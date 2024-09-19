WSJ: Глава Пентагона опасается израильской наземной операции в Ливане

WSJ: Пентагон опасается наземной операции Израиля в Ливане против «Хезболлы»

Tекст: Елизавета Шишкова

Остин выразил свои опасения во время встречи с высокопоставленными чиновниками Пентагона, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Глава Пентагона считает, что Израиль может начать наступление на территорию Ливана после серии взрывов средств связи «Хезболлы», передает РИА «Новости».

Издание также указывает, что израильские войска уже перебросили на север страны многотысячную дивизию из спецназовцев и десантников. Ранее эти подразделения вели боевые действия в секторе Газа. Однако, по информации американских чиновников, пока нет признаков, что наступление произойдет в ближайшее время, так как отсутствуют приказы по мобилизации израильских резервистов.

По мнению американских официальных лиц, подготовка к возможному наступлению в Ливане может занять у Израиля несколько недель. Тем не менее они допускают, что Израиль может решить провести операцию меньшего масштаба, что позволит начать ее в более сжатые сроки.

В результате взрывов раций в разных частях Ливана число погибших достигло 20 человек, а раненых оказалось более 450 человек сообщили в центре экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана. Вслед за этим Иран обвинил Израиль в организации этих взрывов, называя их террористическим актом, направленным на эскалацию напряженности в регионе.