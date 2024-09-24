Спецназ «Ахмат» 41 день удерживал позиции в окружении в Курской области

Алаудинов: Бойцы спецназа «Ахмат» героически удерживали позиции 41 день в окружении

Tекст: Елизавета Шишкова

В окружении находились 22 бойца спецназа «Ахмат», передает «РИА Новости».

Алаудинов рассказал, что бойцы героически удерживали важный участок, обеспечивая перегруппировку других отрядов и сдерживая противника. «С тех пор, когда мы зашли на курскую территорию, наши подразделения встали на основном направлении удара противника», – отметил Алаудинов. На протяжении 41 дня бойцы «Ахмата» не отступали и не получали приказов на отход, несмотря на тяжелые условия.

Командир подчеркнул, что задача бойцов заключалась в удержании важного логистического узла до закрепления других отрядов на новых позициях. Когда в отряде появились тяжелораненые, было принято решение о срочной эвакуации. Алаудинов отметил: «Ни в одном месте ни разу »Ахмат« не оставил позиции и не ушел». Он добавил, что подвиг бойцов «Питерского» отряда еще раз подтверждает готовность спецназа «Ахмат» держаться до конца.

Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» успешно использовали два танка для сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа.