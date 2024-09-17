Байден не смог дозвониться до Трампа

Американист объяснил новое покушение на Трампа украинизацией США

Американист Дудаков: Покушение проукраинского активиста на Трампа подорвет позиции лоббистов Киева

Tекст: Анастасия Куликова

«Это уже вторая попытка покушения. Причем речь идет о злоумышленнике, который основательно готовился к этому: у него был автомат с оптическим прицелом, экшн-камера, он смог подкрасться на расстояние в несколько сотен метров. Если бы агенты Секретной службы не обнаружили мужчину, тот открыл бы огонь и, может быть, даже достиг своей цели», – считает американист Малек Дудаков.

По его словам, очередной инцидент с Трампом свидетельствует о высоком уровне политического насилия в США. Собеседник не исключает, что может появиться теория, будто за произошедшим стоял DeepState (Глубинное государство). «Впрочем, нужно понимать, что раскол и поляризация американского общества настолько сильны, что подобного рода персонажи появляются иногда сами собой», – уточнил Дудаков.

«Некоторые на почве антитрампизма настолько сошли с ума, что готовы взять в руки оружие и попытаться убить ненавидимого ими кандидата в президенты, – добавил он. – Тем более, что в повестке сохраняется демонизация Трампа со стороны Демпартии».

«В целом мы наблюдаем вялотекущую украинизацию американской политики, сопровождаемую покушениями, нестабильностью, попытками нелегитимными методами вывести одного из кандидатов из президентской гонки. Соединенные Штаты настигла карма. Так они погрузились в украинскую действительность, что сами начали украинизироваться», – акцентировал политолог.

Вместе с тем, по оценкам эксперта, попытка покушения поможет республиканцу перехватить инициативу в президентской гонке. «В США все забыли про неудачные для Трампа дебаты с Камалой Харрис и спор политика с Тейлор Свифт. На повестке – взлет политического насилия. На этом фоне демократам приходится оправдываться, в том числе за своего сторонника, которого подозревают в покушении», – указал эксперт.

Собеседник напомнил, что злоумышленник Райан Рут известен заукраинскими позициями: он вербовал людей в ВСУ, собирал и отправлял деньги украинской армии, посещал Украину. «Несмотря на эти связи с Киевом, Рут – в первую очередь американец. Ситуация была бы иной, если бы покушавшимся оказался украинский беженец», – считает американист. «Тем не менее стоит ожидать, что произошедшее подорвет позиции украинских лоббистов в США. Кроме того, отношение республиканцев к Украине, вероятно, еще больше ухудшится», – заключил Дудаков.

Накануне стрельба произошла недалеко от гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич во Флориде, где находился Дональд Трамп. Злоумышленник просунул в забор дуло винтовки, по нему открыли огонь сотрудники Секретной службы. Мужчина попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro.

Американские власти расценивают произошедшее как попытку покушения на Трампа. К расследованию подключилось ФБР. Кандидат в президенты после попытки покушения вернулся в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Сам он заявил, что «цел и невредим», и подчеркнул, что «никогда не сдастся».

Издание New York Post со ссылкой на источники пишет, что подозреваемый в покушении – 58-летний Райан Рут. Согласно его профилю на LinkedIn, он учился в университете в Северной Каролине, примерно в 2018 году переехал на Гавайи. Рут владеет строительной фирмой Camp Box Honolulu.

Он поддерживает Украину и посещал Киев, а также заявлял о готовности участвовать в боях на стороне ВСУ. От имени Райана Уэсли Рута ведется сайт с заголовком «Fight For Ukraine». На нем ведется набор в ВСУ. Обещается оплата 1,2 тыс. долларов в месяц.

Напомним, первое покушение на Трампа произошло в середине июля, тогда его ранили в ухо из огнестрельного оружия на митинге в Пенсильвании.