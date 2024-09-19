Пермяков отказался давать показания в суде по делу о покушении на Прилепина

Tекст: Алексей Дегтярев

Адвокат Пермякова заявил, что его клиент решил воспользоваться статьей 51 Конституции России и не свидетельствовать против себя, передает ТАСС.

Отмечается, что показания Пермякова, которые он озвучил на предварительном следствии, зачитают из материалов уголовного дела. Суд согласился с позицией обвиняемого.

Ранее сообщалось, что на руках Пермякова нашли следы взрывчатого вещества гексогена. На месте преступления обнаружили остатки самодельного взрывного устройства.