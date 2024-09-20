Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.0 комментариев
В МИД не придали значения выборам в США в свете переговоров по Украине
Рябков: Выборы в США для переговоров по Украине не имеют значения
Замглавы МИД Сергей Рябков подчеркнул, что для переговоров по Украине американский внутриполитический календарь не имеет значения, так он прокомментировал перспективы диалога по украинскому урегулированию после выборов в США.
По его мнению, американский внутриполитический календарь не имеет значения для этих переговоров. Рябков подчеркнул, что США должны изменить свое поведение, внимательно оценить текущую ситуацию и учесть предупреждения России о рисках, связанных с дальнейшей эскалацией конфликта, передает РИА «Новости».
Рябков также отметил важность того, чтобы США «построили своих сателлитов» и киевских партнеров. Он добавил, что это не вопрос к России, а требование к американской стороне для достижения конструктивного диалога.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что союзники Киева рассматривают период между выборами президента США и его инаугурацией как подходящий для достижения договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается участвовать в саммитах, где продвигается так называемая формула мира Зеленского.