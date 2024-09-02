  • Новость часаПутин: ВС России в зоне СВО берут территории под контроль квадратными километрами
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    Путин не исключил попытки Киева пойти на мирные переговоры после провала в Курской области
    Путин назвал свой девиз в трудные минуты
    АдГ победила на земельных выборах в Германии
    Мобилизованный боец ВСУ в первом же бою сдался россиянам
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Русская победа на Халхин-Голе спасла монголов от участи рабов

    Жестокость японцев в годы Второй мировой беспрецедентна и во многих отношениях может поспорить с тем, что творилось даже в Третьем рейхе. Так что отмечают победу при Халхин-Голе монголы не просто так.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Европейским элитам мешает слон в комнате

    Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.

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    Борис Акимов Борис Акимов Национализм оказался лучшим другом глобализма

    Идея «украинства» – трагический пример того, как под национально-освободительными флагами ведется работа по растворению собственной национальной культуры и своеобразия в «мировой всепошлости». Погибать и убивать за идеи «незалежности» для того, чтобы превратиться в колонию – судьба истинно трагическая.

    3 комментария
    2 сентября 2024, 11:57 • Новости дня

    Грузия обвинила Запад во взвращивании «Франкенштейна» в лице неправительственных организаций

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Запад во взвращивании в стране «Франкенштейна» в лице неправительственных организаций, «атакующих государство», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Скажем прямо – созданием искусственного гражданского общества американские и европейские доноры взрастили в Грузии монстра, «Франкенштейна», атакующего государство», – заявил он.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, «такая модель гражданского общества в Грузии бесперспективна» и помочь выйти из ситуации должен закон «О прозрачности иностранного влияния».

    Шалва Папуашвили отметил, что большая часть НПО, зависящая от иностранных денег, «вовсе не настроена реализовывать проекты, отражающие нужды населения Грузии».

    «Такой «Франкенштейн» в западной обертке на деле проявляет большевизм, – сказал он. – Устрашает, виртуально насилует, цензурирует идеи, игнорирует реальность, отрицает нужды граждан, занимается вандализмом».

    Ранее стало известно, что крупнейшие НПО Грузии, финансируемые Западом, отказались подчиниться требованию принятого в мае закону «О прозрачности иностранного влияния» и пройти регистрацию, срок которой истекает 2 сентября.

    1 сентября 2024, 18:40 • Новости дня
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    Дотком предрек конец режима Зеленского в ближайшие месяцы
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    «Конец режима» украинского лидера Владимира Зеленского наступит в ближайшие месяцы, такое мнение выразил немецкий предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком (Ким Шмитц).

    Украинское руководство уже открыто говорит о поражении в конфликте и обвиняет в этом западные страны, отметил Дотком, передает РИА «Новости».

    «От конца режима Зеленского нас отделяют несколько месяцев, вероятно, еще до выборов в США», – написал он в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Предприниматель также считает, что кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис и ее партия «потонут как Титаник», поэтому стоит ждать «отчаянных мер».

    Ранее Дотком заявил, что Россия завладеет всем переданным Украине западным оружием.

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    1 сентября 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    Песков: Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область уже происходит
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия уже дает ответ на нападение ВСУ на Курскую область, ответные меры будут продолжены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

    «Ответ уже, собственно, происходит. Почему вы думаете, что это разовое какое-то событие?» – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что ВС России демонстрируют реальные действия. Никаких сомнений нет, что они будут продолжаться и далее, добавил он.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как и когда ВСУ выгонят из Курской области.

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    1 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

    В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

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    1 сентября 2024, 12:30 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА

    Эксперт Козюлин: ПВО снивелировала информационно-террористический эффект атак ВСУ

    Военный эксперт рассказал, как ПВО России отразила беспрецедентную атаку украинских БПЛА
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Для успешной защиты от БПЛА России нужно ускорить создание новой структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, а также налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. За прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА.

    «Удара ВСУ такой массовости и глубины я, честно говоря, не припомню. Понятно, что целью атак в первую очередь была энергетическая инфраструктура. Поэтому мы видели попытки атак по НПЗ, причем прилет был даже по Московскому НПЗ в Капотне. У врага был расчет на то, что произойдет массовое отключение света, пожары», – пояснил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    «К тому же сегодня 1 сентября. Атака украинских БПЛА должна была затмить День знаний, показать школьникам и их родителям якобы нестабильность в стране. Киев рассчитывал на информационно-пропагандистский террористический эффект. Но, судя по всему, наша разведка сработала хорошо, о прилетах было известно заранее, поэтому российским системам ПВО и удалось сбить так много БПЛА противника», – добавил он.

    «Думаю, ВСУ будут наращивать подобные атаки – судя по тем сведениям, которые поступают с Украины о количестве производимых дронов и о денежных потоках, поступающих Киеву. К тому же дело и просто в доступности этих средств. Украина, в отличие от России, может просто по каталогам производителей приобретать в любой стране необходимые компоненты для производства дронов», – напомнил эксперт.

    «Кроме того, Запад тоже заинтересован в поставках БПЛА на Украину – производители и военные ведомства испытывают, проверяют в бою технологии и компоненты на надежность, точность. Но и наша сторона создает новые структуры для разработки средств противодействия беспилотникам, для сбора лучших технологий, практик, опыта. Это делают и государственные структуры, и бизнес-сообщества, и волонтерские организации», – заметил он.

    «Думаю, самое главное для нас – ускоряться в этих процессах, налаживать взаимодействие между частниками, государством и промышленностью. Конечно, у нас большие заводы, оборонные предприятия, сложнее на ходу перестраиваться. Но делать это необходимо», – подчеркнул собеседник.

    «К тому же уже много раз говорилось, что у государства не хватит средств и сил, чтобы прикрыть все важные объекты, тем более немалая их часть принадлежит частникам. Соответственно, для защиты каких-то стратегических объектов можно подтягивать средства ПВО, но здесь должна быть и частная инициатива. Хозяева компаний, менеджеры должны помогать военным ресурсами, деньгами, чем-то еще для защиты своих объектов. Где-то это уже делается и дает неплохие результаты», – пояснил Козюлин.

    Ранее Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщило, что за прошедшую ночь российская ПВО уничтожила и перехватила 158 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью ночью было уничтожено и перехвачено 46 беспилотников, над Брянской – 34, над Воронежской – 28, над Белгородской – 14, восемь – над Рязанской, два – над Москвой, семь – над Московской областью.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один сбитый беспилотник после падения попал в отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ. «Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет», – заявил он. Также три беспилотника пытались атаковать территорию Каширской ГРЭС в Подмосковье, сообщил глава Каширского городского округа Михаил Шувалов. «Жертв нет. Атака не привела к пожару или разрушениям. Абоненты продолжают получать электроэнергию», – отметил он.

    Ранее сообщалось, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая. Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    От китайских компонентов к беспилотникам зависят все, но ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база, пояснял газете ВЗГЛЯД Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ.

    Кроме того, для защиты от БПЛА России необходимо усилить меры противовоздушной обороны мобильными группами, оснащенными переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК) «Верба», выразил мнение научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник.

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    1 сентября 2024, 15:24 • Новости дня
    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада

    Рябков: Россия изменит ядерную доктрину в связи с СВО и действиями Запада

    В МИД пообещали изменение ядерной доктрины России в связи с СВО и действиями Запада
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия изменит ядерную доктрину на основе анализа недавних конфликтов и действий стран Запада в связи с проведением СВО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

    Он напомнил, что работа над изменением доктрины находится в «продвинутой стадии». Рябков подчеркнул, что есть четкая установка на то, чтобы внести коррекцию, которая в том числе обусловлена изучением и анализом опыта развития конфликтов последних лет, включая все, что связано с эскалационным курсом Запада в связи со спецоперацией, передает ТАСС.

    Сейчас Россия, согласно ядерной доктрине, оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее или ее союзников ЯО и других видов оружия массового поражения, а также в случае, если под угрозу поставлено само существование государства.

    При этом ядерное сдерживание осуществляется непрерывно в мирное время, а также в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время, вплоть до начала применения ЯО.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщал, что сейчас уточняется доктрина использования ядерного оружия.

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    1 сентября 2024, 16:07 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове
    Подполье сообщило об ударе по Дворцу спорта с боевиками ВСУ в Харькове
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мощный взрыв раздался после удара по складу со снарядами ВСУ в Харькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

    «На (заводе) ЖБК-5 поразили склад со снарядами. Мощный взрыв, около часа была детонация», – приводит слова Лебедева РИА «Новости».

    По его словам, также поражен Дворец спорта, где базировались украинские боевики.

    Ранее подполье сообщило об ударе по складу с боекомплектами для ВСУ в Кривом Роге.

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    1 сентября 2024, 16:41 • Новости дня
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    Бойцы рассказали о героически погибшем в Курской области комбате «Отмель»
    @ из личного архива

    Tекст: Валерия Городецкая

    Погибший при обороне Малой Локни в Курской области командир батальона с позывным «Отмель» был мужественным человеком, очень спокойным и хладнокровным командиром, рассказали его сослуживцы.

    Российские бойцы почти две недели удерживали свои позиции в полном окружении в районе Малой Локни, в какой-то момент они оказались зажаты в женской колонии, ставшей для них «Брестской крепостью», рассказал военкор Александр Коц в материале для «Комсомольской правды». Военнослужащие не дали ВСУ расширить плацдарм вторжения, пока к приграничью шли резервы. Среди погибших в боях за Малую Локню оказался комбат «Отмель».

    О том, каким был «Отмель», Коцу рассказали замкомандира батальона 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса с позывным «Кадет» и бойцы, вышедшие из окружения.

    «Все держались за счет внутреннего стержня и авторитета командира нашего батальона, он, наверное, сыграл ключевую роль в обороне Малой Локни», – приводит Коц слова «Кадета».

    Один из бойцов рассказал, что «Отмель» был очень спокойным и хладнокровным командиром, который не принимал необдуманных решений. «Он никогда никого перед собой не гнал, сам заходил всегда первый. И на это остальные бойцы обращали внимание – абсолютное доверие», – сказал он.

    Когда российские подразделения закрепились в Малой Локне, «Отмель» взял их под свое крыло. К нему прислушивались командиры других полков. Командир отдавал обдуманные приказы, кому и что делать, рассказывает боец.

    «20-го числа приехала «Брэдли» с тыла колонии. Мы наблюдали, как выгрузилась живая сила, видели, что у них есть пулеметчик и гранатометчик. «Отмель» вышел на ближайших союзников и сообщил им, куда бить. Координировал оборону. А потом лично возглавил группу, которая шла зачищать противника. В тот день я видел его в последний раз», – вспоминает он.

    Еще один боец с позывным «Белый» рассказал, что «Отмель» всегда был самоотверженным человеком, который не прятался за спинами подчиненных, всегда был рядом и брал на себя функции, которые командиру не свойственны.

    «За «Отмелем» всегда все шли. Даже «трехсотые» ребята, которые уезжали в госпиталь, старались поскорее вернуться только из-за комбата. Он всегда был на переднем крае с нами, никогда в тылу не отсиживался», – рассказал «Белый».

    В ходе обороны Малой Локни «Отмель» возглавил группу по уничтожению украинских военнослужащих, участвовавших в наступлении на село, рассказал начальник штаба батальона, получивший ранение в тех боях.

    «Он выдвинулся с КНП вместе с несколькими ребятами. Одновременно их поддерживал еще один штурмовой отряд. В ходе боя комбат был ранен. Группу эвакуации накрыли минометы, затем отработал вражеский FPV-дрон. И «Отмель» получил смертельные ранения», – сказал он.

    «Отмель» понимал, что для его бойцов женская колония стала Брестской крепостью, он отдал жизнь, чтобы дать батальону возможность прорваться к своим, пишет Коц.

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    2 сентября 2024, 02:13 • Новости дня
    В Норвегии найден мертвым российский «кит-шпион»

    Marine Mind: Туша российского «кита-шпиона» Хвальдимира найдена у берегов Норвегии

    В Норвегии найден мертвым российский «кит-шпион»
    @ Ein Dahmer/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Кит-белуха, который подозревался в «шпионаже» в пользу России из-за специальной сбруи и был назван Хвальдимиром в честь президента России Владимира Путина, погиб у берегов Норвегии, сообщила норвежская некоммерческая организация по защите животных Marine Mind.

    Экологи « с тяжелым сердцем» сообщили, что получили сообщение о гибели кита от местного жителя, после чего команда организации прибыла на место и нашла тело Хвальдимира в воде, передает РИА «Новости».

    Организация собирается провести вскрытие кита, чтобы выяснить причину его гибели.

    Между тем, The New York Times со ссылкой на основателя Marine Mind Себастьяна Странда написала, что Хвальдимир чувствовал себя комфортно и свободно среди людей. Ученые и активисты были обеспокоены, что кит в отличие от других белух оставался в более оживленных водах.

    Весной 2019 года норвежские рыбаки на севере Норвегии обнаружили белуху, на которой заметили сбрую с логотипом одной из российских компаний. Норвежские СМИ были уверены, кто кит якобы сбежал из российского плена. Белуху назвали «Хвальдимир» (совмещение норвежского слова «Hval» – «кит» и имени президента России).

    Позже стало известно, что белый кит, которого успели заподозрить в шпионаже, использовался для дельфинотерапии в российском центре, где его звали Семен.

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    1 сентября 2024, 17:45 • Новости дня
    Генштаб ВС Ирана назвал основную причину крушения вертолета Раиси

    Генштаб ВС Ирана: Самолет Раиси упал из-за столкновения с горой в условиях тумана

    Генштаб ВС Ирана назвал основную причину крушения вертолета Раиси
    @ AZIN HAGHIGHI/MOJ NEWS/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вертолет президента Ирана Ибрахима Раиси потерпел крушение из-за сложных климатических условий и столкновения с горой, следует из итогового отчета Генштаба ВС Исламской республики.

    Как говорится в документе, основной причиной катастрофы стали «внезапно образовавшаяся густая масса тумана» при наборе воздушным судном высоты и «столкновение вертолета с горой», передает ТАСС.

    В Генштабе ВС Ирана исключили версию падения вертолета в результате попадания снаряда, воздействия РЭБ, электромагнитного или лазерного оружия.

    Напомним, в мае вертолет американского производства с президентом Ирана Ибрахимом Раиси на борту упал в провинции Восточный Азербайджан. Погибли все находившиеся на борту.

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    2 сентября 2024, 01:10 • Новости дня
    АдГ победила на земельных выборах в Германии
    АдГ победила на земельных выборах в Германии
    @ Sebastian Willnow/DPA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала 32,8 % голосов, и одержала уверенную победу на выборах в парламент в федеральной земле Тюрингия на востоке ФРГ, следует из официальных предварительных результатов.

    Отмечается, что партия получила 32 из 88 мест в региональном парламенте. ХДС набрал  23,6% голосов, он получит 23 места в ландтаге, партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» (BSW) заручилась поддержкой 15,8% избирателей и получила 15 мест в региональном парламенте, передает ТАСС.

    Левая партия (ЛП) с 13,1% голосов получит 12 мест, СДПГ канцлера Олафа Шольца набрала лишь 6,1% голосов , ей достанется всего шесть мест.

    Явка составила 73,6%, что значительно выше, чем на прошлых выборах (64,9%).

    Ранее экзитполы показали победу АдГ на земельных выборах в Германии.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как выборы на территории бывшей ГДР могут повлиять на объемы помощи Берлина Украине.

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    1 сентября 2024, 13:37 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье

    МО России: В Курском пограничье уничтожены до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники

    Стало известно об уничтожении 360 боевиков ВСУ в Курском приграничье
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВС России в приграничных районах Курской области уничтожили за сутки до 360 боевиков ВСУ, 23 единицы бронетехники противника, сообщило Минобороны России.

    Как сообщили в Минобороны, за сутки потери ВСУ в приграничных районах Курской области составили до 360 военнослужащих и 23 единицы техники, в том числе четыре танка, два БТР, БМП, шесть артиллерийских орудий, в их числе две САУ Krab, 16 боевых бронированных машин, а также три миномета, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США, станция РЭБ и семь автомобилей, передает РИА «Новости».

    Там добавили, что подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отразили четыре атаки штурмовиков ВСУ в направлении населенных пунктов Коренево и Александровка.

    Кроме того, в течение суток сорваны три попытки атак в направлении населенных пунктов Нижняя Паровая и Погребки. В результате ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и два автомобиля. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    В Минобороны сообщили также, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 8500 военнослужащих, 80 танков, 69 БТР, 37 БМП, 249 автомобилей, 537 боевых бронированных машин, 62 артиллерийских орудия, 16 пусковых установок РСЗО, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS, пять установок ЗРК, 13 станций РЭБ, шесть РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, шесть единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», – говорится в сообщении.

    Ранее в Минобороны России сообщали, что подразделения группировки «Север» при поддержке армейской авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в направлении Бахтинки, Борков, Малой Локни, Комаровки и Матвеевки.

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    2 сентября 2024, 08:44 • Новости дня
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    Путин: Хрущев буквально подарил Крым Украине
    @ Валентин Соболев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Крым Украине, полуостров на тот момент входил в состав РСФСР, заявил президент России Владимир Путин в письменном интервью монгольской газете «Оноодор» в преддверии своего визита в Монголию.

    Глава российского государства пишет, что на нынешнюю ситуацию на Украине значительно повлиял целый комплекс внешних и внутренних факторов. Кроме того, негативную роль сыграли последствия решений советского руководства по национально-территориальному вопросу, говорится в статье, опубликованной на сайте Кремля.

    «В 1954 году Н.С. Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР», – отметил Путин.

    Он подчеркнул, что создание Украины началось сразу после революции 1917 года, когда на этой территории появлялись квазигосударственные образования без четких границ.

    При этом в эпоху СССР границы союзных республик чертились произвольно по «пролетарской необходимости». Таким образом, Украина получила Донбасс с населением, состоящим преимущественно из русских.

    Перед Великой Отечественной войной и после нее благодаря Иосифу Сталину территория Украины включала польские, румынские и венгерские территории.

    Напомним, Путин в начале осени посетит Монголию по приглашению монгольского коллеги Ухнагийна Хурэлсуха.

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    2 сентября 2024, 08:56 • Новости дня
    В Польше назвали своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной

    Глава МИД Польши: Сбивать российские ракеты над Украиной – долг Варшавы

    В Польше назвали своим долгом сбивать российские ракеты над Украиной
    @ Kira Hofmann/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Долг Польши – сбивать российские ракеты над территорией Украины, заявил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский в интервью Financial Times.

    По его словам, наличие членства в Североатлантическом альянсе не перевешивает ответственность стран защищать свое воздушное пространство.

    «Это наш конституционный долг», – заявил Сикорский, передает РИА «Новости».

    По мнению министра, это подразумевает уничтожение ракет над украинской территорией до того, как они смогут достичь воздушного пространства Польши. Сикорский заявил, что сами украинцы не против такого подхода.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Польша не решается сбивать российские ракеты над Украиной без одобрения НАТО.

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    1 сентября 2024, 12:22 • Новости дня
    Обнаружены тела 17 погибших в катастрофе вертолета на Камчатке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Тела 17 человек найдены поисковиками на месте катастрофы вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве добавили, что поиски продолжаются. Всего, по предварительным данным, на борту Ми-8 могло находиться 22 человека, передает ТАСС.

    На месте работают девять спасателей поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

    Обломки пропавшего вертолета были найдены в воскресенье, 1 сентября, предварительно, Ми-8 врезался в сопку.

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    2 сентября 2024, 10:18 • Новости дня
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    Путин провел урок «Разговор о важном» в одной из школ Кызыла
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20 им. Героев Отечества. Учебное заведение открылось 2 сентября, глава государства осмотрел здание.

    «Разговор о важном» проводится во всех школах страны первым уроком в понедельник. Первый урок 2024-2025 учебного года посвящен теме «Образ будущего», передает ТАСС.

    Темами уроков «Разговор о важном» в этом году станут в том числе единство и многообразие стран БРИКС, развитие Арктики, музыка Петра Чайковского и 80-летие Победы.

    Путин 2 сентября осмотрел школу № 20 в Кызыле, это одно из четырех учебных заведений, построенных в 2019 году в рамках федерального проекта «Современная школа», чтобы прекратить практику обучения в три смены.

    Обучение в школе № 20 ведется на двух языках: русском (язык выбрали родители 500 учеников) и тувинском (425 учеников). Также в субботу для детей доступны дополнительные курсы по шахматам, хореографии, хоровому пению, различным видам борьбы.

    Название школы посвящено Дню Героев Отечества, который по решению президента с 2007 года празднуется 9 декабря.

    Коментарии (2)
    2 сентября 2024, 01:15 • Новости дня
    В центре Москвы произошла драка со стрельбой

    Прокуратура: В центре Москвы произошла драка со стрельбой

    В центре Москвы произошла драка со стрельбой
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Вера Басилая

    В ресторане на Малой Бронной улице в центре Москвы произошла драка между посетителями со стрельбой, начата проверка, сообщила прокуратура Москвы.

    Стрельба предположительно последовала за конфликтом между посетителями, возможно, было использовано травматическое оружие, идет проверка, следует из сообщения в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

    Между тем, СМИ сообщают, что инцидент со стрельбой произошел в ресторане «Аист» на Патриарших прудах, один из участников конфликта начал стрелять в воздух. Подозреваемый в использовании оружия был якобы задержан и доставлен в отделение полиции.

    Ранее в Москве неизвестный устроил стрельбу у торгового центра.

    Коментарии (6)
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