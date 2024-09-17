Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.5 комментариев
Белый дом обиделся на слова Маска об отсутствии покушений на Байдена
Заместитель пресс-секретаря Белого дома Бейтс назвал слова Маска об отсутствии покушений на Байдена безответственными
Слова предпринимателя Илона Маска о том, что никто не пытался убить президента США Джо Байдена, являются безответственными, заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
«Насилие следует исключительно осуждать, никогда не поощрять и не шутить о нем», – приводит слова Бейтса РИА «Новости».
Бейтс счел «риторику» Маска «безответственной» и заявил, что в США не должно быть места политическому насилию или любой другой его форме.
Секретная служба США сообщила, что в курсе заявления Маска, но «не комментирует вопросы о разведывательных сведениях, касающихся безопасности». В Секретной службе заверили, что расследуют любые «угрозы, касающиеся лиц под охраной» ведомства, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Напомним, после того, как стало известно о второй попытке покушения на кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, Маск заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «И никто не пытается совершить покушение на Байдена или Камалу». Его заявление вызвало критику, позднее Маск удалил данное сообщение.