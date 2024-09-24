В Белоруссии создали новое подразделение контрактников

Лукашенко сообщил о создании нового подразделения из контрактников

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, подразделение состоит из контрактников, ранее служивших в армии или специальных подразделениях, сообщает ТАСС. Лукашенко подчеркнул, что это специалисты высокого уровня, которые уже имеют значительный опыт службы.

Он отметил, что главной задачей было привлечение умных, толковых и сильных людей, которые смогут эффективно выполнять поставленные задачи. Такое решение, по его мнению, позволит Белоруссии усилить обороноспособность и обеспечить безопасность страны.

Ранее сообщалось, что рядом с границей Белоруссии сконцентрирована украинская военная группировка численностью около 14 тыс. человек. Однако украинская сторона не направляла Минску официальных обращений с просьбой отвести войска от украино-белорусской границы.