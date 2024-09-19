Число жертв в результате взрывов средств связи в Ливане выросло до 20 человек

Израильский политолог назвал цели операции с детонацией пейджеров в Ливане

Политолог Ципис: Операция с пейджерами в Ливане стала ударом Израиля перед началом широкомасштабной войны

Tекст: Анастасия Куликова

«Существует версия, согласно которой операция с детонацией пейджеров на территории Ливана должна была произойти позднее. Но поскольку у лидеров «Хезболлы» и служб безопасности группировки стали появляться подозрения относительно устройств связи, Израиль решил реализовать план раньше», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

Саму операцию он охарактеризовал как «уникальную и гениальную в своем роде». «Хезболле» был нанесен колоссальный ущерб. Многие полевые командиры и координаторы движения получили ранения», – указал собеседник. По его оценкам, ливанская группировка «была выведена из геополитической игры на Ближнем Востоке на несколько недель».

«Израиль доказал всему миру, что «Хезболла» уязвима. Сейчас там наблюдается бардак: они выбрасывают все свои электронные аппараты, в том числе телефоны и пейджеры. То есть они лишены средств связи. Я допускаю, что операция стала превентивным ударом Тель-Авива перед началом широкомасштабной войны», – акцентировал Ципис.

По его словам, существует как минимум две причины, почему Израиль пошел на обострение с Ливаном: внутренняя и внешняя. Политолог напомнил, что в израильских городах не утихают протесты с требованием отставки Нетаньяху. «На премьера оказывается колоссальное давление со стороны общества и оппозиции. Операция с детонацией пейджеров призвана укрепить позиции Нетаньяху», – полагает собеседник.

«Внешний фактор объясняется необходимостью ослабить «Хезболлу», – продолжил эксперт. – Израиль подошел к моменту, когда войну в секторе Газа придется сворачивать и постепенно выводить войска. Израильскую армию будут перебрасывать на север. Было бы логичным, если бы ЦАХАЛ накануне нанес удары по складам вооружений и боеприпасов ливанской группировки. Но, по всей видимости, детонацией пейджеров Нетаньяху хотел выиграть время для подготовки войны с Ливаном».

При этом «Хезболла» уже пообещала ответить Израилю за «бойню». Как полагает спикер, движение может предпринять действия разного характера. «Во-первых, стоит ожидать продолжения обстрелов израильской территории. Во-вторых, не исключено, что группировка перейдет к подрывной деятельности. В-третьих, возможен совместный с Ираном массированный удар, но это приведет к втягиванию Тегерана в конфликт», – заключил Ципис.

Ранее источники портала Axios сообщили, что операция с детонацией пейджеров на территории Ливана была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства страны и руководством служб безопасности.

Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабмин принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. По словам израильских чиновников, это должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт.

Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри «Хезболлы» и создать в рядах движения «ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами». По последним данным ливанского Минздрава, погибли 11 человек, пострадали – около четырех тысяч. «Хезболла» заявила, что Израиль получит жесткий ответ за «бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа».

В СМИ также анализируют, как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы». По данным Sky News Arabia, «Моссад» перехватил устройства и поместил в них взрывчатку PETN. Впоследствии спецслужбы дистанционно нагрели батареи устройств, что привело к взрывам. Эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».