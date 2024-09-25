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Коллекторы раскрыли сроки передачи банковских долгов после просрочки
Глава коллекторского агентства: Банки передают коллекторам долг спустя 30 дней просрочки
Генеральный директор коллекторского агентства АБК Максим Колосков сообщил, что банки чаще всего передают долги коллекторам спустя 30 дней просрочки, после проведения необходимых тендеров и конкурентных процедур.
Такие действия обусловлены тем, что ранняя передача долгов считается технической просрочкой и невыгодной для банков, РИА «Новости».
Колосков пояснил, что процесс передачи долгов регулируется законом 230-ФЗ. Банки проводят тендеры для выбора коллекторских агентств, после чего долг передается на аутсорсинг. По его словам, банки ищут точки безубыточности и, не видя выгоды в дальнейшей поддержке долга, передают его на электронной торговой площадке через открытые конкурсные процедуры.
«Передаются долги обычно где-то дней 30 плюс просрочки, то есть на ранних сроках не передаются, потому что это больше техническая просрочка», – заявил Колосков. Он добавил, что коллекторские агентства обязаны уведомить клиента о покупке долга в течение пяти рабочих дней и опубликовать информацию в специальном реестре.
Ранее Минюст разработал поправки в КоАП, устанавливающие штрафы за навязчивое общение взыскателей долгов с граждан.