Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники, западные союзники Украины начали всерьез рассматривать различные сценарии, при которых конфликт на Украине может завершиться путем переговоров. По данным издания, такие обсуждения связаны с затяжным характером конфликта и отсутствием существенных изменений на поле боя, передает ТАСС.

При этом отмечается, что любое решение о переговорах будет принято исключительно украинской стороной, и на Киев не оказывается никакого давления.

Несмотря на то что в публикации не указываются конкретные страны, авторы отмечают, что подобные инициативы вызывают опасения в некоторых западных столицах. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что попытки дипломатического урегулирования могут привести к преждевременному прекращению огня на условиях, которые будут невыгодны для Украины.

В минувшую среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что завершить украинский конфликт можно было бы, если бы США изменили свою позицию и отказались от использования Киева в борьбе с Россией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников Киева из стран Запада принять меры и завершить украинский конфликт уже этой осенью.