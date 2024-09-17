Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?5 комментариев
Катар опроверг участие в поставках оружия на Украину
Официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари категорически опроверг информацию о поставках оружия на Украину и подчеркнул приверженность страны мирному урегулированию конфликта, заявив о продолжении посреднических усилий между Киевом и Москвой.
По его словам, Катар продолжает активно участвовать в попытках мирного урегулирования конфликта на Украине. Он категорически опроверг информацию о том, что Доха якобы согласилась передать Киеву гаубицы в рамках сделки с Берлином, передает ТАСС.
«Мы с самого начала ясно дали понять, что заинтересованы в мирном разрешении этого конфликта», – подчеркнул аль-Ансари. По его словам, Катар активно взаимодействует с обеими сторонами конфликта, стремясь способствовать достижению мира.
В качестве примера посреднических усилий Катара аль-Ансари привел участие страны в возвращении детей, вывезенных из зоны боевых действий. Он отметил, что Доха провела ряд встреч и переговоров с целью продвижения мирного процесса.
Таким образом, Катар подтверждает свою позицию нейтральной и посреднической стороны в украинском конфликте, активно работая над поиском мирного решения.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сообщения о некоторых скрытых контактах для подготовки переговоров по вопросам энергообъектов России и Украины при посредничестве Катара являются слухами.