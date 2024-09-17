Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?0 комментариев
Трамп назвал риторику Байдена и Харрис причиной покушений на его жизнь
На фоне обсуждений новой попытки покушения на его жизнь Дональд Трамп обвинил Джо Байдена и Камалу Харрис в использовании риторики, способствующей насилию, подчеркивая, что их действия подрывают безопасность и стабильность США.
Дональд Трамп обвинил риторику президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис в том, что она стала причиной возможной попытки покушения на его жизнь, передает The Washington Post. В интервью Fox News Трамп заявил, что именно они «разрушили страну», в то время как он «пытается ее спасти».
Трамп также выразил благодарность агентам, которые его защищали, и сообщил, что Байден позвонил ему, чтобы убедиться в его безопасности. Тем не менее он продолжил критиковать Байдена и Харрис за их политическую позицию, обвинив их в создании атмосферы ненависти и недоверия.
Полиция арестовала 58-летнего Райана Уэсли Рута после того, как он нацелил ружье через забор гольф-клуба, где играл Трамп. ФБР расследует этот инцидент как покушение на убийство. Харрис и Байден осудили любые формы политического насилия и выразили радость, что Трамп остался невредим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Соединенных Штатах предъявил обвинения Райану Уэсли Руту в совершении второго покушения на кандидата в президенты Дональда Трампа, включая хранение огнестрельного оружия со стертым серийным номером. На фоне этого, очередная попытка покушения на Трампа свидетельствует о повышении уровня политического насилия в США, что, по мнению эксперта Малека Дудакова, является следствием погружения страны в украинскую действительность. В ответ на слова предпринимателя Илона Маска о том, что никто не пытался убить президента Джо Байдена, заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс назвал это заявление безответственным.