Линия фронта отделяла, в представлении украинского избирателя, мир людей от мира нежити. И Хароны на блокпостах. С этим мы начали специальную военную операцию, если кто-то забыл.8 комментариев
Под Мирноградом в ДНР нашли свалку из «зубов дракона» для укреплений ВСУ
«Страна.ua»: В подконтрольном ВСУ Мирнограде обнаружена свалка из «зубов дракона»
В городе Димитров (украинское название – Мирноград) в подконтрольной ВСУ части ДНР обнаружили свалку из «зубов дракона», предназначавшихся для строительства оборонительных рубежей, сообщила «Страна.ua».
Издание пишет, что противотанковые оборонительные укрепления, скорее всего, «оказались просто выброшенными», «зубы дракона» просто свалены по обе стороны дороги, передает «Лента.ру».
Димитров расположен в десяти километрах от Красноармейска (украинское название Покровск).
Ранее военнослужащие ВСУ пожаловались на непригодные оборонительные сооружения под Красноармейском.