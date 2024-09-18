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ФСБ пресекла деятельность женской террористической ячейки в Татарстане
ФСБ задержала женскую ячейку террористической организации в Татарстане, участницы которой распространяли идеологию всемирного халифата и вербовали россиян, сообщает ЦОС ведомства.
Как говорится в сообщении, ФСБ пресекла деятельность законспирированной женской ячейки международной террористической организации, передает ТАСС.
Участницы группы распространяли террористическую идеологию, основанную на доктрине создания всемирного халифата, и вербовали в свои ряды жителей России с применением мер конспирации. В ходе обысков были изъяты средства связи, электронные носители информации и значительное количество запрещенной в России экстремистской литературы.
Следственное подразделение УФСБ по Республике Татарстан возбудило уголовное дело по данному факту. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, чтобы выявить всех причастных и установить полную картину преступной деятельности группы. Эти действия направлены на предотвращение дальнейшего распространения идеологии и активностей террористической организации в регионе.
Ранее ФСБ задержала в Москве религиозного радикала за финансирование терроризма.