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Журфак МГУ опроверг эвакуацию студентов
Факультет журналистики Московского государственного университета ведет работу в обычном режиме, сообщения об эвакуации не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе факультета.
Все студенты находятся внутри факультета, занятия ведутся в штатном режиме, эвакуация не проводилась, заявили в пресс-службе, передает РИА «Новости».
Там пояснили, что сообщения об эвакуации, скорее всего, относятся к бизнес-центру, расположенному в Романовом переулке.
Ранее СМИ сообщали, что из здания журфака МГУ на Моховой улице якобы эвакуировали студентов из-за сообщений о возможной стрельбе.
Также источник в оперативных службах заявлял, что в центре Москвы у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» произошла стрельба.