Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.19 комментариев
В Белоруссии создали новое подразделение контрактников
Лукашенко сообщил о создании нового подразделения из контрактников
В Белоруссии сформировали новое воинское подразделение, состоящее из граждан, ранее служивших в армии на контрактной основе, сообщил президент страны Александр Лукашенко во время посещения полигона Обуз-Лесновский в Брестской области.
По его словам, подразделение состоит из контрактников, ранее служивших в армии или специальных подразделениях, сообщает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что это специалисты высокого уровня, которые уже имеют значительный опыт службы.
Он отметил, что главной задачей было привлечение умных, толковых и сильных людей, которые смогут эффективно выполнять поставленные задачи. Такое решение, по его мнению, позволит Белоруссии усилить обороноспособность и обеспечить безопасность страны.
Ранее сообщалось, что рядом с границей Белоруссии сконцентрирована украинская военная группировка численностью около 14 тыс. человек. Однако украинская сторона не направляла Минску официальных обращений с просьбой отвести войска от украино-белорусской границы.