  • Новость часаНа границе Курской области отражены две попытки ВСУ прорваться к Новому Пути
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    Как отбить у НАТО желание заблокировать Петербург и Калининград
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    Группировка «Центр» за сутки отразила девять контратак ВСУ
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    МИД: Россия не знакома с «мирным планом» безумца Зеленского
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    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    0 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Как нам научиться мыслить по-русски

    Целостность русской цивилизации осталась где-то в допетровской Руси. Но фрагментарно она живее живых горит в нас. Такую онтологическую ситуацию можно описать термином «археомодерн».

    2 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева На смену европейскому гуманизму пришло расчеловечивание

    Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.

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    23 сентября 2024, 14:04 • Новости дня

    В российских школах прошли посвященные АПК «Разговоры о важном»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках цикла встреч «Разговоры о важном» в российских школах и колледжах в понедельник прошел урок «Путь зерна», рассказывающий об отечественном агропромышленном комплексе.

    Глава Минсельхоза Оксана Лут в своем выступлении объяснила, что такое «путь зерна» и почему о нем так важно знать школьникам и студентам, а также рассказала о династиях аграриев и семейных традициях, связанных с зерном, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сейчас в нашей отрасли работает 6 млн человек. У нас есть много колледжей сельскохозяйственных. Есть вузы, которые дают высшее образование, хорошее образование. Подавляющее число компаний, которые работают в отрасли, заботятся о том, чтобы дети, которые приходят на обучение, сразу видели практику», – отметила министр.

    В рамках занятия старшеклассники и студенты узнали о платформе «Я в Агро», которая будет интересна ребятам, желающим построить карьеру в АПК, также им рассказали о конкурсе эссе «Каким ты видишь будущее сельского хозяйства?».

    Классные руководители и советники директоров по воспитанию совместно со школьниками и студентами отметили, что в условиях глобальных вызовов и изменений климатических условий российский агропромышленный комплекс продолжает демонстрировать устойчивость и адаптивность, что делает его одной из ключевых отраслей будущего.

    В общей сложности урок посмотрели более 3 млн раз, скачали более 154 тыс. раз.

    В начале сентября урок «Разговоры о важном» посвятили 120-летию ТАСС.

    23 сентября 2024, 11:50 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» заняли высокие должности в Ставрополе и Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии.

    Согласно информации из Telegram-канала программы «Время героев», Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя, а Юргин стал исполняющим обязанности Министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

    Как отметил Гурциев, программа «Время героев» включает в себя большое количество полезных и важных знаний для перевода на государственную гражданскую службу.

    «За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», – рассказал он.

    Юргин, занявший пост и.о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии, на новой должности занялся продвижением патриотического воспитания среди молодежи. «Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», – отметил он.

    По словам Юргина, быстро погрузиться в новую сферу деятельности ему помогли поддержка и активная вовлеченность в работу со стороны наставника в лице главы Якутии Айсена Николаева.

    «Вместе с главой республики мы часто ездили на встречи, мероприятия, я принял участие в четырех национальных проектах в Нерюнгри и успел сделать многое другое за время стажировки. Стараюсь учиться его управленческим методикам, скорости принятия решений», – отметил он.

    Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного в Петербурге по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «Инженер». С 2007 года служил в Вооруженных силах России. С 2019 года Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

    Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов».

    Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

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    23 сентября 2024, 09:49 • Новости дня
    Бакальчук решила сменить фамилию
    Бакальчук решила сменить фамилию
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Основательница маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук вернула свою девичью фамилию, теперь она Татьяна Ким.

    О своем решении предпринимательница сообщила в Telegram-канале. «Лучший выбор – оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня – снова) Ким», – написала она.

    Ранее основательница Wildberries заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи. Она также подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем.

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    22 сентября 2024, 11:00 • Видео
    Почему в Америке брезгуют Зеленским

    Встреча Владимира Зеленского с президентами стран Латинской Америки, которая должна была состояться накануне «высокой недели» ООН, отменена по инициативе Киева. Правда, это связано с тем, что латиноамериканцы проигнорировали приглашение – и уже не в первый раз. За что они не любят Зеленского?

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    23 сентября 2024, 09:41 • Новости дня
    Российская армия ликвидировала элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    The Irish Times: ВС России ликвидировали элитного ирландского рейнджера в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный бывший рейнджер из Ирландии, сражавшийся на Украине, был ликвидирован российскими войсками в ходе спецоперации, пишет издание The Irish Times со ссылкой на источники.

    По данным The Irish Times, погибший солдат был членом рейнджерского крыла Сил обороны и обладал значительным опытом боевых действий на Украине, передает Ura.Ru.

    Уточняется, что ирландцу было около 20 лет, ранее он уже получал ранения в боях.

    В начале сентября российские военные нанесли ракетный удар по пункту размещения иностранных наемников в Запорожье, погибли более 50 боевиков.

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    23 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Россия отвергла обвинения Украины по Крымскому мосту

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская делегация на слушаниях в Гааге заявила, что обвинения Украины в международном арбитраже по Крымскому мосту и якобы нарушениям в Черном и Азовском морях безосновательны и выходят за рамки Конвенции ООН.

    Эти обвинения являются несерьезными и представляют собой пример систематического злоупотребления международной системой правосудия в политических целях, заявил глава делегации России, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин, передает ТАСС.

    Кузьмин подчеркнул, что большинство претензий Украины, включая основные обвинения, касающиеся Крымского моста и различных суверенных прав, полностью выходят за рамки Конвенции ООН по морскому праву. Он отметил, что обвинения о якобы нарушении прав Украины в Керченском проливе также считаются беспочвенными и безнадежными.

    Россия, по словам Кузьмина, с уважением относится к морскому праву и Конвенции ООН. СССР принимал активное участие в переговорах по Конвенции и был одним из первых ее подписавших в 1982 году, а Россия как правопреемница СССР остается ее строгим приверженцем, указал он.

    В 2021 году Украина обвинила Россию в перекрытии 70% акватории Азовского моря.

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    23 сентября 2024, 12:43 • Новости дня
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены, в результате как минимум три ученика получили ранения.

    Инцидент произошел в школе Балаганска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во время перемены один из учеников с ножом и молотком напал на одноклассников в раздевалке перед физкультурой.

    В результате нападения, по предварительной информации, пострадали трое учеников. Им оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает, сообщили в СУ СК по Иркутской области.

    В ведомстве добавили, что после случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Халатность». С нападавшим работают правоохранители.

    На прошлой неделе ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов, возбуждено уголовное дело о халатности и организации убийства. После инцидента был задержан замдиректора школы, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о его аресте.

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    23 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

    Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    «Во время освобождения ряда населенных пунктов Кореневского района удалось найти 268 человек, 118 из них были в розыске по запросам родственников», – написал Смирнов в Telegram-канале.

    По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, которые в спешке покинули свои дома, потеряли документы и сейчас находятся в пунктах временного размещения или у родственников.

    Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, которые потеряли связь с родными и близкими, а также от организаций.

    Смирнов добавил, что поиски осложнены тем, что многие граждане, выехавшие с приграничных территорий, не сообщают о своем местонахождении в местные администрации. Губернатор призвал всех зарегистрироваться и оперативно подать заявление на восстановление паспорта и других документов.

    Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.

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    23 сентября 2024, 08:36 • Новости дня
    Задержанного за порчу могилы Маслякова направили в психлечебницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Молодого человека, обвиняемого в вандализме на могиле известного телеведущего Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, направили в психиатрическую больницу.

    Задержанный 2004 года рождения, по предварительным данным, будет проверен на вменяемость, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Напомним, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни, его похоронили на Новодевичьем кладбище. Накануне стало известно, что неизвестный разгромил могилу телеведущего.

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    23 сентября 2024, 10:16 • Новости дня
    Медведь убил двух мужчин в дачном доме в Приморье

    СК: Медведь напал и убил двух мужчин в дачном доме в Приморье

    Tекст: Валерия Городецкая

    В дачном доме рядом с поселком Лучегорск в Приморском крае медведь напал на двоих мужчин, оба скончались, сообщили в региональном СУ СК.

    Ведомство проводит проверку по факту случившегося, передает РИА «Новости».

    По информации краевого Минлесхоза, инцидент произошел на территории упраздненного села Благовещенка в Пожарском районе, погибшие – отец и сын. Накануне трагедии этот же медведь напал на собаку, убив ее, однако об этом инциденте своевременно не сообщили, добавили в министерстве.

    «В связи с произошедшим выдано разрешение на отстрел, специалисты охотнадзора принимают меры по выслеживанию агрессивного хищника», – сообщил Минлесхоз.

    В июле жительница поселка Нижнеангарск в Бурятии погибла от нападения медведя во время рыбалки на берегу реки Душкачанка. В августе на Камчатке мужчина смог отбиться от напавшего на него медведя, его госпитализировали с травмами руки и головы.

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    23 сентября 2024, 10:08 • Новости дня
    Россиянам посоветовали не спешить с досрочным погашением кредитов

    Финансист Пономарев призвал не гасить кредиты досрочно в ближайшие годы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшие годы не стоит торопиться с досрочным погашением кредитов, так как текущие ставки по банковским депозитам могут обеспечить выгоду, превышающую расходы на обслуживание кредитов, заявил финансист Андрей Пономарев.

    Банк России и многие экономисты предполагали снижение ключевой ставки до конца года, но инфляция привела к ее росту, отметил Пономарев, передает «Газета.Ru». Скорее всего, уменьшение ставки начнется не раньше следующей весны, но возможно и позже, во второй половине 2025 года, полагает он.

    Это создает уникальную ситуацию, когда обслуживание существующих кредитов оказывается дешевле, чем ставки по депозитам, подчеркнул эксперт. По его словам, выгоднее положить свободные деньги на вклад, чем спешить с досрочным погашением кредита. Например, если кредит взят под 15% годовых, а деньги можно вложить под 18% годовых, то вклад покроет проценты по кредиту и даст дополнительный доход, пояснил Пономарев.

    Он привел статистику, что в июне – августе прошлого года средневзвешенные ставки по кредитам находились в диапазоне 15,21–15,55% годовых на срок от года до трех лет. Для кредитов более трех лет они составляли 11,87–12,3% годовых. Особенно заметна разница в ипотечных ставках, которые в первой половине 2024 года были 2–6% годовых. Сейчас средняя ставка по вкладам в крупнейших банках выросла до 17,63% годовых. По прогнозу эксперта, к 2025 году доходность вкладов еще увеличится.

    Напомним, Банк России 13 сентября повысил ключевую ставку до 19%, что является максимальным значением с апреля 2022 года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки в октябре.

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    23 сентября 2024, 08:59 • Новости дня
    Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения России

    Полянский призвал не спешить с выводами о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский призвал дождаться завершения недели высокого уровня в Нью-Йорке, прежде чем делать выводы о реакции Запада на предостережения Москвы по ударам Киева вглубь России.

    Полянский отметил, что будет множество встреч, разговоров и спекуляций в ходе недели высокого уровня, поэтому преждевременно оценивать реакцию Запада на предостережения России о возможных действиях Киева вглубь российской территории не следует, передает РИА «Новости».

    «Так что давайте подождем, как это будет оформлено в ходе дискуссий», – сказал он.

    Ранее издание Politico писало, что США и Британия могут заявить о предоставлении Киеву разрешения на использование западного оружия для нанесения ударов вглубь России во время недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября.

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    23 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    В доме отравившейся семьи обнаружили неизвестный порошок

    В доме отравившейся в Назаровском районе Красноярского края семьи обнаружили неизвестный порошок

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Назаровском районе Красноярского края в доме семьи, где погибли четверо детей, обнаружили порошок светлого цвета в пакетах без маркировки, сообщили в краевой прокуратуре.

    Порошок находился в шкафах на кухне, однако его состав пока не установлен, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Не исключена версия отравления семьи продуктами собственного хозяйства, так как в семье имеется подсобное хозяйство и домашние животные, добавили в ведомстве. Заместитель прокурора края Евгений Мостовой поручил отработать это предположение.

    В прокуратуре также сообщили, что показания главы семьи о том, что супруга приобрела в магазине вместе с пельменями курицу, не подтвердилась при изучении записей с камер видеонаблюдения.

    По информации ГСУ СК по Красноярскому краю, дети, погибшие от отравления, сами сварили и съели купленные матерью пельмени. Это следует из показаний женщины.

    «Утром 20 сентября женщина сварила пельмени, которые она, ее супруг и двое детей употребили в пищу. В обеденное время двое детей самостоятельно сварили пельмени и также употребили в пищу. В вечернее время женщина и ее супруг употребляли в пищу приготовленную курицу с картошкой, а дети – пельмени», – сообщило ведомство.

    Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица, в магазине нашли нарушения. Из дома отравившейся семьи изъяли лекарства и химикаты.

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    23 сентября 2024, 08:12 • Новости дня
    После отравления семьи из Красноярского края в магазине нашли нарушения

    Россельхознадзор: Продукты в магазине в Красноярском крае, где отравилась семья, были без документов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продукты, которыми отравилась многодетная семья в Красноярском крае, покупались в магазине «Олимп», где систематически нарушались ветеринарные требования, сообщило управление Россельхознадзора по региону.

    По данным ведомства, основной объем продукции, реализуемой магазином, поступал без ветеринарных сопроводительных документов, передает ТАСС.

    Это означает, что происхождение продуктов неизвестно, а их безопасность не подтверждена, пояснили в Россельхознадзоре.

    Особое внимание в ходе проверки было уделено пельменям, которые, предположительно, и стали причиной отравления. Ветеринарные документы на эту продукцию были оформлены 23 сентября – уже после случившегося, сообщили в ведомстве. «Документы оформлены на шесть партий пельменей общим весом 21 кг, четырех производителей», – уточнили в Россельхознадзоре.

    Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица.

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    23 сентября 2024, 08:43 • Новости дня
    Полянский: Западные страны поставили украинский кризис в центр обсуждений в ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные страны стремятся сделать украинский кризис центральной темой всех обсуждений в ООН, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский, комментируя предстоящие общие прения в рамках высокой недели.

    Он отметил, что это выглядит странным, учитывая наличие других серьезных кризисов, например, на Ближнем Востоке и в секторе Газа, передает РИА «Новости».

    «Они, очевидно, хотят поставить Украину во главу угла каждого вопроса, который обсуждает ООН. Это очень странно, потому что происходит много кризисов, включая очень острый кризис на Ближнем Востоке и в секторе Газа», – сказал Полянский.

    Ранее главу киевского режима Владимира Зеленского отправили в США на борту военно-транспортного самолета. Он заявил, что сначала отправится в Пенсильванию на оружейный завод, после чего поедет в Нью-Йорк на Генассамблею ООН, затем у него запланированы встречи в Вашингтоне.

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    23 сентября 2024, 11:44 • Новости дня
    Политолог: Запад не сможет переиграть итоги референдумов в Донбассе и Новороссии

    Политолог: Жители Донбасса и Новороссии знают, что в составе России им и их детям будет хорошо

    Политолог: Запад не сможет переиграть итоги референдумов в Донбассе и Новороссии
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    На Западе и на Украине с завидной периодичностью спекулируют на теме обмена территориями при возможных соглашениях между Москвой и Киевом. Однако подобные заявления не имеют под собой оснований. Те решения, которые были приняты в 2022 году, свидетельствуют о том, что вопрос о принадлежности Донбасса и Новороссии закрыт, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. 23 сентября исполняется два года со дня референдумов в новых регионах России.

    «Западные политики и представители СМИ, а также украинские политтехнологи часто заявляют, что ДНР и ЛНР, Запорожская и Херсонская области станут предметом дискуссии во время потенциальных мирных переговоров между Москвой и Киевом. Так, сначала говорили, что Крым останется за Россией, а Донбасс перейдет Украине. Теперь же риторика несколько изменилась: они считают, что ДНР и ЛНР останутся в составе Российской Федерации, а Запорожская и Херсонская области якобы отойдут украинской стороне», – напомнила политолог Лариса Шеслер.

    Подобные высказывания она назвала «вбросами и ложью». «Западу нужно постоянно транслировать мысль о том, что все еще можно переиграть. Однако те решения, которые были приняты в 2022 году и впоследствии закреплены в Конституции РФ, свидетельствуют о том, что вопрос о принадлежности Донбасса и Новороссии закрыт – это Россия!» – подчеркнула собеседница, указав, что об этом неоднократно говорили Владимир Путин, МИД и другие российские ведомства.

    «Один из значительных результатов присоединения регионов заключается в том, что к нам вернулись наши люди, – отметила Шеслер. – Население ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стали полноценными гражданами нашей страны, получили все права».

    «Конечно, продолжающаяся военная операция оказывает влияние на жизнь этих регионов, однако местные жители все равно смотрят в будущее с оптимизмом. Они на своем опыте узнали, что такое быть вне России, что такое дискриминация русских и русского языка, поэтому теперь уверены, что в составе Российской Федерации им и их детям будет хорошо», – добавила политолог.

    По ее словам, после полного освобождения Донбасса и Новороссии туда вернется еще больше людей, а Россия прирастет более 100 тыс. квадратных километров территорий, что сопоставимо с площадью Болгарии или Венгрии. «Донецкая и Луганская республики, Херсонская и Запорожская области – очень благодатные места. Российская Федерация взяла под контроль Азовское море, а также появились новые линии побережья Черного моря. Это все будет иметь положительный эффект для экономики страны», – заключила Шеслер.

    Напомним, 23 сентября 2022 года на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей стартовали референдумы, голосование продлилось до 27 сентября. В бюллетень был вынесен вопрос о вхождении регионов в состав Российской Федерации на правах субъектов.

    В целях безопасности очное голосование на избирательных участках проводилось только 27 сентября, в остальные дни был организован адресный обход жителей либо голосование на придомовых территориях. За проведением волеизъявления следили более 130 международных наблюдателей из России, Бразилии, Индии, Венесуэлы, Италии, Германии, Нидерландов и других стран.

    В результате подавляющее большинство проголосовавших высказались за вхождение в состав России: в ДНР – 99,23% участников референдума при явке 97,51%, в ЛНР – 98,42% при явке 94,15%, в Запорожской области – 93,11% при явке 85,4%, в Херсонской области – 87,05% при явке 76,86%, напоминает ТАСС.

    Договоры о вхождении всех четырех регионов в состав России подписали 30 сентября 2022 года. Позже Конституционный суд признал эти договоры соответствующими Конституции страны, Госдума и Совфед ратифицировали их. 5 октября документы ратифицировал и президент Владимир Путин. Таким образом, количество субъектов Российской Федерации увеличилось до 89.

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    23 сентября 2024, 10:59 • Новости дня
    Из дома отравившейся в Красноярском крае семьи изъяли лекарства и химикаты

    СК: Из дома отравившейся в Красноярском крае семьи изъяли лекарства и химикаты

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Назаровском районе Красноярского края из дома, где погибли от отравления четверо детей, изъяли удобрения, химикаты и остатки бульона, в котором варились пельмени, сообщило ГСУ СК по краю и Хакасии.

    Изъятые удобрения, ветеринарные лекарственные препараты, бульон, химикаты и таблетки для посудомоечной машины отправят на химическую экспертизу, чтобы определить их состав и влияние на организм человека, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Из местного магазина «Олимп», где, по версии следствия, мать отравившихся детей приобрела продукты, также изъяты пельмени и другая мясная продукция, добавили в ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.

    Жители поселка Красная Сопка начали сбор помощи для семьи, в которой произошла трагедия. Заместитель главы администрации Красносопкинского сельсовета Ирина Медведкина отметила, что вся деревня в шоке от случившегося, местные жители активно приносят деньги для поддержки семьи. Медведкина подчеркнула, что это была не конфликтная и порядочная семья, а дети всегда ходили в школу опрятными.

    Напомним, в Красноярском крае в поселке четверо детей скончались после отравления курицей и пельменями, купленными в местном магазине, по данному факту было возбуждено уголовное дело. В связи с этим из магазина в селе Красная Сопка были изъяты полуфабрикаты и курица, в магазине нашли нарушения.

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