Грета Тунберг в тройном пролете – возраст тикает, ее климатическая борьба совсем не в кассу, а тут еще и ярлык антисемита на лбу. У девочки вследствие психиатрического диагноза – обостренное чувство справедливости и полная неспособность менять предыдущие установки. Поэтому ей трудно понять изгибы лживой западной политики.4 комментария
ФСБ: В Мелитополе приговорили к 18 годам колонии украинского диверсанта
К 18 годам лишения свободы за подготовку диверсии против военнослужащих России приговорен гражданин Украины Николай Будовский. Приговор Мелитопольского межрайонного суда вступил в законную силу. Об этом сообщает УФСБ по Запорожской области.
«Установили, что Будовский Н.Н. планировал совершение диверсии в отношении военнослужащих России. Координацию деятельности диверсанта вели сотрудники Главного управления разведки Украины, они передали ему компоненты взрывного устройства. Собранный им заряд диверсант намеревался заложить по маршруту передвижения колонны российской военной техники», – сообщил ТАСС со ссылкой на УФСБ.
Ранее во вторник сообщалось, что сотрудники ФСБ ликвидировали украинского диверсанта, намеревавшегося подложить взрывчатку под автомобиль руководителя одного из оборонных предприятий на Урале.