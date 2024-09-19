19 сентября – День оружейника, профессиональный праздник всех работников военно-промышленного комплекса. С началом СВО мы избавились от перестроечных иллюзий и обнаружили, что российский ВПК способен не только не тормозить национальную экономику, но и быть ее драйвером, поднимая на новые уровни развития.0 комментариев
Взрывы разрушили инфраструктуру в Запорожье
В Запорожье взрывы разрушили несколько объектов инфраструктуры
На подконтрольной Украине части Запорожской области взрывы разрушили ряд инфраструктурных объектов, сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
На территории Запорожской области, контролируемой Киевом, произошли взрывы, в результате которых были разрушены несколько объектов инфраструктуры, сообщает ТАСС.
Он отметил, что в течение прошедших суток местные власти получили несколько сообщений о разрушении объектов, однако не дал подробностей об их назначении.
Украинские СМИ ранее сообщали о серии взрывов, произошедших в среду вечером в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева.
Ранее российские войска нанесли удары по позициям ВСУ в районе Плавней и Приморского, используя артиллерию и авиацию, сообщая об успешных действиях по сдерживанию противника. В результате этих ударов удалось уничтожить несколько объектов военной инфраструктуры, что осложнило дальнейшее продвижение украинских подразделений в этой зоне. Кроме того, российская сторона продолжает укреплять свои позиции вдоль Каховского водохранилища для предотвращения возможных атак со стороны ВСУ.