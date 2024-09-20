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    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
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    19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.

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    20 сентября 2024, 09:39 • Новости дня

    Рогов: Пораженный российской ракетой центр спецрадиосвязи ВСУ был скрыт под землей

    Российская ракета уничтожила подземный центр ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли ракетный удар по центру специальной радиосвязи военной разведки Украины, который располагался глубоко под землей в Киевской области и был замаскирован под гражданский объект, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска поразили главный центр специальной радиосвязи военной разведки Украины, который был скрыт глубоко под землей в Киевской области, сообщает РИА «Новости». Рогов рассказал, что центр был тщательно замаскирован украинским командованием.

    По его словам, объекту удалось придать вид заброшенного гражданского строения, чтобы скрыть военное назначение. Удар по центру был нанесен ракетой, что позволило уничтожить важную инфраструктуру украинских вооруженных сил. Рогов подчеркнул, что такие центры играют критическую роль в координации действий украинских боевиков.

    Ранее российские военные нанесли удар по критически важным объектам украинской аэродромной инфраструктуры. Также в результате успешной операции был поражен главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ.

    19 сентября 2024, 11:32 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского

    Политолог Скачко: «План победы» Зеленского основан на надежде спровоцировать войну НАТО с Россией

    Эксперт оценил перспективы «плана победы» Зеленского
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики. Однако вероятность того, что инициативу начнут реализовывать, крайне мала. Киев может рассчитывать лишь на частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Зеленский заявил о полной готовности «плана победы».

    «Продолжение военного конфликта для Владимира Зеленского является способом удержаться у власти, а также сохранить статус, деньги и гарантии собственной безопасности. Он настаивал на войне и будет продолжать это делать, поскольку просто не знает, как еще ему можно оставаться на плаву», – отметил украинский политолог Владимир Скачко.

    По прогнозам собеседника, в Вашингтоне, куда Зеленский вскоре должен отправиться, он снова попытается всем доказать, что Украина может победить Россию или склонить Москву к перемирию на чужих условиях. «Но также прозвучат заявления о том, что возможно это только при условии помощи со стороны Запада», – уточнил он.

    «Отсюда и появляются такие «хотелки» Зеленского, как вступление Украины в НАТО до конца года, разрешение на удары вглубь российской территории. Фактически анонсированный «план победы» основан на надежде Киева спровоцировать войну Североатлантического альянса с Россией. Другое дело, что Запад не готов к полномасштабному конфликту», – акцентировал Скачко.

    «План победы» Украины станет своего рода «рабочей картой», возле которой «будут танцевать с бубном» украинские и некоторые западные политики, считает спикер. Однако, добавил он, вероятность того, что инициативу киевских властей начнут реализовывать, крайне мала.

    «На мой взгляд, единственное, на что может рассчитывать Зеленский по итогам визита в Вашингтон, – это частичное удовлетворение запросов на оружие и деньги. Кроме того, ему, вероятно, пообещают помочь с организацией второго «мирного саммита», – предположил политолог. Таким образом, реакция США на «план победы» Украины будет не той, на которую надеется Зеленский.  

    Несколько по-другому на эту идею могут смотреть в Британии, считает эксперт. «Лондон формально выступает с Вашингтоном единым фронтом, но все же ведет свою игру. Британские политики, как мне кажется, будут подзуживать украинское руководство и делать ровно то, что делал Борис Джонсон в 2022 году, – настаивать на продолжении конфликта и его дальнейшей эскалации», – заключил Скачко.

    Ранее Владимир Зеленский объявил, что полностью подготовил «план победы» Украины. «Все пункты, все ключевые акценты, определены необходимые дополнения и детали», – заявил он. По его словам, сейчас Киеву необходима «решимость в реализации».

    Зеленский уже говорил о «плане победы», но не уточнял, что имеет в виду. В начале сентября он так описал пункты плана: «Четыре – это то, что нам необходимо, и один – это после войны». Как писал таблоид Bild, план якобы включает возможность заморозки конфликта на некоторых участках фронта.

    Еще одним ключевым элементом «плана победы» является вступление Украины в НАТО, утверждала Le Monde. Зеленский рассчитывает, что президент США Джо Байден предложит Киеву стать членом альянса до окончания своего срока в Белом доме.

    Советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко в свою очередь отмечал, что план Зеленского по завершению конфликта основан на том, что западные страны одобрят удары вглубь территории России. «Намек Зеленского очень прозрачный – если реализация «плана победы» зависит от Байдена, то есть это зависит от того, чтобы дать Украине добро использовать западное оружие <…>. Поэтому мы понимаем, про что идет речь, но, конечно, контекст и пункты этого плана мы не видим», – приводит ТАСС его слова.

    В России сочли бессмысленным комментировать заявления Зеленского. Представитель МИД Мария Захарова пояснила ТАСС, что за Зеленского «играют», и надо комментировать шаги и действия со стороны «главного игрока».

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    20 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    Пентагон заявил о неспособности западных ракет принести Украине победу
    @ U.S. Army/Wikipedia/Общественное достояние

    Tекст: Антон Антонов

    Предположение о том, что разрешение использовать западные ракеты для ударов вглубь России позволит Украине захватить ранее утраченные территории, является «заблуждением», заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Сингх призвала не считать западные ракеты «серебряной пулей». «Это не то одно вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – приводит ее слова РИА «Новости».

    Она подчеркнула, что политика США в вопросе о снятии ограничений на использование Киевом американского оружия «не претерпела изменений», передает ТАСС.

    Напомним, после прошедших переговоров между президентом США Джо Байденом и премьер-министром Британии Киром Стармером Вашингтон не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ дальнобойным оружием вглубь российской территории.

    В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский заявил о полной готовности «плана победы» Украины в конфликте с Россией. План подразумевает в том числе получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    19 сентября 2024, 11:00 • Новости дня
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    ВСУ отступили в Запорожской области под давлением ВС России
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    По его словам, ВСУ были вынуждены отступить на Ореховском направлении в Запорожской области в районе сел Малая Токмачка, Марфополь и Новая Даниловка, передает РИА Новости.

    По словам Рогова, российские войска на этом участке фронта смогли улучшить свои позиции и расширить серую зону.

    Ранее российские войска перехватили инициативу на Запорожском направлении, что позволило им контролировать ситуацию и успешно сорвать ротацию ВСУ. На этом фоне ВСУ пытались улучшить свои позиции, однако российские силы сохраняли боеспособность и смогли отразить атаки.

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    20 сентября 2024, 08:17 • Новости дня
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    Российские войска атаковали базу «Азова» в Харькове
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удары по позициям украинских войск в Харькове, включая боевиков «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен) и иностранных наемников, что привело к проверкам документов и телефонов в прилегающих районах, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, нападение произошло рано утром 19 сентября. Основной целью атаки стали позиции, где находились украинские военные, включая боевиков «Азова» и, по неподтвержденным сведениям, иностранных наемников, передает РИА «Новости».

    Лебедев отметил, что кроме школы, где разместились военные, атака затронула также депо в Харькове. На погрузке находился состав с горюче-смазочными материалами и тяжелой техникой, предназначенной для подкрепления украинским силам на Изюмском направлении. После удара в кварталах, прилегающих к месту событий, начались проверки документов и мобильных телефонов у местных жителей.

    Ранее активисты украинского подполья «Дозор» неоднократно совершали акции саботажа на территории подконтрольных Киеву районов. Кроме того, они наносили антивоенные граффити на зданиях и транспортных средствах. Ранее также сообщалось, что участники группы «Дозор» причастны к поджогу автомобилей с провокационными надписями.

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    19 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    СБУ давала указания застрелить Прилепина в Москве

    Подсудимый: СБУ давала указания застрелить писателя Захара Прилепина в Москве

    СБУ давала указания застрелить Прилепина в Москве
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Константин Сергеев

    Убить писателя Захара Прилепина в Москве путем выстрела в затылок планировала Служба безопасности Украины (СБУ). Это следует из оглашенных во 2-м Западном окружном военном суде показаний подсудимого Александра Пермякова.

    «Ликвидировать Прилепина необходимо было, если возможно, в городе Москве, выстрелом в затылок», – приводит ТАСС показания Пермякова.

    В ходе предварительного следствия выяснилось, что Пермяков получил команду от куратора приехать в Москву из Нижегородской области, где обвиняемый находился в поисках дома писателя.

    Железнодорожные билеты Пермяков приобретал по своему украинскому паспорту, позднее он получил паспорт гражданина Казахстана. Сотрудник СБУ по фамилии Семенов сообщил Пермякову, что скоро ему поступят оружие и взрывчатка. Семенов посылал Пермякову сведения о дате проведения презентаций книг писателя и иных мероприятий. Однако первоначальный план устранения писателя осуществить не удалось, поскольку Прилепин передвигался с охраной.

    По данным следствия, в июле 2022 года сотрудники СБУ за 145 тыс. рублей привлекли Пермякова к совершению теракта в отношении Прилепина. Пермяков прошел обучение стрельбе, сборке взрывных устройств, наружному наблюдению, был обеспечен средствами связи, оружием, взрывчатыми веществами и поддельным паспортом на имя гражданина Казахстана. После проведения слежки за Прилепиным обвиняемый при помощи переданных ему противотанковых мин, электродетонаторов и металлических гаек в апреле 2023 года изготовил в районе поселка Пионерский Нижегородской области два взрывных устройства, которые установил под полотно дороги недалеко от дома писателя.

    Утром 6 мая 2023 года в момент проезда автомобиля, в котором ехали Прилепин и его товарищ Александр Шубин, обвиняемый привел в действие взрывные устройства. Шубин погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения.

    Ранее в четверг сообщалось, что следствие установило финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина.

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    19 сентября 2024, 14:48 • Новости дня
    Европарламент призвал к снятию ограничений на удары по России

    Евродепутаты выступили с инициативой разрешить Украине наносить удары по российской территории западным оружием

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой призывают страны ЕС отменить ограничения на использование западного оружия против России. Евродепутаты считают, что это позволит Украине «в полной мере осуществлять право на самооборону».

    В документе также содержатся призывы к увеличению военной помощи Украине, в том числе поставкам дальнобойных ракет, созданию военных производств на украинской территории, интеграции ВПК Украины в оборонную промышленность ЕС и давлению на Венгрию с целью выделения дополнительной финансовой помощи Киеву, сообщает ТАСС.

    Кроме того, евродепутаты выступили за скорейшее предоставление Украине многомиллиардного кредита, обеспеченного замороженными российскими активами.

    Они предложили ужесточить санкции против России, запретив импорт широкого спектра товаров, включая зерно, удобрения, сырье и энергоносители.

    Евродепутаты заявили, что конечной целью является достижение мира на Украине на условиях Киева.

    Напомним, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

    В ЕП призвали отстранить Венгрию от Шенгена из-за визовых послаблений для россиян.


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    20 сентября 2024, 04:55 • Новости дня
    Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для ВСУ

    Зеленский сообщил о тяжелых боях на двух направлениях в ДНР

    Зеленский заявил о крайне сложной ситуации для ВСУ
    @ The Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Каждый день на Кураховском и Покровском (Красноармейском) направлениях идут тяжелые бои, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Тяжелые бои ежедневно на Кураховском, Покровском направлениях», – приводит слова Зеленского ТАСС.

    Зеленский заявил, что обстановка для вооруженных сил Украины «остается крайне сложной».

    Напомним, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что главком ВСУ Александр Сырский захотел скрыть провалы украинских военных на фронте и для этого приказал разделить в докладах украинского генштаба Красноармейское направление на два: Покровское и новое Кураховское.

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    19 сентября 2024, 13:05 • Новости дня
    Российские войска освободили Георгиевку в ДНР
    Российские войска освободили Георгиевку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки «Южная» группировка освободила населенный пункт Георгиевка в Донецкой народной республике, сообщило министерство обороны.

    Группировка за этот период также поразила формирования 24-й, 28-й, 30-й, 33-й, 118-й механизированных, 143-й пехотной и 56-й мотопехотной бригад ВСУ у Константиновки, Курахово, Григоровки, Зализнянского и Часова Яра в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В зоне ее ответственности украинская сторона потеряла до 690 человек, две немецких БМП Marder, американские гаубицу М777 и орудие М119, три гаубицы Д-30, станцию РЭБ «Анклав-Н» американскую и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Группировка «Центр» поразила живую силу и технику 68-й пехотной, 71-й егерской, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Дзержинска, Калиново, Горького, Михайловки и Розовки в ДНР.

    Также она отразила девять контратак украинских штурмовиков 25-й воздушно-десантной бригады, штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины, 2-й, 3-й, 12-й и 142-й бригад нацгвардии.

    ВСУ в зоне ее ответственности потеряли более 510 человек, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-30, американское орудие М101 и противотанковую пушку «Рапира».

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    19 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    Зеленский ввел санкции против компаний из России, Китая, ОАЭ и Ирана

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский подписал указы о введении на десять лет санкций в отношении 42 юридических и шести физических лиц.

    Санкции введены в отношении транспортных, производственно-торговых, строительных, инвестиционно-промышленных компаний, зарегистрированных в России, Китае, ОАЭ, Иране. В частности, Киев ввел санкции против российского завода судовой светотехники «Маяк» и Казанского государственного казенного порохового завода.

    Также в санкционные списки включены граждане России Игорь Дюгуров, Валентина Григорьева, Лилия Алимова, Александр Федорко, гражданин Китая Фань Ян и гражданин Ирана Джан Горбани Хамидреза, передает РИА «Новости».

    Летом Зеленский подписал указы о введении десятилетних санкций против 367 юридических лиц, в основном российских, в том числе против ВТБ, «Алросы» и «Русала».

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    19 сентября 2024, 13:10 • Новости дня
    ВС России поразили главный центр радиосвязи разведки ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили критически важные объекты украинской аэродромной инфраструктуры и главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, сообщило Минобороны.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ, объекты аэродромной инфраструктуры Украины и скопления живой силы и военной техники ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили 41 дрон самолетного типа.

    С начала СВО уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 765 дронов, 579 ЗРК, 18 167 танков и других бронемашин, 1455 машин РСЗО, 14 813 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    19 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Член ОП сравнил Зеленского с персонажем песни Высоцкого

    Член Общественной палаты сравнил Зеленского с персонажем песни Высоцкого

    Tекст: Константин Сергеев

    Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил Зеленского, заявляющего про все новые «планы победы Украины», с персонажем из песни Высоцкого.

    «Заявление Владимира Зеленского о так называемом плане победы Украины заставляет вспомнить строчку из песни Владимира Высоцкого – «то плакал, то смеялся, то щетинился как еж». Зеленский кричит о плане мира, о плане победы, еще о каком-то плане», – приводит РИА «Новости» слова Рогова.

    Владимир Рогов считает, что Зеленский «абсолютно не отвечает за свои слова». Как напоминает член Общественной палаты, когда Зеленский говорил о мире, то параллельно отдал приказ ВСУ напасть на Курскую область, теперь говорит о «победе», лишаясь позиции в Донбассе.

    Ранее в четверг Зеленский заявил, что уже полностью подготовлен план «победы» Украины, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. В августе Зеленский заявлял, что план, помимо прочего, включает «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем».

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    19 сентября 2024, 12:57 • Новости дня
    Теракт против Татарского и покушение на Прилепина профинансировал один источник

    Tекст: Константин Сергеев

    Финансовую связь между организаторами теракта, в ходе которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, и организаторами покушения на писателя Захара Прилепина установило следствие.

    Сейчас в суде слушается по существу уголовное дело в отношении Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина.

    «Удалось установить общую финансовую связь с участниками теракта, совершенного 2 апреля 2023 года в Санкт-Петербурге, в результате которого убили Владлена Татарского», – приводит ТАСС слова представителя гособвинения.

    Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля прошлого года, тогда погиб журналист Владлен Татарский и пострадали десятки человек. Ранее в четверг сообщалось, что обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков отказался давать показания в суде.

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    19 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Экипаж Ми-28НМ уничтожил силы ВСУ в Курской области

    Вертолет Ми-28НМ ликвидировал силы и технику ВСУ в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В приграничном районе Курской области экипаж вертолета Ми-28НМ нанес успешный ракетный удар по живой силе и технике ВСУ, об этом сообщили в Минобороны России, также предоставив видеоматериалы операции.

    Минобороны России сообщило о проведенном боевом вылете вертолета Ми-28НМ, который уничтожил скопление живой силы и бронетехники ВСУ в приграничье Курской области. Экипаж использовал авиационные средства поражения для нанесения ракетных ударов по разведанным целям противника, сообщает ТАСС.

    В результате удара личный состав и бронетехника ВСУ были успешно ликвидированы, что подтвердили данные разведки. Операция прошла без потерь для российской стороны, экипаж вертолета благополучно вернулся на базу вылета.

    Предоставленные кадры боевой работы подтверждают эффективность применения Ми-28НМ в условиях приграничного конфликта. Вертолет продемонстрировал высокую маневренность и точность, нанеся удары по целям противника с минимальными рисками для себя.

    Ранее Министерство обороны России неоднократно сообщало о применении вертолетов Ми-28НМ для уничтожения целей противника. Ранее стало известно, что данные вертолеты прошли модернизацию, что позволило повысить их боевые возможности. В частности, благодаря этой модернизации Ми-28НМ стали более эффективны при выполнении боевых задач.

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    19 сентября 2024, 11:59 • Новости дня
    Силовики решили изучить детали контракта Блиновского с Минобороны

    Tекст: Константин Сергеев

    Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей в ближайшее время прибудет в Москву для участия в следственных действиях. Затем, если его контракт с Минобороны окажется законным, мужчина вернется на передовую СВО.

    «В ближайшее время Алексей (Блиновский) отправится в Москву, где примет участие в следственных действиях, а затем вернется на передовую в Южно-Донецком направлении», – сообщает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Перед тем, однако, силовики проверят подлинность контракта, который Блиновский заключил с Минобороны. Есть подозрения, что сделка произошла в результате мошеннических действий при посредничестве адвоката Эльмана Пашаева.

    Ранее сообщалось, что Пашаев отправлен под стражу по решению Московского гарнизонного военного суда, его обвиняют в особо крупном мошенничестве. Дело завели по заявлению Елены Блиновской, которая сама находится под стражей за неуплату налогов на сумму 900 млн рублей. Источник сообщал, что Пашаев якобы получил от Алексея Блиновского 46 млн рублей за обещание освободить его и Елену от уголовной ответственности за неуплату налогов.

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    19 сентября 2024, 22:57 • Новости дня
    В результате украинского обстрела в Белгородской области уничтожены два дома

    Tекст: Антон Антонов

    В селе Терезовка в результате украинского обстрела уничтожены два частных дома, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «В Шебекинском городском округе в селе Терезовка в результате прилета снаряда, по предварительной информации, огнем уничтожены два частных дома», – сообщил в Telegram Гладков.

    Также атакам вооруженных сил Украины подверглись села Петровка и Муром. В Петровке в результате артиллерийского обстрела повреждены частные дома, сгорела хозпостройка. В Муроме произошла атака беспилотника, повреждения получил легковой автомобиль. Никто не пострадал.

    Напомним, около 11.30 мск дежурные средства российской противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника ВСУ в небе над регионом.

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    ФРС США снижением ставки бьет по доллару

    Весь мир следил за заседанием американского регулятора по ставке. ФРС США пошла на решительное снижение ставки впервые с начала 2022 года и намекает, что оно будет не последним. Доллар на этих новостях сразу пошел вниз, а золото, как защитный актив – наоборот, вверх. Спасет ли ФРС американскую экономику от рецессии таким способом или, наоборот, навредит ей? И что это значит для мировой экономики и России? Подробности

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    Польша решила пересмотреть границы Украины

    Разногласия между Киевом и Варшавой нарастают. Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и провести новый референдум о его статусе. Таким образом, Варшава первой в Европе фактически заявила о пересмотре статуса «украинского» Крыма, хотя до этого была рьяной защитницей территории Украины в границах 1991 года. Что изменилось? Подробности

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    Как Россия улучшает оружие для спецоперации

    Новейшие беспилотники и улучшенные средства борьбы с ними, артиллерийские установки мирового уровня и корабли с гиперзвуковым оружием – все это только малая часть образцов, поставленных Российской армии в текущем году. Как прямо сейчас вносят вклад в победу в СВО российские оружейники, отмечающие 19 сентября свой профессиональный праздник? Подробности

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    Зеленский везет в Америку план сохранения власти

    Зеленский заявил о готовности своего «плана победы», который подразумевает получение Киевом санкции на нанесение ракетных ударов вглубь российской территории. Также на Украине рассчитывают на скорое приглашение вступить в НАТО. Эксперты говорят, что инициатива выглядит нереализуемой. Тогда зачем все это Зеленскому? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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