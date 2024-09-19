19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Экономист Сорокина: Раздача денег сработала в Таиланде, но это не для России
Адресные выплаты малообеспеченным гражданам для поддержки экономики страны проводят власти Таиланда. О том, почему в России такой способ не даст эффекта оживления экономики, рассказала директор Института экономики и финансов ГУУ, профессор Галина Сорокина.
«Из-за спада роста экономики в Таиланде приняли решение выплатить социально незащищенным слоям по 10 тыс. бат (27,5 тыс. руб.). Это охватит 14,6 млн граждан. Возникают вопросы – почему не принимает такие решения власть в России? Во-первых, спада в экономике у нас в настоящее время нет, она развивается темпами даже выше среднемировых. Во-вторых, проблем со спросом не существует, причины высокой инфляции находятся в иной плоскости», – приводит РИА «Новости» слова Сорокиной.
Кроме того, госполитика в России работает в разных направлениях. С одной стороны, поддержка экономики осуществляется за счет льготных кредитов населению (по ипотеке) и ряду отраслей. С другой, рост ключевой ставки давит на реальный сектор.
Ранее в 2022 году газета ВЗГЛЯД сообщала, что жители Британии чувствуют недостаток средств, от этого страдают как и матери-одиночки, так и граждане пенсионного возраста.