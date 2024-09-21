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Затонувшую яхту у Сицилии попросили усиленно охранять из-за секретных данных
Водолазы потребовали усилить охрану яхты Bayesian у Сицилии из-за возможных секретных данных
Водолазы потребовали у итальянского правительства усилить охрану затонувшей яхты Bayesian у Сицилии, предположив, что на борту могут находиться зашифрованные жесткие диски с секретной информацией, которая может заинтересовать международные разведки.
Опасения вызваны возможным наличием на судне двух водонепроницаемых сейфов, которые могут содержать зашифрованные жесткие диски с конфиденциальной информацией, сообщили источники CNN, передает РИА «Новости».
Собеседники отметили, что владелец яхты британский предприниматель Майк Линч был тесно связан с британскими, американскими и другими разведывательными службами через свои компании, включая Darktrace, занимающуюся кибербезопасностью.
Представитель сицилийского агентства гражданской обороны Франческо Венуто заявил, что запрос на обеспечение дополнительной безопасности обломков был выполнен.
Яхта потерпела крушение 19 августа у города Портичелло из-за сильного смерча. На борту находились 22 человека. СМИ сообщали, что Линч и его дочь Ханна погибли при крушении яхты.