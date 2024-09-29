В результате удара по зданию СБУ с офицерами НАТО в Запорожье погибло не менее 15 человек

Подполье: В Запорожье уничтожено здание СБУ, где находились офицеры из стран НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, здание СБУ в Запорожье, где находились офицеры из стран НАТО, подверглось удару, в результате которого погибло не менее 15 человек. Квартал вокруг здания был оцеплен, спасатели продолжают разбирать завалы, уточнил Лебедев, передает РИА «Новости».

Помимо этого, удары были нанесены по заводам «Мотор Сич» и «Прогресс». Как отметил Лебедев, первый удар по «Мотор Сич» произошел в 5:25, затем последовало несколько более дальних ударов. Примерно в 5:50 были зафиксированы удары в районе «Прогресса», подчеркнул он.

На «Мотор Сич» производится подготовка и ремонт военной техники, сборка беспилотников и обучение операторов. Завод «Прогресс» используется ВСУ для изготовления двигателей для ракет РСЗО и ремонта тяжелой техники. Некоторые помещения завода превратили в склады боеприпасов.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих.