Делать из научной теории философию жизни – явная ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни – ошибка не меньшая. Противопоставлять «естественные процессы» – такие, как эволюция – и Божье творение, неверно и философски, и богословски.0 комментариев
В Белгородской области погибли ребенок и двое взрослых
ВСУ обстреляли Архангельское в Белгородской области, погибли трое
В результате обстрела села Архангельское Шебекинского округа Белгородской области погибли трое мирных жителей, включая ребенка, и были ранены еще два человека, в том числе ребенок.
Как сообщает ТАСС, вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Архангельское в Шебекинском округе Белгородской области. В результате удара, по данным губернатора области Вячеслава Гладкова, погибли три мирных жителя, среди которых был ребенок. Также двое жителей получили ранения, включая еще одного ребенка.
Губернатор выразил глубокие соболезнования семьям погибших и отметил, что это невосполнимая утрата для всех. Он подчеркнул, что власти региона предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности и поддержки пострадавших. Местные власти продолжают предпринимать меры по восстановлению мира и безопасности в регионе, сотрудничая с федеральными ведомствами и органами безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины неоднократно предпринимали обстрелы территории Белгородской области, что приводило к ранениям и разрушениям. В частности, в результате неоднократных атак на приграничные села и города страдали мирные жители и инфраструктура. Помимо этого, украинские беспилотники регулярно совершали атаки на автомобили и объекты в регионе, что вызывало новые угрозы для безопасности граждан.