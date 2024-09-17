Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
ФСБ задержала в Москве религиозного радикала за финансирование терроризма
Приверженца радикальных религиозных взглядов, подозреваемого в финансировании терроризма, задержали в Москве сотрудники УФСБ, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
«УФСБ по Москве и области вместе с УФСБ по Ярославской области пресекли деятельность, которую осуществлял приверженец радикальных религиозных взглядов. Он подозревается в причастности к финансовой поддержке международной террористической организации», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.
Мужчину задержали сотрудники госбезопасности на территории Москвы, после чего следственный отдел УФСБ России по Ярославской области возбудил в отношении радикала уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Злоумышленник арестован.
В ходе оперативных мероприятий выявлено, что подозреваемый отправил деньги человеку, в отношении которого до того возбудили уголовные дела по ч. 4 ст. 205.1 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (содействие террористической деятельности, организация деятельности террористической организации и участие в ее деятельности).
Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали злоумышленника, готовившего подрыв автомобиля руководителя одного из предприятий в Свердловской области. Убитый был агентом ГУР и членом запрещенной в России террористической организации.