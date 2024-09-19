Экономист Сорокина: Раздача денег сработала в Таиланде, но это не для России

Tекст: Константин Сергеев

«Из-за спада роста экономики в Таиланде приняли решение выплатить социально незащищенным слоям по 10 тыс. бат (27,5 тыс. руб.). Это охватит 14,6 млн граждан. Возникают вопросы – почему не принимает такие решения власть в России? Во-первых, спада в экономике у нас в настоящее время нет, она развивается темпами даже выше среднемировых. Во-вторых, проблем со спросом не существует, причины высокой инфляции находятся в иной плоскости», – приводит РИА «Новости» слова Сорокиной.



Кроме того, госполитика в России работает в разных направлениях. С одной стороны, поддержка экономики осуществляется за счет льготных кредитов населению (по ипотеке) и ряду отраслей. С другой, рост ключевой ставки давит на реальный сектор.

Ранее в 2022 году газета ВЗГЛЯД сообщала, что жители Британии чувствуют недостаток средств, от этого страдают как и матери-одиночки, так и граждане пенсионного возраста.