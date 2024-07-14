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    Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему англосаксы создали культуру лжи

    Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

    26 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европа одержима страхом перед Россией

    Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

    13 комментариев
    14 июля 2024, 06:21 • Новости дня

    Байден провел телефонный разговор с Трампом

    Байден провел телефонный разговор с Трампом
    @ Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Состоялся телефонный разговор между действующим президентом США Джо Байденом и экс-главой американского государства Дональдом Трампом, сообщил представитель Белого дома.

    Кроме того, Байден провел разговор с губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро и мэром города Батлер Бобом Дэндойем, передает ТАСС.

    Трамп покинул больницу, куда был доставлен после стрельбы, передает РИА «Новости» со ссылкой на BNO News.

    В национальном комитете Республиканской партии сообщили, что Трамп «чувствует себя хорошо», он собирается присоединиться к съезду республиканцев, который запланирован на понедельник в штате Висконсин, сообщает CNN.

    Спикер Палаты представителей Конгресса США, которую контролируют республиканцы, Майк Джонсон сообщил, что палата начнет всеобъемлющее расследование стрельбы в Пенсильвании.

    Напомним, в Батлере (Пенсильвания, США) на митинге во время выступления Трампа произошла стрельба. Трамп был ранен – он сообщил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха»; один из зрителей убит, еще двое находятся в критическом состоянии. Стрелок ликвидирован.

    12 июля 2024, 09:02 • Новости дня
    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом

    Спикер МИД Захарова в шутку назвала Байдена «пророссийским кандидатом»

    Захарова пошутила над перепутавшим Путина и Зеленского Байденом
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова в шутку назвала американского президента Джо Байдена «пророссийским кандидатом» после того, как тот перепутал украинского президента Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

    В своем Telegram-канале она указала, что «пресловутое российское вмешательство в американские выборы» уже невозможно скрыть, имея в виду «пророссийского кандидата», которым управляет «рука Кремля».

    Захарова отметила, что в МИД ждут «истерику экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон» из-за «нападения на американскую демократию» и доклада о раскрытии заговора «внутренних террористов».

    Ранее издание Bloomberg писало, что ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.

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    12 июля 2024, 14:22 • Новости дня
    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход

    Американист Дробницкий: Орбан стал «своим человеком» Трампа в Европе

    Дробницкий: Встреча Орбана с Трампом – это очень сильный ход
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Встреча Виктора Орбана и Дональда Трампа была полезной для них двоих. Первый продолжил повышать свой политический вес в Европе, а второй – получил преимущество перед соперником в предвыборной гонке – Джо Байденом. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал американист Дмитрий Дробницкий. Ранее премьер Венгрии встретился с экс-президентом США. Темой обсуждения стали способы прекращения конфликта на Украине.

    «На фоне сообщений СМИ о том, что Виктор Орбан избегал встречи с Джо Байденом на саммите НАТО, политик совершил визит в Мар-а-Лаго, резиденцию Дональда Трампа. Подобного рода афронт подчеркнул отношение венгерского премьера к кандидатам в президенты США: одного он проигнорировал, в то время как другому выказал поддержку», – отметил политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

    Такую разницу он объяснил тем, что Орбан и Трамп мыслят схожим образом: оба исповедуют прагматичный и консервативный подход. При этом контакты премьера Венгрии и бывшего президента США были полезны для обеих сторон. «Орбан продолжает повышать свой политический вес в Европе», – уточнил Дробницкий. Он напомнил, что на Западе это нравится не всем, уже идут разговоры о том, чтобы досрочно лишить Будапешт председательства в Совете ЕС.

    «Но у Орбана есть свой план. Венгр хочет опираться на две силы: популистов в Европарламенте, которые пусть не имеют большинства, но являются весомым голосом, а также на «заокеанского патрона». Вполне может быть, что в 2025 году премьер Венгрии заявит европейским чиновникам: «Где ваш Байден? А Трамп – в Белом доме», – иронично отметил политолог.

    По его мнению, Орбан своим «миротворческим вояжем» делает большой взнос в будущее взаимодействие с Трампом, если тот станет президентом США. Более того, самому экс-главе Белого дома подобные контакты дают личное преимущество перед Байденом.

    «Нынешняя администрация не понимает реального положения дел. А у Трампа есть «свой человек» в Европе, который поговорил с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и Си Цзиньпином, а теперь рассказал тонкости переговоров», – детализировал политолог. Трамп, будучи осведомленным о реальном положении дел «на земле», может способствовать решению украинского конфликта. «Это очень сильный ход», – резюмировал Дробницкий.

    В пятницу премьер Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в ходе визита во Флориду обсудил с экс-президентом США Дональдом Трампом пути установления мира на Украине. «Хорошая новость дня: он собирается решить эту проблему!» – указал глава венгерского правительства, имея в виду расклад, при котором Трамп выиграет президентские выборы в США в ноябре. Орбан назвал встречу с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго «миротворческой миссией 5.0».

    На прошлой неделе Орбан приезжал в Москву, до этого он посещал Киев. В ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным стороны обменялись мнениями относительно урегулирования украинского конфликта и обсудили двусторонние отношения. Диалог длился более 2,5 часов.

    По итогам переговоров Орбан сказал, что позиции Москвы и Киева «очень далеки друг от друга», необходимо «совершить очень много шагов» для того, чтобы приблизить окончание конфликта. На Западе эта поездка вызвала шквал критики. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему визит Орбана в Россию не нашел понимания у ЕС и НАТО, а германский политолог Александр Рар указывал, что либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана. Впрочем, ряд экспертов считает, что у «пророссийской» политики Орбана есть второе дно.

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    12 июля 2024, 19:48 • Новости дня
    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена

    NYT: Спонсоры демократов заморозили финансирование партии до выхода Байдена из президентской гонки

    Спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена
    @ Chris Kleponis/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группа спонсоров Демократической партии США решили не переводить 90 млн долларов пожертвований, пока партия не заменит кандидатуру американского лидера Джо Байдена на президентских выборах, пишет газета The New York Times (NYT).

    По данным источников NYT, спонсоры приостановили финансирование до тех пор, пока не станет ясно, кто именно станет кандидатом на пост президента США от демократов, передает ТАСС.

    Это является одним из «примеров последствий слабого выступления Байдена на дебатах», подчеркивает издание.

    Отмечается, что эта ситуация усугубляет положение со сбором средств на предвыборную кампанию Байдена в июле, так как многие крупные спонсоры не уверены в его способности победить на выборах президента США в ноябре.

    Ранее Financial Times рассказала о нежелании доноров Демократической партии США продолжать финансирование кампании Байдена.

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    12 июля 2024, 03:34 • Новости дня
    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России

    Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России
    @ Chris Kleponis / Keystone Press Agency/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден заявил, что гипотетические удары ВСУ вглубь России, включая Москву, не имели бы никакого смысла.

    Так американский лидер ответил на вопрос о том, готов ли он разрешить Киеву наносить удары американским оружием по территории России, передает РИА «Новости».

    При этом американский лидер добавил, что Украина должна  оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Также, по словам Байдена, возможность ВСУ наносить удары «близи границы внутри России» американским оружием является краткосрочным «позволением» со стороны США

    Напомним, до этого координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России, но о разрешении «бить куда угодно» речи не идет.


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    14 июля 2024, 04:27 • Новости дня
    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа

    Секретная служба США подтвердила гибель одного человека на митинге Трампа и ликвидацию стрелка

    Секретная служба США рассказала подробности стрельбы на митинге Трампа
    @ Fox News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    На митинге экс-президента США Дональда Трампа в результате стрельбы один зритель был убит, еще двое находятся в критическом состоянии, подозреваемый в стрельбе ликвидирован, сообщила Секретная служба США.

    Секретная служба сообщила, что «нейтрализовала стрелявшего, который скончался». Он стрелял с возвышения из-за пределов места проведения митинга, передает РИА «Новости».

    Стрельба велась «в направлении сцены», передает ТАСС.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщает, что на месте стрельбы нашли винтовку типа AR.

    New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах заявляла, что нападение, предположительно, «было совершено снайпером, расположившимся на здании в сотнях ярдов от бывшего президента – за пределами кордона охраны».

    Как сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников, стрелявший не имеет никаких связей с иностранными государствами.

    Напомним, Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента. Трамп подтвердил, что в него «попала пуля, которая пробила верхнюю часть правого уха».

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    12 июля 2024, 12:16 • Новости дня
    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России

    Сенатор Долгов: Вашингтону не удастся усыпить бдительность России

    В Совфеде объяснили слова Байдена о бессмысленности ударов ВСУ вглубь России
    @ Ken Cedeno/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В США давно нет консенсуса относительно помощи Украине, поэтому Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию. Однако не стоит обманываться: Запад давно дал все разрешения Украине и всячески помогает ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент США Джо Байден заявил о бессмысленности ударов ВСУ вглубь российских территорий.

    «Все разрешения уже даны, а оружие продолжает поставляться. Более того, свои позиции Запад обозначил на саммите НАТО, поэтому «словесная эквилибристика» Белого дома не должна вводить нас в заблуждение – американцы, британцы и французы напрямую участвуют в конфликте», – сказал сенатор Константин Долгов.

    Парламентарий напоминает – ВСУ не способны сами использовать западное вооружение, поэтому этим занимаются иностранцы. Кроме того, НАТО предоставляет украинским военным разведданные. «Мы понимаем, что обстрелы российских территорий уже сейчас ведутся не старым советским оружием, поэтому усыпить бдительность Москвы у них не получится», – подчеркнул он.

    Спикер допускает, что в Вашингтоне заявляют о бессмысленности ударов по России из-за того, что «в США давно нет консенсуса относительно поддержки Украины и Белый дом в преддверии выборов пытается сыграть на внутреннюю аудиторию». Вместе с тем Долгов убежден в том, что пока Байден находится у власти, не стоит ожидать изменения позиции Штатов. «России же необходимо принимать все необходимые меры для нейтрализации угроз», – заключил сенатор.

    Ранее президент США Джо Байден посчитал, что нет смысла разрешать украинским военным применять американское оружие для нанесения ударов по Москве или вглубь России. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

    «Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы вглубь России. К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», – сказал американский лидер. При этом Байден добавил, что Украина должна оптимально распоряжаться тем вооружением, которое ей предоставляют США.

    Тем временем координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают обсуждать с Украиной ограничения на удары американским оружием вглубь России. «На данный момент нет никаких изменений (ограничений на применение американского оружия для ударов по российской территории). Мы продолжаем обсуждать это с украинцами и понимаем, из чего исходит Зеленский, но должны очень тщательно обдумывать каждое решение, которое принимаем… уделяя должное внимание угрозе эскалации», – сообщил он.

    Напомним, в конце мая Байден частично позволил Украине наносить удары американским оружием по России. В Белом доме подчеркивали, что сохраняется запрет на использование средств дальнего огневого поражения для ударов вглубь российской территории. Однако украинские власти просят США снять имеющиеся ограничения.

    Как писала ранее газета Politico, «Украина планирует усилить давление на администрацию Байдена». Украинская стороны заявляла, что в первую очередь ВСУ необходимо разрешение на более широкое использование дальнобойных ракет ATACMS.

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    12 июля 2024, 09:37 • Новости дня
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    Орбан заявил о готовности Трампа урегулировать конфликт на Украине
    @ Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Премьер Венгрии Виктор Орбан в ходе своей мирной инициативы по Украине провел пятую встречу с бывшим американским президентом Дональдом Трампом и заверил, что тот сможет «решить вопрос» с украинским кризисом.

    «Переговоры с президентом Трампом о мире. Хорошая новость дня: он решит вопрос», – передает РИА «Новости» его слова.

    Также венгерский премьер опубликовал кадры со встречи в имении Трампа Мар-а-Лаго после саммита НАТО в Вашингтоне, подписав их «Миссия мира 5.0. Мар-а-Лаго».

    В ответ на его публикацию Трамп в соцсети Truth Social написал, что конфликт на Украине вообще не должен был начаться.

    «Должен быть мир, и быстро. Слишком много людей погибло в конфликте, который вообще не должен был начинаться», – подчеркнул он.

    Напомним, журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники заявила, что украинские власти хотят созвать вторую «мирную конференцию» по урегулированию конфликта на Украине до президентских выборов в США, поскольку опасаются возможной победы Дональда Трампа. Планируется, что конференция пройдет с участием России.

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    14 июля 2024, 01:37 • Новости дня
    Опубликовано видео с покидающим сцену окровавленным Трампом
    Опубликовано видео с покидающим сцену окровавленным Трампом
    @ REUTERS/Brendan McDermid

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как экс-президент США Дональд Трамп в Пенсильвании покидает сцену после звуков стрельбы, на записи видно, что у него окровавлено ухо.

    Видео опубликовано РИА «Новости».

    ФБР заявило, что не комментирует инцидент со стрельбой на митинге, перенаправило запрос в Секретную службу США.

    Секретная служба заявила, что выясняет обстоятельства стрельбы. Стрелявший не пойман, пока не известно, сколько было нападавших и откуда были произведены выстрелы, передает ТАСС.

    По предварительным данным, с Трампом всё в порядке, у него ранено только ухо, передает RT.

    Напомним, Трамп выступал в городе Батлер, когда прозвучали звуки стрельбы. Он приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Когда Трамп вновь показался перед камерами, его ухо было окровавлено.

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    12 июля 2024, 06:07 • Новости дня
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    Bloomberg: Ошибки Байдена усилили опасения насчет его умственных способностей
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ошибки, допущенные Джо Байденом во время его выступления на саммите НАТО в Вашингтоне, усилили опасения относительно его умственных способностей, сообщило агентство Bloomberg.

    По мнению обозревателей, критические ошибки, которые американский лидер допустил в течение двух часов, ставят под угрозу его предвыборную кампанию, передает ТАСС.

    Напомним, во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Байден назвал Дональда Трампа своим вице-президентом. А также ошибочно именовал президента Владимира Зеленского «президентом Путиным», что вызвало насмешки в интернете. После этого Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена.


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    12 июля 2024, 18:36 • Новости дня
    Байден решил отправить на открытие Олимпиады свою жену

    Байден решил отправить на открытие Олимпиады жену, а на закрытие – мужа вице-президента

    Байден решил отправить на открытие Олимпиады свою жену
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На открытие Олимпийских игр во Франции от США отправится супруга американского президента Джо Байдена Джилл, а на закрытие – муж вице-президента Камалы Харрис, заявил Белый дом.

    Первая леди США Джилл Байден возглавит делегацию на открытии Олимпиады в Париже, супруг Харрис Дуглас Эмхофф возглавит делегацию на закрытии соревнований, сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».

    Напомним, открытие Олимпийских игр пройдет 26 июля, закрытие – 11 августа.

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    14 июля 2024, 02:52 • Новости дня
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    Местные власти подтвердили огнестрельное ранение Трампа в Пенсильвании
    @ кадр из видео

    Бывший президент США Дональд Трамп получил огнестрельное ранение на митинге в штате Пенсильвания, сообщил окружной прокурор города Батлер, где произошел инцидент, Ричард Голдингер.

    Голдингер заверил, что сейчас Трамп находится в безопасности, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post.

    Associated Press со ссылкой на источники сообщило, что правоохранительные органы США начали расследование стрельбы как покушения на экс-президента, передает ТАСС.

    Напомним, на видеозаписи у Трампа после инцидента со стрельбой было окровавлено ухо. Сообщается, что подозреваемого в стрельбе ликвидировали сотрудники Секретной службы. Кроме того, в результате стрельбы погиб один из присутствовавших на митинге, еще один находится в тяжелом состоянии.

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    12 июля 2024, 23:18 • Новости дня
    Politico: Лидеры ЕС начали искать контакты с командой Трампа

    Tекст: Максим Попов

    На сцене саммита НАТО европейские лидеры замерли от ужаса, когда президент США Джо Байден назвал Владимира Зеленского «президентом Украины Владимиром Путиным». После этого многие из них начали искать контакты с командой бывшего президента США Дональда Трампа, пишет Politico.

    Как сообщает издание, во время досадной оговорки Байдена европейские лидеры пытались сохранить улыбки и аплодировать, но позже никто из них не захотел обсуждать этот инцидент с командой Байдена, передает ТАСС.

    Издание отмечает, что один из участников церемонии после произошедшего отправил журналистам Politico сообщение с нецензурной реакцией на случившееся. Другой высокопоставленный европейский дипломат в Вашингтоне сообщил, что многие его коллеги сейчас пытаются связаться с командой Трампа, назначают встречи и пытаются получить приглашение на мероприятия, связанные с его сторонниками.

    Напомним, спонсоры демпартии остановили финансирование выборной кампании до замены Байдена.


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    14 июля 2024, 01:19 • Новости дня
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    Окровавленный Трамп покинул площадку выступления после звуков стрельбы в США
    @ Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Пенсильвании во время выступления экс-президента США Дональда Трампа прозвучали звуки стрельбы, Трамп покинул сцену, у него окровавлено ухо, сообщают информационные агентства.

    Трансляция велась консервативной медиакомпанией RSBN. После звуков стрельбы трансляция была прервана, передает ТАСС.

    Трамп выступал в городе Батлере. Выступление длилось всего несколько минут. Когда политик рассуждал о проблемах нелегальной миграции, прозвучали выстрелы. Трамп замолчал, приложил руку к уху и присел за трибуну, его окружила охрана. Через пару минут, когда Трамп вновь показался в объективах операторов, его ухо было окровавлено, охрана выводил экс-президента со сцены, передает РИА «Новости».

    Глава американского государства Джо Байден заявил, что пока не получал информации о предполагаемом нападении на Трампа.

    Напомним, в мае произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Стрелявший в него Юрай Цинтула заявлял, что был не согласен с действиями правительства страны, в том числе с остановками поставок оружия киевскому режиму.

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    11 июля 2024, 20:21 • Новости дня
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    Байден объявил о новом пакете помощи Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Джо Байден в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг заявил, что подписал новый пакет помощи Киеву.

    «Сегодня я с гордостью объявляю о новом пакете помощи в области безопасности для Украины», – сказал американский лидер, передает РИА «Новости».

    Каких-либо подробностей Байден не привел, сказав лишь, что это будет восьмой пакет мер после принятия в США закона о нацбезопасности. По его словам, детали позже представит глава Пентагона Ллойд Остин.

    Во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что НАТО в ближайшее время объявит о новых мерах поддержки для Киева.

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    12 июля 2024, 04:22 • Новости дня
    Трамп заявил о психическом расстройстве и зацикленности Байдена

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у нынешнего американского лидера Джо Байдена психическое расстройство, и он зациклен на своем предшественнике.

    «У Джо психическое расстройство, и он помешан на Трампе», – приводит ТАСС слова экс-президента США. Так он прокомментировал оговорку Байдена, который назвал его своим вице-президентом.

    Также во время своего выступления по итогам саммита НАТО в Вашингтоне Джо Байден, представляя украинского президента Владимира Зеленского, назвал его «президентом Путиным». Позднее об этой ошибке рассказали главные телеканалы США.

    Напомним, Байден подчеркнул бессмысленность ударов ВСУ вглубь территории России.


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    Зеленский и НАТО поставили на удар изнутри России

    Благодаря премьер-министру Венгрии Виктору Орбану стал известен общий план, на основании которого Владимир Зеленский рассчитывает одержать победу над Россией. Этот план готовы обеспечивать в НАТО, поскольку он не подразумевает отправку на Украину войск альянса и критичного роста расходов. В чем этот план? Подробности

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    Зачем рассекречены шифрограммы российских разведчиков про Запад и Украину

    Российская внешняя разведка пошла на поистине беспрецедентный шаг. Впервые в истории рассекречены и обнародованы реальные донесения (шифрограммы) российских резидентов за рубежом, посвященные текущим международным событиям и их оценкам аналитиками российского разведсообщества. Что сказано в этих документах и зачем это сделано? Подробности

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    У «пророссийской» политики Орбана есть второе дно

    Венгерский премьер Виктор Орбан вызывает все большее раздражение на Западе своей «антиукраинской» и «пророссийской» политикой. Однако, во-первых, венгерский руководитель прямо следует воле своих избирателей, а во-вторых, его симпатии направлены вовсе не к русским, а к другим народам бывшего СССР. О чем идет речь? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Запад готовится перенести конфликт с Россией на море

      Сопровождение военными кораблями нефтяных танкеров максимально повысит ставки в игре. Ведь атака военного корабля может быть расценена как объявление войны. При этом, без сомнений, именно Россия, которая вынуждена будет предпринимать меры по защите своих торговых судов, будет представлена в качестве «агрессора».

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    • Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов
      Почему англосаксы создали культуру лжи

      Выкрутив до предела ручки громкоговорителей своей информационной машины, англосаксы убедили самих себя, что это именно они до сих пор брали верх во всех мировых конфликтах. Правда, они не заметили другой процесс: в последние сто лет они стремительно теряли уважение мирового большинства.

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Европа одержима страхом перед Россией

      Европейские лидеры считают, что чем пассивнее они будут вести себя сейчас в украинском кризисе, тем больше шанс того, что русские с американцами договорятся за их спиной. Именно поэтому Европа, понимая высокую вероятность прихода Трампа и начала процесса дипломатического урегулирования украинского кризиса в 2025 году, сейчас повышает ставки. Считая, что тем самым она повышает собственную важность.

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    • Украинцев вышлют из Германии после 2025 года

      Глава Баварии и партии ХСС Маркус Зёдер пообещал помочь Киеву в том, чтобы отправить на фронт украинских уклонистов, которые скрылись в Германии. Ранее власти ФРГ клялись, что такого не будет, но в следующем году власть сменится, чтобы выполнить обещание Зёдера.

    • План победы над Россией от Киева и НАТО

      В Вашингтоне завершился саммит НАТО, главный итог которого для России – продолжение конфликта как минимум на том же уровне: альянс не отказался от своих целей и рассчитывает победить. А у Владимира Зеленского даже есть «план победы», который раскрыл премьер Венгрии Виктор Орбан.

    • Чего Индия хочет от России

      Как стало известно по итогам визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, Россия и Индия планируют довести товарооборот до 100 млрд долларов и составили для этого «дорожную карту». В Киеве заявили, что «разочарованы». Повод и впрямь есть: США не удалось переманить Индию в антироссийский лагерь. Но почему?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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