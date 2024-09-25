Может ли общество, в котором каждый человек ориентирован на индивидуальный успех и индивидуальное лидерство, вести войну с самым мощным противником в нашей истории и рассчитывать на победу?3 комментария
Завербованный СБУ 17 лет назад экстремист задержан в Херсонской области
ФСБ задержала в Херсонской области завербованного в 2007 году украинского экстремиста
В Херсонской области ФСБ задержала гражданина Украины, завербованного СБУ в 2007 году, за участие в деятельности запрещенной организации и связи с Киевом.
Управление ФСБ России по Херсонской области задержало гражданина Украины, жителя города Алешки, который, по данным ведомства, был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) в 2007 году, сообщает «РИА Новости».
Задержанный является членом запрещенной в России экстремистской организации и поддерживал связь с спецслужбами Киева через Telegram.
«После начала специальной военной операции ему поручали совершение экстремистских акций в регионе», – сообщили в УФСБ. В настоящее время ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.
Как отметил представитель УФСБ, с 2006 года задержанный возглавлял херсонское областное отделение одной из украинских экстремистских организаций, продвигавших деструктивные и националистические идеи. На видео, предоставленном ФСБ, задержанный рассказал, что с 2014 года подбирал активистов для работы в экстремистских организациях.
Следственное управление СК РФ по Херсонской области возбудило уголовное дело по части 2 статьи 282.2 УК РФ за участие в деятельности запрещенной организации. Задержанному грозит до шести лет лишения свободы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная служба безопасности задержала гражданина России в Луганской народной республике по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами Украины.