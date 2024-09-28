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В Союзе защиты прав потребителей объяснили присутствие опасных веществ в косметике
Эксперт: В 65% косметики в России найдены опасные вещества из-за отсутствия инспекций и русской маркировки.
В Союзе защиты прав потребителей заявили, что в России 65% косметической продукции содержат опасные для здоровья вещества из-за отсутствия строгих инспекций. Эксперт предлагает ввести обязательную маркировку и русскоязычную расшифровку состава для улучшения контроля.
Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью с RT объяснил, почему в 65% косметической продукции, продаваемой в России, обнаруживаются опасные вещества. Он подчеркнул, что производители сами гарантируют соответствие изделий стандартам и размещают на них знак обращения на рынке. Однако, по его словам, в настоящее время отсутствуют механизмы инспекций и контроля, что ведет к увеличению числа нарушений.
Шапкин отметил, что необходимо ввести специальные маркировки, которые помогут отследить просроченную продукцию и заблокировать продажу опасных товаров. Он также считает важным написать состав косметики на русском языке. Это поможет потребителям лучше понимать содержание продукта и избежать использования опасных веществ.
Эксперт подчеркнул, что часто на упаковках косметики информация указывается на латинице без перевода. Например, заявляется отсутствие спирта на русском языке, а дальше идет перечисление компонентов на латинском. Такое положение дел, по мнению Шапкина, затрудняет проверку и понимание состава, особенно в отношении вредных веществ, таких как формальдегиды, которые могут быть скрыты за латинскими названиями или аббревиатурами.
Ранее Национальный союз защиты прав потребителей выявил, что в 65% косметической продукции в России содержатся вещества, опасные для здоровья.