В Запорожье взрывы разрушили несколько объектов инфраструктуры

Tекст: Дмитрий Зубарев

На территории Запорожской области, контролируемой Киевом, произошли взрывы, в результате которых были разрушены несколько объектов инфраструктуры, сообщает ТАСС.

Он отметил, что в течение прошедших суток местные власти получили несколько сообщений о разрушении объектов, однако не дал подробностей об их назначении.

Украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов, произошедших в среду вечером в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.

Ранее российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районе Плавней и Приморского, используя артиллерию и авиацию, сообщая об успешных действиях по сдерживанию противника. В результате этих ударов удалось уничтожить несколько объектов военной инфраструктуры, что осложнило дальнейшее продвижение украинских подразделений в этой зоне. Кроме того, российская сторона продолжает укреплять свои позиции вдоль Каховского водохранилища для предотвращения возможных атак со стороны ВСУ.