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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    10 комментариев
    19 сентября 2024, 00:20 • Новости дня

    Число жертв в результате взрывов средств связи в Ливане выросло до 20 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В результате взрывов раций в разных частях Ливана число погибших достигло 20 человек, раненых более 450 человек, сообщили в центре экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана.

    В Министерстве здравоохранения Ливана отметили, что после взрывов раций скончались 20 человек, ранения получили 450 граждан, передает РИА «Новости».

    Число жертв в результате серии взрывов средств связи в разных районах Ливана возросло до 20, пострадавших 450 человек,

    Ранее сообщалось, что число погибших в результате новой серии взрывов устройств связи в Ливане увеличилось до 14 человек.

    18 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    В Бейруте произошел новый массовый подрыв устройств связи
    @ Xose Bouzas/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В южной части Бейрута в среду произошли десятки детонаций портативных раций, сообщил источник в мэрии города.

    Произошел подрыв переговорных устройств (раций) уоки-токи, сказал собеседник ТАСС. Взрывы происходили на улицах, есть пострадавшие, в их числе одна женщина. Он предположил, что это стало последствиями израильской атаки.

    Напомним, израильскую сторону считают ответственной за взрыв пейджеров у сторонников движения «Хезболла» в Ливане. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.

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    18 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Израильский политолог назвал цели операции с детонацией пейджеров в Ливане

    Политолог Ципис: Операция с пейджерами в Ливане стала ударом Израиля перед началом широкомасштабной войны

    Израильский политолог назвал цели операции с детонацией пейджеров в Ливане
    @ Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Биньямин Нетаньяху инициировал операцию с детонацией пейджеров в Ливане как минимум по двум причинам. Во-первых, оппозиция и израильтяне требуют его отставки. Во-вторых, премьеру было важно ослабить «Хезболлу» на фоне ожидающейся переброски израильской армии из сектора Газа на север. Нетаньяху хотел выиграть время для подготовки войны с Ливаном, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Существует версия, согласно которой операция с детонацией пейджеров на территории Ливана должна была произойти позднее. Но поскольку у лидеров «Хезболлы» и служб безопасности группировки стали появляться подозрения относительно устройств связи, Израиль решил реализовать план раньше», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Саму операцию он охарактеризовал как «уникальную и гениальную в своем роде». «Хезболле» был нанесен колоссальный ущерб. Многие полевые командиры и координаторы движения получили ранения», – указал собеседник. По его оценкам, ливанская группировка «была выведена из геополитической игры на Ближнем Востоке на несколько недель».

    «Израиль доказал всему миру, что «Хезболла» уязвима. Сейчас там наблюдается бардак: они выбрасывают все свои электронные аппараты, в том числе телефоны и пейджеры. То есть они лишены средств связи. Я допускаю, что операция стала превентивным ударом Тель-Авива перед началом широкомасштабной войны», – акцентировал Ципис.

    По его словам, существует как минимум две причины, почему Израиль пошел на обострение с Ливаном: внутренняя и внешняя. Политолог напомнил, что в израильских городах не утихают протесты с требованием отставки Нетаньяху. «На премьера оказывается колоссальное давление со стороны общества и оппозиции. Операция с детонацией пейджеров призвана укрепить позиции Нетаньяху», – полагает собеседник.

    «Внешний фактор объясняется необходимостью ослабить «Хезболлу», – продолжил эксперт. – Израиль подошел к моменту, когда войну в секторе Газа придется сворачивать и постепенно выводить войска. Израильскую армию будут перебрасывать на север. Было бы логичным, если бы ЦАХАЛ накануне нанес удары по складам вооружений и боеприпасов ливанской группировки. Но, по всей видимости, детонацией пейджеров Нетаньяху хотел выиграть время для подготовки войны с Ливаном».

    При этом «Хезболла» уже пообещала ответить Израилю за «бойню». Как полагает спикер, движение может предпринять действия разного характера. «Во-первых, стоит ожидать продолжения обстрелов израильской территории. Во-вторых, не исключено, что группировка перейдет к подрывной деятельности. В-третьих, возможен совместный с Ираном массированный удар, но это приведет к втягиванию Тегерана в конфликт», – заключил Ципис.

    Ранее источники портала Axios сообщили, что операция с детонацией пейджеров на территории Ливана была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства страны и руководством служб безопасности.

    Портал отмечает, что вечером 16 сентября кабмин принял решение обновить цели войны, включив в них безопасное возвращение перемещенных израильтян в их дома на границе с Ливаном. По словам израильских чиновников, это должно сигнализировать о том, что Израиль собирается переключить внимание с конфликта в секторе Газа на ливанский фронт.

    Один из собеседников Axios, знакомый с ситуацией, рассказал, что операция направлена на то, чтобы подорвать доверие внутри «Хезболлы» и создать в рядах движения «ощущение, что оно полностью пронизано израильскими спецслужбами». По последним данным ливанского Минздрава, погибли 11 человек, пострадали – около четырех тысяч. «Хезболла» заявила, что Израиль получит жесткий ответ за «бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа».

    В СМИ также анализируют, как Израиль заминировал пейджеры «Хезболлы». По данным Sky News Arabia, «Моссад» перехватил устройства и поместил в них взрывчатку PETN. Впоследствии спецслужбы дистанционно нагрели батареи устройств, что привело к взрывам. Эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    18 сентября 2024, 16:28 • Новости дня
    Axios: Израиль взорвал пейджеры раньше запланированного
    Axios: Израиль взорвал пейджеры раньше запланированного
    @ Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Израиля решили взорвать пейджеры в Ливане раньше запланированного срока, так как опасались, что движение «Хезболла» узнает о готовящейся операции, сообщает портал Axios.

    Источник портала из Израиля, знакомый с операцией, сообщил, что израильские спецслужбы планировали использовать заминированные пейджеры в качестве «неожиданного первого удара в полномасштабной войне», передает РИА «Новости».

    При этом в Израиле стали опасаться, что ливанское движение может обнаружить пейджеры. Кроме того, издание Walla сообщает, что в связи с опасениями о раскрытии плана руководство Израиля провело экстренные консультации c Пентагоном, после чего решило осуществить операцию, передает RT.

    Во вторник канал Al Jadeed сообщал, что всего в результате подрыва пейджеров погибло 11 человек, пострадали 4 тыс. человек. Источники Axios утверждали, что детонацию устройств одобрили на встрече премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и правительства страны.

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    18 сентября 2024, 01:48 • Новости дня
    Al Jazeera: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее

    Al Jazeera: Вес взрывчатого вещества в каждом пейджере не превышал 20 граммов

    Al Jazeera: Взорвавшиеся в Ливане пейджеры были заминированы заранее
    @ Marwan Naamani/DPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взорвавшиеся устройства связи в Ливане были заминированы заранее, вес взрывчатого вещества в каждом устройстве не превышал 20 граммов, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Источник телеканала в силовых структурах Ливана сообщил, что взрывчатку в пейджеры «положили» заранее, ее было не больше 20 граммов на каждое устройство. Предположительно, заминированные пейджеры были отправлены в Ливан пять месяцев назад, передает ТАСС.

    Между тем, телеканал Sky News Arabia со ссылкой на свои источники передает, что доступ к пейджерам, которые были предназначены для ливанского движения «Хезболла» получила израильская разведка «Моссад», которая и нанесла на батареи пейджеров взрывоопасное вещество PETN.

    Ранее сообщалось, что число погибших при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, пострадали 4 тыс. человек.

    Источники портала Axios сообщили, что операция с пейджерами в Ливане была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Движение «Хезболла» пригрозило Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

    Эксперт Алексей Анпилогов предположил, что вредоносное ПО могло обмануть систему защиты от перегрева пейджеров «Хезболлы».

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    18 сентября 2024, 08:51 • Новости дня
    «Хезболла» пообещала жесткий ответ Израилю за «бойню» в Ливане
    «Хезболла» пообещала жесткий ответ Израилю за «бойню» в Ливане
    @ Marwan Naamani/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ливанское движение «Хезболла» заявило, что Израиль получит жесткий ответ за действия, приведшие к детонации пейджеров и ранению сотен человек. Также там подчеркнули, что поддержка Газы будет продолжена.

    Ливанское движение «Хезболла» выступило с резким заявлением в отношении Израиля, обещая жесткие меры в ответ на недавние события, передает РИА «Новости». В заявлении «Хезболлы» говорится о намерении продолжить операции в поддержку Газы, но отдельно от этого последует ответ за события, произошедшие во вторник, которые движение охарактеризовало как «бойню» против ливанского народа.

    Представители «Хезболлы» подчеркнули, что израильский противник должен ожидать жесткого ответа за свои действия. Они отметили, что плата по счетам неизбежна. Однако в заявлении также подчеркивается, что операции в поддержку Газы будут продолжаться без изменений и являются отдельной частью их стратегии.

    Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, а пострадали четыре тысячи человек. Операция с использованием этих устройств была одобрена во время встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с членами правительства и руководством служб безопасности.

    Коментарии (6)
    18 сентября 2024, 18:30 • Новости дня
    Опубликовано видео подрыва переговорных устройств в Ливане
    Опубликовано видео подрыва переговорных устройств в Ливане
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Сети опубликовали видеозапись, на которой зафиксирован момент подрыва переговорных устройств в Ливане в среду, по данным местных телеканалов, не менее 100 человек пострадали.

    Устройства, как сообщил источник Al Hadath, использовались сторонниками «Хезболлы», передает ТАСС.

    В ходе подрыва пострадали по меньшей мере 100 человек.

    Напомним, в среду в южной части Бейрута произошли десятки детонаций портативных раций.

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    18 сентября 2024, 18:47 • Новости дня
    Эксперт: Запад будет «тормозить» следствие по заложенной в ливанские пейджеры взрывчатке

    Эксперт Анпилогов: Расследование детонации пейджеров может бросить тень на репутацию всей Европы

    Эксперт: Запад будет «тормозить» следствие по заложенной в ливанские пейджеры взрывчатке
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Тайно заложить взрывчатку в пейджеры можно было лишь в производственных условиях. Однако найти виновного в ближайшем будущем не выйдет, поскольку это может поставить под удар репутацию всего коллективного Запада, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в тайваньской компании Gold Apollo опровергли причастность к созданию взорвавшихся в Ливане пейджеров.

    «Версия с модификацией пейджеров на этапе производства выглядит крайне правдоподобной. Это могло бы минимизировать риски в рамках сохранения устройством своих пользовательских функций, а также позволило бы с максимальной уверенностью скрыть факт закладывания взрывчатки в его внутренности», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Провести подобную операцию тайно могут лишь те люди, которые обладают невероятно высокими техническими навыками. Тем не менее признаваться от лица фирмы в соучастии в данной операции крайне невыгодно. В этом плане понять тайваньцев из Gold Apollo достаточно легко: обвинения, посыпавшиеся в их адрес, могут способствовать даже закрытию компании», – сказал он.

    «Однако их слова о том, что устройства были произведены в Европе, также могут оказаться правдой. Признавать свою вину в настоящий момент никто не будет: это может обернуться грандиозным скандалом, бьющим по репутации всего технологического сектора региона», – полагает собеседник.

    «Более того, даже вне контекста ситуации с конкретным производителем произошедшее может отбросить тень и на весь ЕС в целом. Ведь речь идет о незаконном ввозе взрывчатке, а также о созданиях условий для модификации пейджеров на конвейере», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, теоретически отыскать виновника в произошедшем можно. «Однако для этого к расследованию необходимо подключать таможенные структуры сразу нескольких стран: одному лишь Ливану с этой задачей не справиться. Даже по остаткам взрывчатки можно определить место ее производства», – добавляет он.

    «Этот след может оказаться даже более важным, чем маркировка компании на устройствах. Однако заниматься этим никто не будет. Мы уже видели, с какой охотой западные государства подходили к расследованию подрыва «Северных потоков». Разбираться в ситуации для них попросту невыгодно», – говорит собеседник.

    «Сообщение о реальных заказчиках и исполнителях диверсии будет воспринято в западном мире токсично. Страны, которые поддерживали и покрывали эту операцию, получат «клеймо государственного терроризма». Поэтому США и ЕС будут тормозить расследование, и я не удивлюсь, если через какое-то время ими будет назначен удобный виновный», – считает эксперт.

    «Вполне возможно, что совсем скоро мы увидим заявления об «украинском следе» уже со стороны западных СМИ. К сожалению, ситуация обречена на максимальное замалчивание. Даже если Ливан поднимет тему на заседании ООН, возможностей «продавить» начало масштабного расследования у Бейрута практически нет», – заключил Анпилогов.

    Ранее глава Gold Apollo Сюй Цингуан опроверг участие тайваньской фирмы в производстве пейджеров, которые взорвались в Ливане, указав, что устройства AR-924 разработала и выпустила европейская компания, передает портал CTWant.

    В дальнейшем подозрения пали на венгерскую BAC Consulting. Однако, как сообщила генеральный директор фирмы Кристиана Барсони-Арсидиаконо, данный производитель также не занимается производством пейджеров, пишет ТАСС. При этом, по ее словам, компания ранее работала с Gold Apollo.

    Ранее сообщалось, что израильская разведка «Моссад» могла заложить небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. пейджеров, заказанных шиитским движением «Хезболла» у тайваньской фирмы. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как была технически устроена операция и почему организация использовала именно пейджеры для коммуникации между членами.

    Число погибших при детонации устройств в Ливане во вторник составляет 12 человек, пострадали не менее трех тысяч граждан. Между тем в Сети появилась информация, что операция была одобрена премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

    В среду на юге Бейрута произошло еще несколько взрывов. Один из них – на похоронах четырех жертв вчерашнего нападения, сообщает BBC. Кроме того, три человека погибли в результате детонации беспроводных устройств в городе Сохмор в долине Бекаа на востоке Ливана, передает Al Jazeera. На этом фоне «Хезболла» пригрозила Израилю справедливым ответом на «подрыв» пейджеров в разных районах Ливана.

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    18 сентября 2024, 15:48 • Новости дня
    Власти Венгрии опровергли связь с поставившей пейджеры в Ливан компанией

    Власти Венгрии опровергли связь компании-производителя взорвавшихся в Ливане пейджеров с правительством

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерская компания BAC Consulting Kft, упомянутая в связи с терактом в Ливане, является частной и никогда не получала государственных заказов. Об этом сообщили в кабмине Венгрии.

    «В Венгрии существует свобода предпринимательства. Упомянутая компания не получала от венгерского правительства никаких заказов ни на что и ни на что не просила у правительства разрешения. Компания работает как частное предприятие», – приводит сообщение венгерского правительства РИА «Новости».

    Ранее тайваньский производитель пейджеров Gold Apollo заявил, что партия взорвавшихся в Ливане пейджеров была произведена BAC Consulting Kft по лицензии.

    Число жертв при детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 12 человек, среди них двое детей. 2,8 тысяч получили ранения.

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    18 сентября 2024, 21:56 • Новости дня
    Израиль заявил о начале «нового этапа войны»

    Глава Минобороны Израиля Галант заявил о начале «нового этапа войны»

    Израиль заявил о начале «нового этапа войны»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные усилия Израиля сосредоточены на севере, начинается новая фаза войны, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на встрече с военнослужащими на авиабазе Рамат-Давид в северной части страны.

    «Центр тяжести смещается на север. Мы переводим силы, ресурсы и энергию на север», – сказал Галант, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel. «Я думаю, мы находимся в начале новой фазы этой войны и нам нужно приспосабливаться», – добавил он.

    Галант подчеркнул, что Израиль «не забыл про заложников и задачи на юге», операция на севере проводится с целью «благополучно вернуть жителей населенных пунктов на севере в свои дома», передает РИА «Новости».

    Ранее политолог Саймон Ципис в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Израиль инициировал операцию с подрывом пейджеров в Ливане с целью ослабить «Хезболлу» на фоне ожидающейся переброски израильской армии из сектора Газа на север.

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    18 сентября 2024, 12:10 • Новости дня
    Захарова: Взрывы пейджеров в Ливане устроены для провоцирования войны

    Захарова обвинила организаторов взрывов в Ливане в провокации конфликта

    Захарова: Взрывы пейджеров в Ливане устроены для провоцирования войны
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Организаторы взрывов пейджеров в Ливане добивались разжигания вооруженной конфронтации, стремясь спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке и дестабилизировать регион, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с заявлением о событиях в Ливане, где произошла серия взрывов пейджеров, сообщает ТАСС.

    По ее словам, организаторы этого нападения пытались спровоцировать крупномасштабный военный конфликт, который мог бы развернуться на всем Ближнем Востоке.

    Захарова подчеркнула, что Россия осуждает атаку на Ливан, называя ее беспрецедентной и грубо нарушающей суверенитет страны. Она выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим. По мнению дипломата, данный инцидент является примером гибридной войны, в результате которой пострадали тысячи невинных людей.

    Кроме того, Москва призвала к всестороннему расследованию случившегося и привлечению виновных к ответственности. На фоне обострения ситуации на ливанско-израильском пограничье подобные действия могут привести к опасной эскалации конфликта. Захарова отметила, что западные страны пытаются «замести под ковер» расследование других инцидентов, включая подрывы газопроводов «Северный поток».

    Ранее источники The New York Times сообщили, что израильские спецслужбы внедрили взрывные устройства в пейджеры, что привело к массовым взрывам в Ливане, оставившим сотни пострадавших, в том числе с тяжелыми повреждениями зрения .

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    18 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины

    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины, занятую войсками

    ООН потребовала от Израиля покинуть территорию Палестины
    @ XinHua/Global Look Pres

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, согласно которой которой Израиль должен вывести войска с территории Палестины. ООН ссылается на положения заключения Международного суда ООН по оккупированным палестинским территориям. Войска должны быть выведены в течение года с момента одобрения документа.

    За принятие резолюции проголосовали 124 участника заседания, 14 – против, 43 – воздержались, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что резолюции Генассамблеи не обладают юридически обязывающей силой, как, например, резолюция Совета Безопасности ООН.

    Помимо требования вывести войска, в резолюции содержится требование возместить причиненный палестинским жителям ущерб, вернуть изъятые земли, разрешить им вернуться в свои дома, а также вернуть недвижимость и активы.

    Ранее правительство Израиля единогласно утвердило резолюцию, отвергающую «диктат» со стороны международного сообщества по окончательному статусу урегулирования конфликта с палестинцами и признанию палестинского государства.

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    18 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Reuters: «Моссад» заминировал пять тысяч пейджеров «Хезболлы» для массового взрыва

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пейджеры «Хезболлы», заказанные у тайваньской компании Gold Apollo, что привело к взрыву трех тысяч устройств, сообщило агентство Reuters.

    Как говорится в сообщении, израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных ливанским движением «Хезболла». Источники агентства утверждают, что пейджеры были произведены на Тайване компанией Gold Apollo, передает РИА «Новости».

    По данным агентства, три тысячи пейджеров активировались и взорвались одновременно после получения кодового сообщения. Один из источников сообщил, что каждое устройство могло содержать до трех граммов взрывчатки. Взрывчатка была заложена в пейджеры за несколько месяцев до взрывов, что предполагает тщательное планирование операции. Устройство пейджеров и возможность удаленной активации подчеркивают усовершенствованные методы работы «Моссада».

    Ранее тайваньская Gold Apollo опровергла участие в производстве взорвавшихся пейджеров.

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    18 сентября 2024, 09:16 • Новости дня
    NYT: Израиль организовал операцию с взрывами пейджеров в Ливане

    NYT: Израиль стоял за операцией с взрывами пейджеров в Ливане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильские спецслужбы внедрили взрывные устройства в пейджеры, что привело к массовым взрывам в Ливане, оставившими сотни пострадавших, в том числе с тяжелыми повреждениями зрения, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

    По их словам, взрывное устройство было скрыто в партии тайваньских пейджеров. До их отправки в Ливан устройства были модифицированы, чтобы при необходимости можно было их взорвать дистанционно, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников, передает ТАСС.

    Число погибших в результате детонации пейджеров в Ливане увеличилось до 11 человек, а пострадали 4 тыс. человек, что сообщил телеканал Al Jadeed. Вслед за этим ливанское движение «Хезболлах» заявило, что Израиль получит жесткий ответ за действия, приведшие к детонации пейджеров и ранению сотен человек. Кроме того, «Хезболлах» подчеркнули, что поддержка Газы будет продолжена.

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    18 сентября 2024, 23:28 • Новости дня
    Подобные взорвавшимся в Ливане рации обнаружены в продаже в России

    Tекст: Вера Басилая

    Подобные взорвавшимся по всему Ливану рациям японской фирмы ICOM продаются на российских интернет-сервисах для размещения объявлений, сообщила «Лента.ру».

    Обнаружены несколько объявлений о продаже раций модели icom v82 фирмы ICOM на популярных платформах, стоимость одной модели достигает 10 тыс. рублей, пишет «Лента.ру».

    Отмечается, что рации такой же модели взорвались в Ливане.

    Напомним, в среду в Ливане начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты. Первые сообщения о новых случаях детонации появились в момент похорон четырех членов «Хезболлы».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что российские эксперты расследуют взрывы пейджеров в Ливане во избежание подобных инцидентов в России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как израильским спецслужбам удалось провести такую операцию.

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    18 сентября 2024, 12:34 • Новости дня
    Число жертв подрыва пейджеров среди сторонников «Хезболлы» выросло до десяти человек

    Al Manar: Число жертв подрыва пейджеров среди сторонников «Хезболлы» выросло до десяти человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Количество погибших сторонников «Хезболлы» после детонации пейджеров в Ливане выросло до десяти человек, заявили в движении, об этом сообщил канал Al Manar.

    Количество жертв выросло с восьми до десяти человек, заявили в «Хезболле», передает ТАСС со ссылкой на Al Manar.

    При этом и. о. министра здравоохранения Ливана Фирас Абъяд сообщил, что после атаки свыше 200 человек остаются в больницах.

    Во вторник канал Al Jadeed сообщал, что всего в результате подрыва пейджеров погибло 11 человек, пострадали 4 тыс. человек. Источники Axios утверждали, что детонацию устройств одобрили на встрече премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и правительства страны.

    Россия призвала провести расследование инцидента с подрывом пейджеров в Ливане.

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