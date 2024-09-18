Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
У офиса Wildberries в центре Москвы произошла стрельба
В центре Москвы у офиса Wildberries, расположенного в бизнес-центре «Романов двор», произошла стрельба, о чем сообщили в оперативных службах, однако подробности происшествия пока не разглашаются.
В центре Москвы у офиса компании Wildberries, который находится в бизнес-центре «Романов двор», произошла стрельба, передает ТАСС.
По информации от оперативных служб, инцидент произошел непосредственно у входа в офис.
Пока не сообщается о пострадавших или о возможных мотивах стрелявшего. Оперативные службы продолжают работу на месте происшествия, выясняя обстоятельства инцидента.
На данный момент не предоставлены данные о задержании подозреваемых или их количестве. Сотрудники правоохранительных органов ведут расследование и опрашивают свидетелей происшествия.
Ранее сообщалось, что совладелец Wildberries Бакальчук попытался проникнуть в офис компании.