Наблюдатели рассказали о реализации прав россиян на сентябрьских выборах

Tекст: Валерия Городецкая

Все 83 субъекта России, где проводились выборы, активно участвовали в организации независимого наблюдения, подчеркнула председатель Комиссии Общественной палаты России (ОП РФ) по общественному контролю и работе с обращениями граждан, исполнительный директор НОМ Алена Булгакова, сообщается на сайте НОМ.

Избирательные комиссии, в свою очередь, надлежащим образом реагировали на выявленные факты нарушения порядка проведения голосования, оперативно принимая решения об устранении таких нарушений, а в случаях невозможности их устранения – о признании бюллетеней недействительными. «Число таких случаев незначительно – всего в 9 субъектах на 13 участках недействительными были признаны 1575 бюллетеней, что значительно ниже, чем в 2019 году», – привела статистику Булгакова.

Он добавила, что общественный контроль в регионах России начался со старта избирательных кампаний, ведущую роль в этом процессе играли общественные штабы.

Политические партии и кандидаты имели и реализовали свои возможности по участию в выборах, сделал вывод руководитель Рабочей группы ОП РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев. «Все 23 активные политические партии выдвинули на выборах своих кандидатов, 20 из них прошли этап регистрации. Были избраны представители от 15 партий политических партий. Это показывает и конкурентность, и то, что большое число партий у нас пользуется поддержкой. Все они функционируют полноценно», – заметил он.

В дни голосования наблюдение за ходом волеизъявления на избирательных участках осуществляло 151 870 наблюдателей, обеспечивших полный контроль за ходом голосования и подсчета голосов. Из них 62 899 наблюдателей направлены избирательными объединениями, 51 891 – субъектами общественного контроля, 37 080 – зарегистрированными кандидатами.

Выборы в Единый день голосования 2024 прошли в соответствии с действующим законодательством и позволили гражданам реализовать свои избирательные права свободно и в полном объеме, сообщил член СПЧ, председатель ассоциации НОМ Александр Брод.

Отдельно он отметил тенденцию роста активности общественных штабов. Брод также оценил выборы в приграничных регионах. «Особо отмечу ход избирательного процесса в Курской области, где я побывал в один из дней голосования. Был организован общественный штаб по наблюдению с видеостеной, с трансляцией с избирательных участков. На всех УИК присутствовали независимые общественные наблюдатели. Эта кампания также сопровождалась фейковой, недостоверной информацией, хотя мы отмечаем, что по сравнению с прошлыми выборами ее стало меньше, и в этом также есть заслуга общественного контроля», – подчеркнул он.

Выборы в других приграничных регионах страны, заключил правозащитник, проводились «абсолютно свободно, с учетом соблюдения норм безопасности и при серьёзном общественном контроле».