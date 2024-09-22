Подросток и отец погибли в пожаре под Ульяновском

В Ульяновской области в пожаре погибли подросток и его отец

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, в Базарном Сызгане Ульяновской области произошел пожар в двухквартирном деревянном доме, передает РИА Новости. Сообщение о возгорании поступило в 4.10 утра по местному времени. Когда на место прибыли пожарные, дом горел на всей площади. Открытое горение удалось ликвидировать в 5.31, а полностью пожар был потушен только в 7.09.

В результате трагедии погибли 16-летний подросток и его отец. Пострадали трое детей: 16-летняя девочка и мальчики восьми и девяти лет. Все пострадавшие были госпитализированы. В региональном управлении МЧС отметили, что пожар развился из-за позднего обнаружения, вероятно, его первыми заметили соседи и вызвали службу спасения.

Специалисты МЧС России сейчас работают над установлением причины возгорания. Окончательные выводы будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз и следственных действий.



Ранее в результате пожара в одной из многоэтажек Ульяновска До этого в подмосковном Воскресенске в частном доме шесть человек, включая троих детей, погибли в результате пожара. Напомним, что в свердловском селе Ильинском трехлетний мальчик погиб при пожаре в частном доме.