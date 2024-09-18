Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?7 комментариев
Путин заявил о важности комплектации ВС России высококвалифицированным личным составом
Путин: ВС России нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями
Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО заявил о необходимости укомплектовать армию, получающую новые вооружения, высококвалифицированными расчетами и экипажами.
Российский лидер обратил внимание на техническое перевооружение армии и флота, по которому в войска поступают современные виды вооружений и техники. «Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи. То есть нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооруженных сил, от уровня его подготовки и в первую очередь от качества боевой учебы», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
В среду Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции начал совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях спецоперации.