Рябков: Выборы в США для переговоров по Украине не имеют значения

Tекст: Елизавета Шишкова

По его мнению, американский внутриполитический календарь не имеет значения для этих переговоров. Рябков подчеркнул, что США должны изменить свое поведение, внимательно оценить текущую ситуацию и учесть предупреждения России о рисках, связанных с дальнейшей эскалацией конфликта, передает РИА «Новости».

Рябков также отметил важность того, чтобы США «построили своих сателлитов» и киевских партнеров. Он добавил, что это не вопрос к России, а требование к американской стороне для достижения конструктивного диалога.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что союзники Киева рассматривают период между выборами президента США и его инаугурацией как подходящий для достижения договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается участвовать в саммитах, где продвигается так называемая формула мира Зеленского.

