Эрдоган исключил выход из НАТО при вступлении в БРИКС

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал Эрдоган, присутствие страны в этих крупных международных организациях изменит арифметику регионов, приведет к созданию совершенно иной структуры. Он добавил, что эти объединения представляют возможности для развития экономического сотрудничества, передает ТАСС.

Турецкий лидер отметил, что «участие в их работе не означает для Турции отказ от НАТО. «Мы не думаем, что эти объединения являются альтернативой друг другу. Хотя в современном мире и существует определенная международная напряженность, эпоха холодной войны давно прошла», – уточнил он.

По его мнению, многие западные чиновники призывают Анкару не присоединяться к БРИКС или какой-либо другой организации. Вместе с тем, подчеркнул президент, эти призывы исходят от тех людей, кто годами заставлял Турцию «ждать у дверей Европейского союза». Он пояснил, что Турция не может разрывать такие связи только из-за того, что является членом НАТО.

Накануне Эрдоган заявил, что отношения Анкары и Москвы развиваются по многим направлениям, включая культуру и оборонную промышленность. Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил интерес Анкары к присоединению к БРИКС.