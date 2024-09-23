Блогера Бумчика внесли в базу «Миротворца» за видео о побеге с Украины

Блогера Пашу Бумчика внесли в базу «Миротворца» за побег с Украины

Tекст: Ольга Иванова

Украинский блогер Паша Бумчик, настоящее имя которого Павел Двуличанский, попал в базу данных экстремистского сайта «Миротворец». Как сообщает сайт ресурса, его обвинили в действиях, направленных на дискредитацию вооруженных сил Украины и нарушение государственной границы, сообщает ТАСС.

Видеоматериал, из-за которого блогер оказался в этой базе, был опубликован ранее на его канале. В нем Бумчик показывает, как получает повестку из военкомата, после чего отправляется в Карпаты под видом туриста и переходит на территорию Румынии. Создатели сайта «Миротворец» назвали его дезертиром и изменником родины.

«Миротворец» – известный украинский ресурс, где публикуются личные данные людей, которых создатели считают врагами страны. На сайте представлены данные не только о гражданах Украины, но и о гражданах других стран, если они, по мнению администраторов, угрожают безопасности Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники задержали группу из восьми уклонистов и 16-летнего проводника в Одесской области, который пытался провести их через границу за вознаграждение в размере 10 тыс. долларов. Уклонение от мобилизации и попытки пересечь границу не являются новостью, так как многие украинцы ищут способы избежать участия в боевых действиях. Вместе с тем часто используются нелегальные маршруты, такие как через Приднестровье, чтобы обойти пограничные посты.