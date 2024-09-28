  • Новость часаВ Кремле заявили, что воспринимают речи о войне с Россией как позицию Запада
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    «Боюсь заплакать, но расскажу». Как эвакуируются и остаются жители курского приграничья
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    В Госдуме рассказали об интересе немцев к российским телеканалам
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    СМИ: Израиль сбросил более 80 бомб на бункер Насруллы
    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как приватизировали Европу

    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    5 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    28 сентября 2024, 15:38 • Новости дня

    В Дагестане ликвидировали пожар на АЗС

    МЧС: Пожар на автозаправочной станции в Дагестане ликвидирован

    Tекст: Вера Басилая

    В Дагестане сотрудники МЧС России ликвидировали пожар на автозаправочной станции, а спасатели продолжают разбирать завалы для предотвращения повторного возгорания, сообщили в МЧС России.

    «Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на АЗС в Дагестане. Спасатели ведомства продолжают разбор завалов», – говорится в официальном сообщении, размещенном в Telegram-канале МЧС Росси . На месте происшествия продолжают работать специалисты для выяснения причин возгорания.

    В результате взрыва на автозаправочной станции Plus в поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы, погибли тринадцать человек, включая двух детей. Среди пострадавших насчитывается 23 человека, причем по информации минздрава Дагестана, четверо из них остаются в больницах: один в тяжелом состоянии, трое – в состоянии средней тяжести.

    Газета ВЗГЛЯД писала о требованиях жителей Дагестана ужесточить проверки на АЗС.

    27 сентября 2024, 22:20 • Новости дня
    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну

    Узбекский политик Кушербаев призвал запретить въезд в страну спикеру МИД России Захаровой после инцидента в школе Ташкента

    В Узбекистане предложили запретить представителю МИД РФ Захаровой въезд в страну
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советник главы Минэкологии Узбекистана Расул Кушербаев предложил включить официального представителя МИД России Марию Захарову в список иностранных граждан, пребывание которых в Узбекистане считается нежелательным. Поводом для этого стало ее заявление в связи с избиением русскоязычного мальчика учителем в одной из школ республики.

    «Мы никогда не вмешивались во внутренние дела России, в частности, в происходящее в российских школах. Это сугубо внутреннее дело России. Поэтому вмешательство представителя МИД России Марии Захаровой во внутренние дела Узбекистана, связанное с инцидентом в ташкентской школе, – это не просто случайное высказывание», – заявил Кушербаев, его слова приводит Anhor.uz.

    «Настало время включить Захарову в «Список иностранных граждан и лиц без гражданства, которым запрещен въезд в Узбекистан». Этот список следует начать именно с нее», – считает советник главы Минэкологии Узбекистана.

    Ранее в интернете появилось видео, на котором педагог в Ташкенте избила школьника после того, как он попросил объяснить урок на русском языке. После этого Россия запросила у Узбекистана официальные разъяснения по поводу данного инцидента, заявила Захарова. Москва также призвала Ташкент дать правовую оценку случившемуся и принять меры в случае обоснованности

    На заявление Зазхаровой отреагировал вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров – он выразил недовольство вмешательством МИД России в данный инцидент.


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    27 сентября 2024, 19:40 • Новости дня
    Ирина Винер назвала свою зарплату

    Винер сообщила, что ее зарплата от Минспорта составляет 168 тыс. рублей в месяц

    Ирина Винер назвала свою зарплату
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на форуме «Спорт Бизнес Конгресс» раскрыла свой ежемесячный доход от Министерства спорта России.

    Винер, выступая на форуме, посвященном спорту и бизнесу, поделилась деталями своего заработка. По ее словам, она получает 168 тыс. рублей в месяц от государственного ведомства за свою работу, передает РИА «Новости».

    Ранее министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что всероссийские федерации по гимнастическим видам спорта приняли решение объединиться в единую организацию, что позволит оптимизировать работу и более эффективно развивать гимнастику в России.

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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    27 сентября 2024, 20:12 • Новости дня
    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине

    Прокурор: Обвиняемому в наемничестве 72-летнему американцу платили 1 тыс. долларов в месяц

    Назван размер жалованья 72-летнего наемника из США на Украине
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский пенсионер Стефан Хаббард, который обвиняется в том, что в феврале 2022 года добровольно вступил в ряды украинских вооруженных сил, получал 1 тыс. долларов в месяц и служил в батальоне теробороны в Изюме Харьковской области, заявила прокурор на заседании суда.

    Прокурор сообщила, что в феврале 2022 года у Хаббарда в Изюме «возник преступный умысел, направленный на участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на стороне украинских вооруженных формирований против представителей силовых структур ДНР, ЛНР, а также военнослужащих РФ». Она добавила, что участие Хаббарда в вооруженном конфликте обусловлено получением денежного вознаграждения, передает РИА «Новости».

    Как указала прокурор, обвиняемый заключил контракт с батальоном территориальной обороны Изюма и прошел соответствующую военную подготовку. По ее словам, ему выдали оружие, боеприпасы и обмундирование, однако в апреле 2022 года его задержали российские военные.

    Следствие считает, что действиями американца был умышленно причинен вред жизни и здоровью российских военнослужащих, а также гражданскому населению. Его действия квалифицированы как наемничество, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

    Напомним, в пятницу Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела 72-летнего американца Стефана Хаббарда, которого обвиняют в участии в вооруженном конфликте на стороне Украины в качестве наемника.

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    27 сентября 2024, 18:44 • Новости дня
    В Ленобласти задержали стрелявшую при сборе грибов пенсионерку

    В Ленобласти задержали стрелявшую в женщину при сборе грибов пенсионерку

    В Ленобласти задержали стрелявшую при сборе грибов пенсионерку
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    70-летняя жительница Ленинградской области, открывшая огонь по 74-летней женщине, собирающей грибы в лесу, задержана, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и области.

    Как указали в пресс-службе, подозреваемая была задержана и доставлена в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по статье умышленное причинение легкого вреда здоровью. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Ленинградской области произошел конфликт между двумя пенсионерками, одна из которых якобы обстреляла соперницу из травматического пистолета.

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    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам

    МИД: Россия направила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по «Севпотокам»

    Россия предъявила претензии по «Северным потокам» четырем странам
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Россия предъявила досудебные претензии Германии, Дании, Швеции и Швейцарии по терактам на газопроводах «Северные потоки», заявив о нарушении международных договоров, сообщает официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Россия базирует свои требования на Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма 1999 года, передает РИА «Новости».

    «Российская Федерация официально предъявила досудебные претензии на основании международных конвенций, касающихся терроризма», – отметила Захарова. Она подчеркнула, что на очереди и другие государства, которые могут быть причастны к терактам.

    Захарова добавила, что подрывы газопроводов «Северные потоки» – это акт международного терроризма, подпадающий под международные договоры, требующие от государств предотвращения таких актов и сотрудничества в расследованиях.

    Спикер МИД отметила, что данные обязательства не выполняются. В частности, Швейцария, где зарегистрирована компания-оператор, не пыталась расследовать теракт, а Дания и Швеция свернули свои расследования, не обнародовав результаты.

    Захарова также отметила, что Германия, где находятся конечные точки газопроводов, не предоставила позитивных результатов расследования.

    Более того, по словам представителя МИД, ордеры на арест подозреваемых, разосланные Германией, не были исполнены, и как минимум один подозреваемый скрылся в Украине.

    Ранее сообщалось, что в ФРГ выданы ордера на арест по делу «Северных потоков». По данным Spiegel, операция по подрыву газопровода обошлась почти в 300 тыс. долларов. План диверсии утверждал экс-главком вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный.

    Напомним, Служба внешней разведки России заявила о получении новых данных, подтверждающих причастность англосаксов к диверсиям.

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    28 сентября 2024, 11:22 • Новости дня
    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    Президент Грузии назвала Россию «ненормальной страной»
    @ IMAGO/Martin Pedaja/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию «ненормальной страной», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси

    «Россия должна понять, что у нее есть границы и уважать соседей. Это единственный путь, чтобы Россия развивалась и стала нормальной страной», – заявила она.

    По ее словам, «Россия – единственная страна, которая все время открывает новые фронты против соседей».

    «Европа не может жить рядом с ненормальной страной, – заявила Саломе Зурабишвили, находящаяся в оппозиции к правительству «Грузинской мечты». – Это неприемлемо, если мы хотим мира, благополучия и развития».

    Она сказала, что «борьба Украины оружием при поддержке Европы и США не может завершится поражением».

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    27 сентября 2024, 19:48 • Новости дня
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    Медведев: От Эстонии останется «мокрое место» в случае удара по России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев словами «чем смешнее государство, тем выше гонор» прокомментировал заявление начальника генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майора Вахура Каруса о готовности нанести превентивный удар по России.

    «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал Медведев на видео, опубликованном на его странице в соцсети «ВКонтакте».

    Он подчеркнул, что, делая такие заявления, необходимо принимать в расчет одно – в случае использования тактического ядерного оружия России применительно к отдельным государствам, которые позволяют себе такие высказывания, от них «останется просто мокрое место».

    Ранее начальник генштаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус заявил, что НАТО готовится к конфликту с Россией. Он также заявил о готовности Таллина нанести превентивный удар.

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    27 сентября 2024, 21:24 • Новости дня
    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ

    Рябков: Россия отказалась от диалога с США по ДСНВ из-за враждебной политики Вашингтона

    Рябков объяснил нежелание Москвы вести диалог с США по ДСНВ
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не готова к диалогу по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) из-за враждебной политики США.

    Он подчеркнул, что США могут быть открыты к обсуждению, однако Россия не считает возможным начать диалог в текущих условиях. Рябков отметил, что изменения во враждебной политике Вашингтона являются необходимым условием для обсуждения вопросов стратегической стабильности, передает ТАСС.

    Ранее в Белом доме заявляли, что США активно используют все дипломатические возможности для призыва России к возобновлению переговоров по ДСНВ.

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    27 сентября 2024, 20:39 • Новости дня
    Пашинян готов изменить конституцию Армении по требованию Азербайджана
    Пашинян готов изменить конституцию Армении по требованию Азербайджана
    @ Stepan Poghosyan/Photolure/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ереван готов пойти на изменение своей конституции, чтобы подписать мирное соглашение с Баку, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Договор может быть заключен до ноября текущего года, если будут выполнены все требования сторон, передает «Московский комсомолец».

    Азербайджан настаивает на изменении декларации о независимости Армении, которая содержит спорное упоминание о воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Это вызывает недовольство Баку, так как азербайджанская сторона рассматривает это как угрозу территориальной целостности страны. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пояснил: «С этим пунктом в их конституции это невозможно, потому что конституция выше любого другого документа, включая международный договор».

    Пашинян пообещал на полях Генассамблеи ООН разобраться с этим вопросом после подписания мирного договора. По его словам, если Конституционный суд Армении решит, что договор противоречит конституции, власти окажутся перед «ситуацией, в которой будут необходимы конституционные изменения для заключения мира».

    Ранее Азербайджан отказался подписывать сокращенный мирный договор с Арменией.

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    28 сентября 2024, 08:54 • Новости дня
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    В Одесской области зафиксировали удар по санаторию в Сергеевке, где находились наемники, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в Сергеевке произошел удар по санаторию, который использовался как пункт временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками, передает ТАСС.

    «В Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», – заметил он.

    Ранее ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

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    28 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным

    Spiegel описал выступление Зеленского на встрече с Трампом как позорное и безрезультатное

    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии», а выступление Зеленского назвали «позорным», особенно на фоне заявлений Трампа о хороших отношениях с Путиным, пишут СМИ.

    Обозреватель журнала Spiegel назвала встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке неудачной, подчеркнув отсутствие взаимопонимания между ними, передает ТАСС. В статье говорится: «Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии». Зеленский, по мнению издания, выглядел неловко, когда Трамп упоминал о хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    В статье также подчеркивается, что выступление Зеленского стало одной из самых провальных моментов его поездки в США. Встреча на полях Генассамблеи ООН с лидерами многих стран, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, не привела к значимым результатам. Президент США Джо Байден отказался разрешить нанесение ударов вглубь России американским оружием, а план Зеленского был воспринят в Белом доме с осторожностью.

    Переговоры Зеленского и Трампа продолжались около часа в Trump Tower. В это время политическая ситуация в США также остается напряженной. Выборы президента США назначены на 5 ноября, и Трамп, утвержденный кандидатом от республиканцев, выступает против вице-президента Камалы Харрис, кандидата от демократов. Трамп критиковал демократов за их неспособность разрешить украинский конфликт.

    Сам украинский лидер Владимир Зеленски заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось ничего исторического.

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    28 сентября 2024, 06:54 • Новости дня
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Зеленский сообщил о передаче Вашингтону всех ключевых для Украины запросов

    Зеленский подвел итог поездки в США
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подвел итог поездке в США.

    Зеленский сообщил, что передал американской стороне свой «план победы». «Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое решение», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что «все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается». Зеленский пояснил, что речь идет о вопросах «дальнобойности», «оборонного пакета», а также антироссийских санкциях и действиях в отношении «российских активов».

    Напомним, Зеленский заявил, что до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся. Американские СМИ сообщают, что влияние Зеленского в Вашингтоне снизилось.


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    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    27 сентября 2024, 21:12 • Новости дня
    Психотерапевт рассказал, как распознать паническую атаку

    Психотерапевт Кульгавчук назвал основные симптомы панических атак

    Психотерапевт рассказал, как распознать паническую атаку
    @ West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Если профильный врач не может поставить диагноз – анализы нормальные, патологий нет, а недомогание налицо, то его причиной может быть паническая атака. О том, как ее распознать, газете ВЗГЛЯД рассказал психотерапевт Евгений Кульгавчук.

    «Люди часто недооценивают роль психики в проявлениях болезней и часто до последнего не признают, что нужно обращаться к врачу-психиатру или врачу-психотерапевту. Изучая себя на многочисленных обследованиях, часто считают, что врач-кардиолог некомпетентен, и ищут все нового и нового специалиста. Некоторые опытные коллеги в начале этого пути рекомендуют консультацию врача-психотерапевта, но даже здесь не все сразу пациенты готовы прислушиваться к этой рекомендации», – говорит Кульгавчук.

    Он подчеркивает, что первым признаком, что ваш врач – это психотерапевт, может быть то, что врачи других специальностей не видят объективных признаков патологии в своей компетенции. То есть анализы пациента в норме, прямых объяснений болей или иных признаков заболеваний нет. По словам собеседника, опытный клиницист на этапе сбора анамнеза может понять причинно-следственные связи и показать эту картину пациенту.

    «Панические атаки появляются в связи с совокупностью факторов, как это часто бывает в медицине. Это могут быть и тревожно-мнительные черты характера, и склонность к перфекционизму, ипохондрии, нарушение режима труда и отдыха, дистресс, фаза выгорания», – рассказывает врач.

    При этом, по его словам, пациент сам зачастую провоцирует их интенсивность: «При первых проявлениях, например, болей в грудной клетке или недостатке кислорода, человек начинает более тщательно «прислушиваться» к симптоматике, тем самым косвенно увеличивает интенсивность восприятия этих симптомов. И это формирует замкнутый круг. Человек, испытав неприятные ощущения, начинает ждать их». В ряде случаев триггером к развернутой панической атаке могут быть разные факторы – большое скопление людей, большие или, наоборот, замкнутые пространства, например, лифт, самолет, метро.

    Отчасти в появлении панических атак играет роль наследственность, предупреждает психотерапевт. По его словам, тревожная мнительность действительно может передаваться из поколения в поколение. Наблюдения показывают, что среди близнецов процентное соотношение весьма высоко – если болеет один, то в 60% случаев заболеет и второй близнец.

    «Чаще паническим атакам подвержены женщины, поскольку от природы они более эмоциональны и впечатлительны. Женщины страдают от этого эмоционального состояния в 2-3 раза чаще, чем мужчины», – делится Кульгавчук. Также он отмечает, что панические атаки чаще встречаются в крупных городах с высоким темпом жизни и у людей с уровнем интеллекта выше среднего. Они чаще всего возникают у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет и у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.

    Симптомы панической атаки

    «Во время панической атаки человек часто ощущает учащение сердцебиения, появляются сложности с дыханием, на лбу может выступить холодный пот, наблюдается тремор рук. Поэтому для борьбы с таким состоянием в первую очередь необходимо постараться восстановить дыхание. Вдох – на четыре счета, выдыхаем на два», – рекомендует врач.

    Во время панической атаки следует пить как можно больше воды, продолжает специалист. Также нужно постараться отвлечься от внутренних переживаний и ощущений: вспомнить что-то, перевести внимание на внешние факторы. Некоторым помогает самомассаж или принятие каких-то положений тела. Важно помнить, что атака, не «разгоняемая» человеком, обычно проходит за 5–15 минут, и иногда нужно просто переждать ее.

    «Но если человек хоть раз испытал паническую атаку, то после успокоения все же стоит системно проработать вопрос с врачом-психотерапевтом. Важно научиться отслеживать мысли, восприятие, отладить сон, повысить адаптивность. Часто бывает необходима и лекарственная поддержка на этом пути. Главное помнить, что панические атаки – проблема известная и решаемая», – заключил Кульгавчук.

    Ранее практикующий психотерапевт и научный сотрудник факультета психологии МГУ им. Ломоносова Вера Сухих в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказала, как вести себя с агрессивными квадроберами, а также порассуждала о пользе и вреде новой спортивной субкультуры.

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    Российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    Число жертв взрыва на АЗС в Дагестане достигло 13 человек
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации почти всех лидеров «Хезболлы»
    В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с россиянами
    Супругов заподозрили в незаконной трансляции российских каналов в Германии
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции

    Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли. Что это такое и как это сможет помочь нам торговать с остальным миром в обход санкций США? Подробности

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    «Боюсь заплакать, но расскажу». Как эвакуируются и остаются жители курского приграничья

    В Курской области продолжают вытеснять врага из приграничных районов и – одновременно – обустраивать их жителей, вынужденно покинувших свои деревни и села. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД познакомился с теми, кто спасает людей, оказавшихся в отрыве от родных домов, и отправился к границе с Украиной, чтобы услышать тех, кто не хочет уезжать в эвакуацию, обязательную для 15-километровой зоны. Подробности

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    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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