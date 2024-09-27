Мали присоединилась к российской инициативе о неразмещении оружия в космосе

Лавров и министр Мали подписали заявление о неразмещении оружия в космосе

Tекст: Денис Тельманов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Мали Абдулайе Диоп подписали совместное заявление о неразмещении оружия в космосе, пишет ТАСС.

Подписание состоялось на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Данный документ стал частью российской инициативы, к которой уже присоединились несколько десятков стран.



По итогам подписания Сергей Лавров поздравил своего малийского коллегу, произнеся приветственные слова на французском и русском языках. Это подписание стало значимым шагом в международных усилиях, направленных на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве.

Российская инициатива, в рамках которой было подписано это заявление, направлена на обеспечение мира и безопасности в космосе. Присоединение Мали к этой инициативе усиливает международный консенсус по вопросу неразмещения оружия на орбите.

Ранее сообщалось, что первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект российской резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе». Соавторами проекта стали еще 18 стран. В поддержку проекта выступили 123 делегации.