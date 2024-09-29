«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.13 комментариев
Глава МИД Индонезии появилась на выступление в ООН с подарком от Лаврова
Глава МИД Индонезии надела подаренную Лавровым брошь на выступление в ООН
Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди надела брошь, подаренную Сергеем Лавровым, на выступление в ООН, где она произнесла свою последнюю речь в качестве министра при нынешнем правительстве, сообщили в посольстве РФ в Индонезии.
Марсуди появилась на трибуне Генеральной Ассамблеи ООН с брошью, подаренной министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, передает РИА «Новости».
По данным посольства, на выступлении в рамках недели высокого уровня Марсуди выбрала брошь в виде объемного черного цветка. У нее также имеется похожая брошь красного цвета, также подаренная Лавровым, но пока ее она не демонстрировала на публике.
Это выступление стало последним в ООН для Марсуди в роли министра иностранных дел Индонезии при нынешнем правительстве страны. Она увековечила свою дипломатическую карьеру, выбрав в качестве аксессуара брошь, символизирующую теплые отношения между Индонезией и Россией.
Напомним, в июле министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал главе МИД Индонезии прислать брошь из Москвы. Позже Мария Захарова показала брошь, которая понравилась Ретно Марсуди, и пообещала отправить в подарок такую же.