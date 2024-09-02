Анонсировано участие Путина в Восточном экономическом форуме

Путин примет участие в Восточном экономическом форуме 4-5 сентября

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале Кремля, говорится, что на 4 сентября запланированы переговоры Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, а также беседы с заместителем председателя КНР Хань Чжэном и заместителем председателя правительства Республики Сербии Александром Вулиным.

Отмечается, что российский лидер планирует осмотреть интерактивную презентацию результатов развития Дальнего Востока с подключением по видеосвязи резидентов ТОРов, готовых к запуску своих производств, а также проведет совещание по вопросам развития инфраструктуры Дальневосточного федерального округа. В тот же день состоится рабочая встреча главы государства с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

В пресс-службе добавили, что 5 сентября центральным событием Восточного экономического форума станет пленарное заседание с участием Путина, Ибрагима и Чжэна.

Ранее сообщалось, что Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития Дальневосточного федерального округа.