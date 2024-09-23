В российских школах прошли посвященные АПК «Разговоры о важном»

Tекст: Валерия Городецкая

Глава Минсельхоза Оксана Лут в своем выступлении объяснила, что такое «путь зерна» и почему о нем так важно знать школьникам и студентам, а также рассказала о династиях аграриев и семейных традициях, связанных с зерном, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сейчас в нашей отрасли работает 6 млн человек. У нас есть много колледжей сельскохозяйственных. Есть вузы, которые дают высшее образование, хорошее образование. Подавляющее число компаний, которые работают в отрасли, заботятся о том, чтобы дети, которые приходят на обучение, сразу видели практику», – отметила министр.

В рамках занятия старшеклассники и студенты узнали о платформе «Я в Агро», которая будет интересна ребятам, желающим построить карьеру в АПК, также им рассказали о конкурсе эссе «Каким ты видишь будущее сельского хозяйства?».

Классные руководители и советники директоров по воспитанию совместно со школьниками и студентами отметили, что в условиях глобальных вызовов и изменений климатических условий российский агропромышленный комплекс продолжает демонстрировать устойчивость и адаптивность, что делает его одной из ключевых отраслей будущего.

В общей сложности урок посмотрели более 3 млн раз, скачали более 154 тыс. раз.

В начале сентября урок «Разговоры о важном» посвятили 120-летию ТАСС.