Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?5 комментариев
СМИ: Украинская элита не заинтересована в победе над Россией
American Thinker: Украинской элите выгоден конфликт с Россией
Украинская элита не стремится к победе в конфликте с Россией, поскольку он приносит ей значительную выгоду, считает обозреватель Джозеф Кульве в статье для The American Thinker.
По мнению Кульве, украинская элита не против продолжать конфликт, так как он позволяет ей обогащаться за счет продажи земли западным компаниям. В качестве примера автор приводит сотрудничество Украины с «инвестиционной компанией» BlackRock, которое, по его мнению, направлено на то, чтобы «иностранные инвесторы» взяли на себя восстановление страны, передает РИА «Новости».
Кульве выразил опасение, что когда конфликт завершится, а поток западной помощи иссякнет, украинская элита может снова обратиться к России. «Когда битва с Россией будет проиграна и приток «халявы» с Запада иссякнет, украинские клептократы вполне могут снова обратиться к Москве», – резюмировал он.
Ранее сообщалось, что западные союзники Киева начали более активно обсуждать потенциальные пути завершения конфликта на Украине путем переговоров.