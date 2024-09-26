И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, где полки ломятся, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.4 комментария
Путин: Лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального Юга
Лидерами по темпам роста экономики станут государства Глобального Юга с высокой рождаемостью, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».
«Тогда как лидерами по темпам роста, хочу это подчеркнуть, именно по темпам, станут государства так называемого Глобального Юга, где пока еще невысокие ВВП на душу населения, достаточно низкий показатель урбанизации и при этом высокая рождаемость. Это прежде всего страны Южной и Юго-Восточной Азии, а также Африка, включая, кстати, и Экваториальную Гвинею, президент которой, уважаемый господин Теодоро Обианг, участвует в нашей пленарной сессии», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».
Ранее Путин заявил, что страны БРИКС обогнали «Большую семерку» по вкладу в мировую экономику, их ВВП продолжает расти.