Трамп: Для второго раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно»

Tекст: Вера Басилая

Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине, усомнился в целесообразности второго раунда дебатов с Харрис. Он считает, что кампания демократов продвигается не лучшим образом, а команда Харрис объявила об еще одних дебатах, потому что «серьезно проигрывает», передает ТАСС.

«Проблема в том, что уже слишком поздно для еще одних дебатов. Голосование уже началось. У Харрис был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», – заявил Трамп.

Он напомнил, что уже участвовал в этом году в теледебатах дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке. Кроме того, Трамп сравнил Харрис с боксером, который после нокаута «первым делом говорит, что хочет реванш».

Ранее Камала Харрис приняла приглашение на проведение вторых президентских дебатов с Дональдом Трампом 23 октября на телеканале CNN, выразив надежду на его участие.

Газета ВЗГЛЯД писала, Трамп заявил, что евреи, поддерживающие Камалу Харрис, должны «проверить голову», выступая на мероприятии по борьбе с антисемитизмом.

В то же время Харрис ограничила общение с прессой, что, по мнению психиатра Кэрол Либерман, связано с синдромом самозванца.

Между тем, Дональд Трамп обошел по уровню поддержки соперницу от демократов Камалу Харрис в пяти из семи колеблющихся штатах, согласно данным опроса Колледжа Эмерсон, на которые ссылается New York Post.