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    Игорь Караулов Игорь Караулов Сможет ли Грузия прокрутить фарш назад

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Грету Тунберг записали в антисемиты

    Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.

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    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

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    18 сентября 2024, 20:48 • Новости дня

    Путин заявил о важности комплектации ВС России высококвалифицированным личным составом

    Путин: ВС России нужны высококвалифицированные военные для работы с новыми вооружениями

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО заявил о необходимости укомплектовать армию, получающую новые вооружения, высококвалифицированными расчетами и экипажами.

    Российский лидер обратил внимание на техническое перевооружение армии и флота, по которому в войска поступают современные виды вооружений и техники. «Однако для эффективного применения этих вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи. То есть нужно, чтобы у нас были люди, которые готовы работать на этой технике. Эффективность применения будет прямо зависеть от личного состава Вооруженных сил, от уровня его подготовки и в первую очередь от качества боевой учебы», – подчеркнул глава государства, передает ТАСС.

    В среду Путин накануне Дня оружейника в формате видеоконференции начал совещание по теме развития Вооруженных сил страны в условиях спецоперации.

    18 сентября 2024, 10:10 • Новости дня
    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей

    ВС России уничтожили под Суджей силы спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward

    Российские силы разбили американскую ЧВК под Суджей
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска нанесли сокрушительный удар по подразделениям спецназа ВСУ и американской ЧВК Forward под Суджей, рассказал командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид».

    Как передает РИА «Новости», российские вооруженные силы нанесли поражение украинским силам под Суджей. В ходе сражений были уничтожены несколько тысяч солдат и сотни единиц техники противника.

    «Аид» сообщил, что среди уничтоженных подразделений были 61-я, 80-я и 82-я бригады ВСУ, а после этого в Курскую область были переброшены дополнительные силы в виде 92-й штурмовой бригады и 106-й бригады теробороны, а также новый батальон 80-й бригады и другие подразделения.

    По информации командира, украинские ССО и американская частная военная компания Forward также были вовлечены в боевые действия в этом районе. «Аид» подчеркнул, что Forward является профессиональной военной структурой и не должна сравниваться с иностранным легионом. Он подтвердил, что все вновь прибывшие силы также понесли значительные потери.

    Ранее «Аид» сообщил, что в ходе ночной операции в Курской области украинские военные предприняли неудачную попытку газовой атаки на позиции спецназа «Ахмат».

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    18 сентября 2024, 12:52 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    ВС России поразили объекты энергетики ВПК Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки поразили объекты украинской энергетики, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили объекты промышленности ВПК Украины, аэродромную инфраструктуру, цех сборки дронов и скопления живой силы и военной техники ВСУ, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО сбили 13 снарядов РСЗО HIMARS и 66 беспилотников самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 31 724 дрона, 579 ЗРК, 18 163 танка и других бронемашин, 1454 машины РСЗО, 14 753 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    18 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины

    Путин заявил об умении женщин сочетать нежность и трудоспособность

    Путин рассказал о женском секрете, который не могут разгадать мужчины
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Женщины могут одновременно достигать профессиональных успехов и хранить семейный очаг, и при этом оставаться красивыми и нежными, этот секрет разгадать мужчинам невозможно, признал с улыбкой президент РФ Владимир Путин, обращаясь к участникам IV Евразийского женского форума.

    «Наша государственная политика строится на национальной стратегии действий в интересах женщин. Принимаются необходимые меры, создаются условия, чтобы женщины могли достигать успеха на профессиональном поприще и в то же время быть хранительницами семейного очага, настоящей душой большой многодетной семьи», – отметил Путин, передает ТАСС.

    «Знаем, что сочетать это очень нелегко, – признал глава государства. – Но наши женщины умеют это делать и оставаться при таких нагрузках красивыми, нежными, обаятельными». «Обладая здесь таким секретом, который мужчинам разгадать невозможно», – добавил с улыбкой президент.

    Напомним, Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 02:20 • Новости дня
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    Российские войска освободили Украинск в ДНР
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Населенный пункт Украинск в Донецкой народной республике перешел под контроль российских военных, сообщили в силовых структурах.

    Источник сообщил, что Украинск был освобожден российской армией накануне утром во вторник, российские бойцы закрепили флаг на вентиляционном стволе шахты, передает РИА «Новости».

    Украинск – город между Курахово и Селидово с населением около 10,5 тыс. человек. Он находится в четырех километрах от железнодорожного узла Цукуриха – пути снабжения значительной части группировки ВСУ в Донбассе.

    Ранее сообщалось, что российские войска освободили Желанное Первое в ДНР.

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    18 сентября 2024, 17:59 • Новости дня
    Путин изложил президенту Бразилии взгляд России на урегулирование украинского кризиса

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой изложил российское видение того, как может быть урегулирован конфликт на Украине, сообщили в пресс-службе Кремля.

    «С учетом подтвержденной Луисом Инасиу Лулой да Силвой заинтересованности внести вклад в поиск путей урегулирования украинского конфликта Владимир Путин изложил принципиальные российские оценки на этот счет», – говорится в Telegram-канале Кремля.

    Также Путин и Лула да Силва обсудили подготовку к саммиту БРИКС в Казани и приоритеты российского председательства в объединении. Лидеры наметили график дальнейших двусторонних контактов и условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС.

    Были затронуты и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-бразильского стратегического партнерства. Подтверждена обоюдная заинтересованность в наращивании политического диалога, взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах, включая торговлю, сельское хозяйство, энергетику, промышленную кооперацию.

    Ранее Путин сообщил, что в среду общался с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой, передал от него привет участницам Евразийского женского форума.

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    18 сентября 2024, 05:31 • Новости дня
    Десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Российские десантники устроили засаду ВСУ в Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Российские десантники на одном из участков в Курской области устроили засаду ВСУ и полностью их разгромили вместе с боевой техникой, сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что засада была устроена при помощи операторов ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и расчетов противотанковых ракетных комплексов (ПТРК), передает РИА «Новости».

    Точным пуском управляемой ракеты вместе с водителем и сопровождающим был уничтожен грузовой автомобиль ВСУ, который перевозил боеприпасы для украинских войск.

    До этого командир морпехов одного из подразделений рассказывал, что часть украинских боевиков оказалась отрезана от основной группы, и попала в окружение.

    Ранее сообщалось, что успехи российской армии по освобождению из-под контроля Киева территорий ДНР вынуждают ВСУ передислоцировать ряд подразделений из Курской области.

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    18 сентября 2024, 00:44 • Новости дня
    Генштаб ВСУ заявил о напряженной ситуации на Купянском направлении

    Генштаб ВСУ заявил о напряженной обстановке для Украины на Купянском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    В Генштабе украинских войск оценили обстановку на Купянском направлении для ВСУ как напряженную, следует из сообщения украинского командования в соцсетях.

    В сообщении, опубликованном генштабом в Telegram-канале, говорится о напряженной для ВСУ ситуации на Купянском направлении, передает RT.

    Ранее бойцы группировки «Запад» сорвали ротацию ВСУ на купянском участке фронта.

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    18 сентября 2024, 04:05 • Новости дня
    В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Руденя: В результате падения обломков БПЛА в Тверской области начался пожар

    Tекст: Вера Басилая

    В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, ситуация находится на контроле сообщил губернатор области Игорь Руденя.

    Руденя сообщил, что на месте падения обломков работают экстренные службы, идет работа по локализации пожара.

    Ранее силами ПВО и РЭБ ночью были сбиты и подавлены семь БПЛА в Смоленской области.

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    17 сентября 2024, 22:34 • Новости дня
    Взрывы прогремели в городе Запорожье и в Сумах

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах, городе Запорожье и Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Серия взрывов произошла в подконтрольной Киеву части Запорожской области, городе Запорожье, в Херсоне, а также в Сумах, сообщили украинские СМИ.

    Глава администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Иван Федоров подтвердил серию взрывов в украинском городе Запорожье, передает ТАСС.

    Издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Херсоне и в Сумах без подробностей. Кроме того, в подконтрольных украинским властям районах Херсонской области, а также в Сумской области объявлена воздушная тревога.

    Между тем воздушную тревогу объявили также в Николаевской, Черкасской и Кировоградской областях Украины.

    Ранее ночью во вторник после нескольких серий взрывов в Сумах пропал свет.

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    18 сентября 2024, 19:02 • Новости дня
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    Путин отметил мужество и силу духа избирателей в приграничье
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мужество и сила духа жителей приграничных регионов, принявших участие в сентябрьских выборах, вызывают искреннее уважение, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с недавно избранными главами регионов.

    «Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты в этих территориях, люди пришли на выборы, показали пример сплоченности и консолидации. Ваше мужество, сила духа вызывают искреннее уважение», – сказал российский лидер, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует провести видеоконференцию с недавно избранными главами регионов страны, чтобы обсудить текущие вопросы и перспективы их деятельности.

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    18 сентября 2024, 05:41 • Новости дня
    Работа детсадов и школ приостановлена в одном из округов Тверской области

    Работа детских садов и школ приостановлена в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области

    Tекст: Вера Басилая

    Работа школ и детсадов приостановлена в среду в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области.

    «Работа детсадов и школ сегодня приостановлена», – говорится в сообщении в аккаунте администрации округа во «ВКонтакте».

    Ранее частичная эвакуация жителей началась в Торопце Тверской области из-за сбитого БПЛА.

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    18 сентября 2024, 11:25 • Новости дня
    Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома отца

    Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома приемного отца

    Даня Милохин решил не возвращаться в Россию после поджога дома отца
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Константин Сергеев

    Блогер Даня Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева в Анапе и угрозы отправить его на СВО.

    Приемный отец Милохина 16 сентября сообщил о попытке поджога его дома в Краснодарском крае.

    «Поджигателя ищут, камеры изъяты, соседи допрошены. Серьезных повреждений нет, поскольку во время начала пожара никто не спал, пожар быстро потушили», – приводит Telegram-канал SHOT слова Тюленева.

    Ранее 24 августа Даня Милохин покинул Россию и уехал в Дубай после призыва главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной отправить его в армию за поддержку Украины.

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    18 сентября 2024, 12:45 • Новости дня
    В Курской области подразделения ВСУ попали в огневой мешок

    В Курской области подразделения ВСУ попали в заранее подготовленный российскими силами огневой мешок

    Tекст: Константин Сергеев

    В заранее подготовленный российскими войсками огневой мешок попали подразделения ВСУ в Курской области, сообщили СМИ.

    «Феерический разгром произошел между населенными пунктами Новый Путь и Волфино, поблизости от границы с Сумской областью Украины. Зафиксировано гигантское количество сожженной бронетехники и уничтоженного личного состава противника», – цитирует «Российская газета» Telegram-канал «МИГ России».

    Как сообщает «МИГ России», «судя по видео, это нечто невероятное».

    Ранее 3 сентября сообщалось, что под Макеевской в ЛНР российские войска берут противника в огневой мешок.

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    18 сентября 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    Путин: В российских женщинах раскрывается душа и красота России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евразийский женский форум (ЕЖФ) является одной из наиболее авторитетных международных площадок, демонстрирующих потенциал и возможности современных женщин, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников мероприятия.

    ЕЖФ показывает колоссальную созидательную роль женщин практически во всех сферах жизни, указал российский лидер.

    «Убежден, что именно приверженность женщин идеям сотрудничества и мира делает ваш форум таким успешным и таким популярным. Каждый раз он собирает все больше и больше участников. В этом году в Санкт-Петербург приехали женщины-лидеры из 126 стран мира. Также к обсуждению различных, в том числе острых, чувствительных, тем присоединяется многомиллионная аудитория в режиме онлайн», – приводит слова Путина Telegram-канал Кремля.

    На форуме также присутствуют делегации из всех регионов России, добавил глава государства. «В российских женщинах раскрывается душа России, ее красота, притягательность, теплота, милосердие, душевная щедрость. Форум дает возможность показать, рассказать широкой женской аудитории планеты, что Россия – открытая, гостеприимная страна, что у нас высоко ценятся диалог, доверие и дружба, что мы с уважением относимся к многообразию и самобытности государств и народов мира», – сказал он.

    Напомним, президент России Владимир Путин в среду прибыл на Евразийский женский форум (ЕЖФ), который проходит в Таврическом дворце в Петербурге.

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    18 сентября 2024, 00:11 • Новости дня
    ПВО сбила десять беспилотников ВСУ над Брянской областью

    Богомаз: ПВО сбила еще десять беспилотников ВСУ над Брянской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Силами ПВО Министерства обороны России обнаружены и уничтожены еще десять беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что ПВО продолжают отражать атаку украинских беспилотников на Брянскую область, сбиты еще десять дронов самолетного типа, пострадавших и разрушений нет.

    Ранее Богомаз сообщал об одном сбитом беспилотнике.

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