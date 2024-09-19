19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Пермяков отказался давать показания в суде по делу о покушении на Прилепина
Подозреваемый по делу о покушении на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков отказался от дачи показаний в ходе судебного следствия.
Адвокат Пермякова заявил, что его клиент решил воспользоваться статьей 51 Конституции России и не свидетельствовать против себя, передает ТАСС.
Отмечается, что показания Пермякова, которые он озвучил на предварительном следствии, зачитают из материалов уголовного дела. Суд согласился с позицией обвиняемого.
Ранее сообщалось, что на руках Пермякова нашли следы взрывчатого вещества гексогена. На месте преступления обнаружили остатки самодельного взрывного устройства.