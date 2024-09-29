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В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек
Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО
В результате удара по зданию СБУ в Запорожье, где находились офицеры стран НАТО, погибло как минимум 15 человек, квартал вокруг здания оцеплен, ведутся работы по разбору завалов, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его словам, здание СБУ в Запорожье, где находились офицеры из стран НАТО, подверглось удару, в результате которого погибло не менее 15 человек. Квартал вокруг здания был оцеплен, спасатели продолжают разбирать завалы, уточнил Лебедев, передает РИА «Новости».
Помимо этого, удары были нанесены по заводам «Мотор Сич» и «Прогресс». Как отметил Лебедев, первый удар по «Мотор Сич» произошел в 5:25, затем последовало несколько более дальних ударов. Примерно в 5:50 были зафиксированы удары в районе «Прогресса», подчеркнул он.
На «Мотор Сич» производится подготовка и ремонт военной техники, сборка беспилотников и обучение операторов. Завод «Прогресс» используется ВСУ для изготовления двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.
Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих.