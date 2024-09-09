КВН долго служил крепким объединяющим обручем ушедшей страны. И тот факт, что один из кавээнщиков оказался по иронии истории тем, кто взялся вбить в ту страну и в то единство осиновый кол, по-своему символичен.4 комментария
Урок «Разговоры о важном» посвятили 120-летию ТАСС
Традиционный урок «Разговоры о важном», который прошел 9 сентября в школах и колледжах страны, посвятили истории государственного информационного агентства ТАСС.
Основным спикером занятие «Век информации» стал гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов.
Легендарная фраза «ТАСС уполномочен заявить» знакома каждому россиянину, а эта аббревиатура давно стала синонимом источника информации государственной важности. Агентство 1 сентября 2024 года отметило 120-летие.
Отвечая на вопросы школьников и студентов, Кондрашов рассказ, для чего нужно государственное информационное агентство, какие задачи перед ним стоят, а также о способах определения достоверности информации.
Он сказал, что самой важной информацией для современного общества является та, что влияет на жизнь людей.
Классные руководители и советники директоров по воспитанию подчеркнули важность того, чтобы учащийся понимал значение достоверной информации в своей жизни и осознавал, что от нее зависит качество принимаемых решений.