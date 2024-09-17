  • Новость часаСенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Латвия предала данные русским при распаде СССР обещания
    Подозреваемый в покушении на Трампа угрожал Путину
    Медведев предупредил о неотвратимом возмездии врагам России
    В Подмосковье захотели запретить мигрантам работать в сфере питания и соцуслуг
    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
    Грузия обвинила США в оскорблении государственных институтов
    Украина обновила рекорд по стоимости закупаемой за рубежом электроэнергии
    Евросоюз увеличил импорт российского СПГ до максимума
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский даже войну пытается превратить в шоу

    Вера в собственное мессианство вообще присуща украинским политиками, это ярко проявлялось у экс-президента Виктора Ющенко, который свои обращения начинал словами «мой народ». Тем более она присуща Зеленскому, который даже из войны пытается сделать шоу.

    4 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

    14 комментариев
    17 сентября 2024, 12:19 • Новости дня

    ФСБ задержала в Москве религиозного радикала за финансирование терроризма

    Tекст: Константин Сергеев

    Приверженца радикальных религиозных взглядов, подозреваемого в финансировании терроризма, задержали в Москве сотрудники УФСБ, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

    «УФСБ по Москве и области вместе с УФСБ по Ярославской области пресекли деятельность, которую осуществлял приверженец радикальных религиозных взглядов. Он подозревается в причастности к финансовой поддержке международной террористической организации», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

    Мужчину задержали сотрудники госбезопасности на территории Москвы, после чего следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил в отношении радикала уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Злоумышленник арестован.

    В ходе оперативных мероприятий выявлено, что подозреваемый отправил деньги человеку, в отношении которого до того возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (содействие террористической деятельности, организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности).

    Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали злоумышленника, готовившего подрыв автомобиля руководителя одного из предприятий в Свердловской области. Убитый был агентом ГУР и членом запрещенной в России террористической организации.

    16 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию

    Политолог Рар указал на тупость требований Борреля снять с Украины ограничения на удары вглубь России

    Рар: Боррель всерьез думает, что Украина может победить Россию
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Анастасия Куликова

    Жозеп Боррель не специалист в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава евродипломатии подверг критике отказ ряда стран ЕС снять с Украины ограничения на удары европейским оружием по России.

    «Жозеп Боррель относится к тем западным политикам, которые всерьез думают, что Украина может одержать верх в конфликте с Россией. По их версии, Киев достигнет преимущества, если ЕС будет оказывать больше военной поддержки», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, «Боррель достаточно тупо твердит общие лозунги, которые в Брюсселе хотят свести в единую мантру». «Звучат в том числе идеи о том, что «нельзя допустить победы Москвы» и «ЕС не может ослабить свою архитектуру безопасности», – детализировал собеседник. При этом, добавил политолог, дальше этих лозунгов в ЕС не думают.

    «Боррель не является специалистом в военной области. Более того, он окружен людьми, которые зачастую черпают информацию из мейнстрима. В этих источниках твердят, что Украина сражается за идеалы свободного Запада. Также глава дипломатии ЕС игнорирует тот факт, что Россия – ядерная держава», – заключил Рар.

    Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель раскритиковал отказ ряда стран Евросоюза снять с Украины ограничения на удары европейским оружием вглубь территории России. По его мнению, отсутствие единой позиции «подрывает доверие к ЕС».

    «Мы (Европейский союз) взяли на себя обязательство сделать все возможное, чтобы помочь Украине обороняться, а оборона означает возможность эффективно реагировать на нападение. По моему мнению, Украина должна иметь возможность нацеливаться на источник этих нападений», – приводит слова Борреля РИА «Новости».

    Он сообщил, что ряд стран ЕС поддержал такое мнение, а другие «оставили этот вопрос на усмотрение» отдельных государств. «Нынешняя политика очень дорого обходится с точки зрения украинских жизней и подрывает доверие к нашей решимости поддерживать Украину», – считает глава евродипломатии. Он отметил, что дискуссии по использованию западного оружия Киевом продолжатся на Генассамблее ООН. Любопытно, что при этом Боррель высказывает уверенность в том, что «речь не идет о вступлении в войну с Россией или о подливании масла в огонь».

    Коментарии (14)
    16 сентября 2024, 16:20 • Новости дня
    В Курской области объявили обязательную эвакуацию в двух районах

    Жителей двух приграничных районов вывезут в безопасные места

    Tекст: Денис Тельманов

    В Курской области объявили обязательную эвакуацию жителей двух районов, которые находятся в 15-километровой зоне от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

    «На основании оперативной информации региональным оперштабом в целях обеспечения безопасности принято решение об обязательной эвакуации населенных пунктов Рыльского и Хомутовского районов, которые находятся в 15-километровой зоне, прилегающей к границе с Украиной», – написал он в своем Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Алексей Смирнов вступил в должность губернатора Курской области. В конце августа после эвакуации из опасных районов Курской области воссоединились более 330 семей. За сутки из приграничных районов были эвакуированы почти 1 тыс. человек.


    Коментарии (8)
    17 сентября 2024, 11:52 • Видео
    В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

    В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 10:49 • Новости дня
    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ

    Ключевые автомагистрали ВСУ в Красноармейске уничтожены ударами

    В Красноармейске уничтожены автомагистрали ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    В Красноармейске (украинское название Покровск) на подконтрольной Киеву территории ДНР уничтожены три стратегически важные автомагистрали украинской армии в результате ударов авиабомб, что значительно нарушило логистику ВСУ в этом регионе.

    В силовых структурах сообщили ТАСС, что в результате авиабомбардировок уничтожены три моста вокруг Красноармейска, также известного как Покровск. Эти мосты являлись важными стратегическими магистралями, которые обеспечивали Красноармейску статус серьезного логистического узла для украинских вооруженных сил.

    Собеседник агентства пояснил, что уничтожение этих мостов фактически отсекло логистические маршруты вокруг Красноармейска. Регион Красноармейской агломерации с запада граничит с Днепропетровской областью, а северные дороги вели в такие города, как Димитров (ныне Мирноград) и Родинское, далее продолжаясь на Константиновку и Славянск. Теперь эти транспортные артерии перебиты, что оказывает значительное влияние на передвижение ВСУ в данном районе.

    В то же время украинские войска должны продолжать удерживать Красноармейск (Покровск), потому что Вашингтон считает расположение города стратегическим, отметил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

    Ранее депутат Рады Марьяна Безуглая обвинила главкома ВСУ Александра Сырского в попытках скрыть провалы украинских военных на фронте.

    Между тем секретарь Совбеза Сергей Шойгу отмечал, что ВСУ в зоне спецоперации ежедневно теряют по 28 кв. километров и до двух тысяч военных.

    Коментарии (2)
    17 сентября 2024, 04:30 • Новости дня
    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии

    Сирийский источник сообщил о прибытии украинских инструкторов для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»

    Стало известно об украинских инструкторах у террористов в Сирии
    @ Carol Guzy/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В провинцию Идлиб прибыло уже 250 инструкторов из вооруженных сил Украины для обучения боевиков из запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщил сирийский осведомленный источник.

    «Есть подтвержденные данные, что численность украинских инструкторов, которые уже прибыли в Идлиб, достигла 250 человек», – заявил источник РИА «Новости».

    Украинских инструкторов «распределили по производственным объектам» в Идлибе и в районе Джисир аш-Шугур. Украинцы учат террористов делать и улучшать беспилотники.

    Инструкторы уже приступили к обучению террористов. Боевики получили от украинских военных комплектующие для сборки БПЛА, которые были доставлены в Идлиб по частям под видом товаров гражданского назначения, сообщил источник.

    Напомним, турецкие СМИ рассказали, что киевский режим проводил переговоры в Сирии с боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам». Aydinlik опубликовала фото с переговоров Украины с террористами. Летом стало известно о сотрудничестве Киева с террористами в Мали.

    Коментарии (6)
    16 сентября 2024, 22:25 • Новости дня
    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии

    Посольство России обвинило главу МИД Британии Лэмми в оскорблении памяти павших во Второй мировой войне

    Россия сочла неприемлемыми оскорбительные слова главы МИД Британии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, обвинив Россию в «империалистическом фашизме», оскорбил память всех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны, заявило посольство России в Лондоне.

    Как отметило посольство, Лэмми «в эфире одного из британских телеканалов 15 сентября договорился до того, что упрекнул руководство Российской Федерации в «империалистическом фашизме», передает ТАСС.

    Москва считает такие заявления «категорически неприемлемыми», они являются оскорблением не столько в адрес российских властей, сколько в адрес «всех тех, кто сражался с «коричневой чумой» в годы Второй мировой войны», в том числе и соотечественников Лэмми.

    Посольство указало, что идеология фашизма прочно связана с «преступлениями германского нацизма», которые прекратились благодаря подвигу народов бывшего СССР.

    Российская сторона отметила склонность Лэмми к «неуместным эпатажным заявлениям». Так, еще до получения места в нынешнем правительстве он называл «фашистом» экс-президента США Дональда Трампа. Однако, как указало посольство, в качестве министра Лэмми нужно «соответствовать нормам дипломатической этики».

    «Курируемые, финансируемые и вооружаемые Лондоном украинские боевики воюют, в том числе в Курской области, под нацистскими штандартами и с фашистскими шевронами, о чем пишут уже и в британской газете The Times», – заявили в посольстве.

    Кроме того, российская сторона считает «как минимум странными» обвинения в «империализме» со стороны главы МИД Великобритании, «имеющей богатую историю и опыт в этом плане».

    «Впрочем, вольный подход к дипломатической лексике и трактовке исторических событий, похоже, становится визитной карточкой руководителя Форин-офиса», – сказано в заявлении.

    На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми посетили Киев. Лэмми возглавил британский МИД в июле.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 15:21 • Новости дня
    На Украине спрогнозировали трудную зиму в сфере энергетики

    Tекст: Денис Тельманов

    В Киеве и 16 украинских областях снова отключают свет из-за нехватки генерации.

    По словам гендиректора «Укргидроэнерго» Игоря Сироты, в стране не осталось ни одной ГЭС, которую бы не обстреляли. Всего украинские гидроэлектростанции потеряли 40% мощностей, а тепловые – больше 80%, передает РИА «Новости».

    Из девяти ТЭС, находившихся под контролем Киева, четыре разрушены, еще две – повреждены. По словам экспертов, украинской энергосистеме угрожает фрагментация на отдельные «острова». Целые регионы рискуют тотально погрузиться во тьму.

    Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил в интервью УНИАН, что зимой ограничения в поставках электроэнергии могут составить восемь-десять часов в сутки. По его словам, ахиллесовой пятой энергосистемы сейчас стали открытые распределительные устройства – высоковольтные подстанции, отвечающие за выдачу электричества с АЭС.

    «Если нам выбьют хотя бы одну в мороз или две даже в текущую погоду, мы точно в блэкауте. Без вариантов. У нас тогда может быть обесточена большая часть страны», – уточнил он.

    Власти Украины отрицают возможность блэкаута. Глава Минэнерго страны назвал подобные прогнозы «вбросами».

    Коментарии (2)
    16 сентября 2024, 22:47 • Новости дня
    Глава Вологодской области Филимонов получил повестку от СБУ

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, который сейчас руководит регионом в качестве врио главы области, сообщил, что получил повестку от Службы безопасности Украины.

    «Получил очень занимательную портянку. Меня вызвали в СБУ за активную поддержку наших воинов в зоне специальной военной операции», – заявил Филимонов в Telegram.

    Однако, как полагает глава Вологодской области, его «опередят братья из 347-го полка и других наших подразделений». По словам Филимонова, у российских военных «к этим доморощенным полицаям много вопросов». Он подчеркнул, что «отвечать придется всем за все». «Ждать недолго», – заверил Филимонов.

    Он опубликовал фото повестки. В ней сказано, что Филимонову «необходимо явиться» в СБУ для участия в проведении следственных и процессуальных действий, для вручения письменного уведомления о подозрении и допроса в качестве подозреваемого, передает РИА «Новости».

    Напомним, Филимонов одержал победу на выборах губернатора Вологодской области. Вступление в должность запланировано на 26 сентября. Путин назначил Филимонова врио губернатора Вологодской области в конце октября 2023 года.

    Коментарии (2)
    17 сентября 2024, 08:21 • Новости дня
    ВС России на пути к Северску выбили ВСУ из района железной дороги

    Марочко: Силы России, продвигаясь к Северску в ДНР, выбили ВСУ из района железной дороги

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военнослужащие, продвигаясь к Северску в ДНР, заняли более выгодные рубежи в районе реки Каменки и выбили подразделения ВСУ с позиций вдоль железной дороги, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, в ходе успешного наступления ВС России заняли более выходные рубежи восточнее Северска. Кроме того, ВСУ были выбиты с позиций вдоль железнодорожного полотна и отброшены в лесополосу, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что на северо-западе от Золотаревки уничтожен опорный пункт противника, находящийся на стратегической высоте.

    Ранее Марочко рассказал, что военнослужащие российской армии за несколько суток продвинулись у города Северска в ДНР.

    Коментарии (0)
    17 сентября 2024, 12:14 • Новости дня
    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России

    Сенатор Долгов: Предостережение Путина о войне НАТО с Россией дошло до адресатов в США и Европе

    Сенатор Долгов объяснил заявление Госдепа о неготовности США снять с Украины ограничения на удары по России
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Предупреждение Владимира Путина о том, что разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие вглубь России будет означать прямое вовлечение стран НАТО в военный конфликт, дошло до адресатов. Другой вопрос – какие выводы те сделали, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее в Госдепе заявили, что им «нечего объявить» об изменении позиции по дальнобойным ударам ВСУ по России.

    «Те сигналы, которые Владимир Путин послал США и Европе, несомненно, дошли до адресатов. Вопрос лишь в том, какие выводы сделали западные политики», – отметил сенатор Константин Долгов. Он добавил: «президент России не разбрасывается словами». Вместе с тем, по его мнению, доверять заявлениям Вашингтона в вопросе ограничений на удары вглубь России все же не стоит.

    «На мой взгляд, все разрешения Украине уже даны. Такую же позицию, напомню, высказывали и Дмитрий Песков, и Сергей Лавров. По всей видимости, на Западе решили пока придерживаться прежней политики», – указал собеседник.

    Как полагает Долгов, заявление Госдепа о якобы неготовности снять ограничения с ВСУ «может быть попыткой усыпить нашу бдительность». «В США и Европе разгоняют огромное количество дезинформации и мистификаций. Западные представители – это не те люди, с которыми можно достигнуть каких-то реальных договоренностей», – рассуждает он. На этом фоне парламентарий считает, что России важно быть готовой к любому развитию событий. «Пока же нам стоит продолжать решать свои задачи в зоне СВО», – заключил Долгов.

    Ранее Госдеп заявил о неготовности снять ограничения с ВСУ на удары вглубь российской территории. Как сообщил официальный представитель ведомства Мэттью Миллер, встреча Джо Байдена и Кира Стармера состоялась в пятницу, с тех пор никаких заявлений от американских властей не последовало. «На сегодняшний день у нас нет каких-либо объявлений об изменении нашей политики», – сказал Миллер.

    При этом представитель Госдепа добавил, что США продолжают взаимодействовать с украинской стороной по вопросу о лучших вариантах поддержки Киева, которые будут «гарантировать победу».

    Напомним, Владимир Путин заявил, что «разрешения Киеву на удары дальнобойным оружием» со стороны Запада будут означать войну НАТО с Россией. При таком изменении самой сути конфликта Россия будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз, которые будут создаваться, отметил глава государства.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, США и другие страны НАТО боятся быть втянутыми в прямой конфликт с Россией, которая четко обозначила красную линию и обещает «реагировать так, чтобы мало не показалось».

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 23:59 • Новости дня
    ФБР решило проверить заявления несостоявшегося убийцы Трампа о вербовке для ВСУ

    ФБР начало проверку сообщений о планах подозреваемого в покушении на Трампа Рута завербовать наемников для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Проводится проверка в связи с заявлениями Райана Рута, который подозревается в попытке покушения на Дональда Трампа, о планах завербовать наемников для отправки на Украину, сообщил специальный агент ФБР Джеффри Велтри.

    Велтри сообщил, что ФБР проверяет заявления СМИ и самого Рута «о том, что он хотел завербовать афганских солдат и других людей» для участия в боевых действиях на Украине. «ФБР направило несколько запросов в компании с просьбой предоставить данные о телефонах и аккаунтах субъекта в социальных сетях», – рассказал Велтри, добавив. что несколько ответов уже получено.

    Кроме того, ФБР «допросило семь гражданских свидетелей», сообщил Велтри. Начались допросы «членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого», передает ТАСС.

    Минюст США сообщил, что Рут дважды привлекался к ответственности за преступления: «В 2002 году он совершил преступление в Северной Каролине и второе в марте 2010 году, поэтому не имел права владеть оружием», – передает РИА «Новости».

    Напомним, на кандидата в президенты США Дональда Трампа было совершено новое покушение. Подозреваемый в покушении Райан Уэсли Рут оказался проукраинским активистом. Он сам пытался отправиться в Киев воевать, а когда ему отказали из-за возраста и отсутствия военной подготовки, занимался наймом бойцов для киевского режима.

    В вооруженных силах Украины признали, что Рут несколько раз связывался с ВСУ. При этом в ВСУ заявили, что Рут «предлагал ВСУ большое количество рекрутов из разных стран, но им было очевидно, что его предложения нереалистичны».

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 23:42 • Новости дня
    ГТРК «Белгород» опровергла заявление Киева об убийстве военкора Коробова

    Tекст: Антон Антонов

    Военкор Александр Коробов находится в одной из больниц в Москве, сообщила директор ГТРК «Белгород» Надежда Власова. Главное управление разведки Минобороны Украины утверждало, что Коробов убит.

    «Да, он в больнице», – приводит слова Власовой ТАСС.

    ГУР МО Украины в соцсетях заявило, что Коробов умер после того, как ему «проломили череп» в Белгороде. При этом не указывалось, кто на него напал, передает РБК.

    Ряд СМИ также сообщал, что Коробов якобы скончался после нападения.

    Напомним, в августе ряд СМИ сообщил о гибели военкора ВГТРК Евгения Поддубного. Однако Поддубный в результате атаки украинского дрона в Курской области был только ранен, 13 сентября его выписали из больницы.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 14:09 • Новости дня
    Пленный: Эвакуационные группы ВСУ не справляются с потоком погибших и раненых у Угледара

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Счет потерь украинской армии под Угледаром в ДНР в последние несколько дней идет на десятки, эвакгруппы ВСУ не справляются с потоком погибших и раненых солдат, рассказал пленный военнослужащий 13-го батальона 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, бывший полицейский Роберт Погорелов.

    По его словам, украинские военные с десятками погибших и раненых уже не справляются.

    «Пулевые, осколочные ранения. Я сам пытался вытаскивать ... Не все падали сразу... есть укрытия, где остаются погибшие и раненые, кто-то по рации передает: «трехсотый», «двухсотый», – передает ТАСС слова пленного.

     Он рассказал, что эвакуацией тел на этом участке фронта никто даже не занимается. Погорелов и все, кто находились на переднем крае, тоже оказались брошены, при этом большая часть людей погибла.

    Погорелову и нескольким другим украинским солдатам спасли жизнь российские военнослужащие.

    Ранее пленные украинские десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, захваченные в Курской области, попросили Киев забрать их из плена как можно скорее.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 15:14 • Новости дня
    Минобороны: Пусковая установка украинской РСЗО уничтожена северо-западнее Сум

    Минобороны: Пусковая установка украинской РСЗО MLRS американского производства уничтожена недалеко от Сум

    Tекст: Константин Сергеев

    Вместе с боекомплектом уничтожена северо-западнее города Сумы пусковая установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) MLRS американского производства. Об этом сообщили в Минобороны России.

    «Средства объективного контроля обнаружили цель южнее Нового Пути, в 38 км северо-западнее Сум. Точные координаты места замаскированного укрытия боевой машины были определены, командование приняло решение об ударе», – приводит ТАСС сообщение Минобороны.

    БПЛА «Иноходец» нанес ракетный удар, уничтоживший пусковую установку MLRS, боекомплект из 20 реактивных снарядов, автомобиль сопровождения и до десятка человек личного состава.

    Как сообщалось в прошедшее воскресенье, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS. На прошедшей неделе группировка «Днепр» уничтожила две РСЗО MLRS американского производства.


    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 13:31 • Новости дня
    ФСБ раскрыла обманный способ заманивания украинцев в нацбат «Айдар»

    ФСБ выяснила, что украинские военкоматы обманом заключают трехлетние контракты на службу в «Айдаре»

    Tекст: Константин Сергеев

    Обманом заставляют военкоматы Украины идти служить в националистическом батальоне «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) на трехлетние контракт . Об этом сообщил бывший ротный из данного формирования с позывным «Рыжий Макс», которого задержали в ЛНР сотрудники регионального УФСБ.

    «Контракт подписывали в военкомате – мне сказали, на полгода. Бумаги дали подписать чистыми, а там, говорили, все оформим. Сказали, сейчас нет контрактов на полгода, только на три», – приводит ТАСС слова мужчины на оперативном видео УФСБ России по ЛНР.

    В УФСБ уточнили, что задержанный – житель Старобельского района ЛНР. В составе «Айдара» воевал в 2018 году. В отношении боевика возбудили дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе)».

    Ранее 22 мая газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что сотрудники СБУ покрывали преступления боевиков запрещенного в России террористического националистического батальона «Айдар» (признан террористическим и запрещен в России) и помогли части из них избежать наказания за убийства мирных жителей в ЛНР. Об этом рассказал бывший член батальона Владимир Гавриленко.

    Коментарии (0)
    16 сентября 2024, 13:14 • Новости дня
    ВКС России сбили украинский МиГ-29
    ВКС России сбили украинский МиГ-29
    @ t.me/mod_russia

    ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Средствами ПВО сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer, 20 чешских реактивных снарядов Vampire и 13 беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31 622 беспилотника, 579 ЗРК, 18 150 танков и других бронемашин, 1454 боевые машины РСЗО, 14 658 орудий полевой артиллерии и минометов, 26 127 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Коментарии (0)
    Главное
    В Красноармейске уничтожены три стратегические автомагистрали ВСУ
    Россиянин арестован в США по обвинению в экспорте микроэлектроники
    ЕС оказал Киеву помощь на общую сумму в 118 млрд евро
    Названы города с самыми высокими зарплатами
    ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на доход по вкладам
    Экс-адвокат Пашаев обещал Блиновским за деньги освободить от уголовной ответственности
    Водитель из Таджикистана сбил детей на переходе в Москве

    Россия готовит жесткий экономический удар по Западу

    Владимир Путин призвал правительство подумать над экономическими контрсанкциями. И назвал три российских ресурса, от которых США и ЕС по-прежнему не могут отказаться. Это никель, титан и уран. Что будет, если Россия сама введет запрет на их поставки в недружественные страны? Подробности

    Перейти в раздел

    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

    Перейти в раздел

    Латвия предала данные русским при распаде СССР обещания

    Власти Латвии окончательно показали себя предателями тех обещаний, которые были даны русским жителям этой республики при распаде СССР. Ради поддержки русскими отделения Латвии декларировалась «защита родного языка, родной культуры», казалось, что Рига будет бороться лишь с коммунизмом. На самом деле целью оказалась вся русская культура. Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смиряться с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

    • Второе покушение на Трампа: главное

      Дональд Трамп пережил второе по счету покушение на свою жизнь. На этот раз предполагаемый преступник даже не успел выстрелить и был взят живым, а его связь с Украиной и украинскими радикалами очевидна.

    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............