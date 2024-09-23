Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.12 комментариев
ПВО сбили восемь украинских дронов за ночь
ПВО уничтожили восемь беспилотников над Белгородской и Курской областями
Минобороны России сообщило об успешной ликвидации восьми украинских беспилотников над Белгородской и Курской областями в течение одной ночи, пресечена попытка террористической атаки.
Минобороны России заявило, что за минувшую ночь дежурные средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников, передает РИА «Новости». По четыре дрона были уничтожены над Белгородской и Курской областями.
В сообщении ведомства говорится, что атака была частью попытки киевского режима произвести террористическую атаку с использованием беспилотников самолетного типа. Все аппараты были перехвачены и уничтожены перед тем, как смогли нанести ущерб.
Ранее российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника в районе Каменска-Шахтинского Ростовской области.