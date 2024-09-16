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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Деколонизация для России означает освобождение от Запада

    Термин «деколонизация» применим к России, только если понимать под ним избавление от тяжелого наследства 1990-х, когда мы и в самом деле едва не превратились в колонию Запада.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Миграция из Центральной Азии как повод задуматься

    Главная проблема отношений между Россией и странами Центральной Азии – это пока неспособность найти свой, третий путь, который бы отличался от уже невосстановимой советской модели, но не повторил бы печальный опыт европейцев и их бывших колоний.

    11 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    10 комментариев
    16 сентября 2024, 17:10 • Новости дня

    Экс-замглавы МЧС по Кубани обвинили в организации покушения на убийство

    Экс-замглавы МЧС по Кубани Симоненко обвинили в организации покушения на убийство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшему заместителю главы ГУ МЧС по Краснодарскому Краю Сергею Симоненко предъявлено обвинение по статьям об организации покушения на убийство и уничтожение чужого имущества.

    Симоненко обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Организация, покушение на совершение умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества», «Организация покушения на убийство человека, находящегося в беспомощном состоянии» и «Организация к приготовлению убийства в составе группы, по найму, из корыстных побуждений», передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Собеседник агентства отметил, что так называемых коррупционных или экономических статей в деле экс-замглавы МЧС по Кубани нет.

    Ранее сообщалось, что Симоненко освободили от занимаемой должности после ареста по подозрению в совершении коррупционного преступления.

    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    13 сентября 2024, 19:09 • Новости дня
    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР

    СМИ сообщили о гибели экс-главы воздушной разведки ДНР Лысаковского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава подразделения воздушной разведки Донецкой народной республики Дмитрий Лысаковский с позывным «Гудвин» погиб в зоне специальной военной операции, сообщают СМИ.

    Лысаковский погиб при выполнении приказа погиб после перевода в штурмовики, передает Lenta.Ru со ссылкой на автора Telegram-канала «ПриZрак Новороссии» Владимира Грубника. В аналогичных обстоятельства погиб еще один специалист по БПЛА с позывным «Эрнест».


    «Им был [дан] приказ, они пошли его выполнять. Как воины. Даже понимая истиную подоплеку "приказа". Пока мы пытались решить вопрос перевода через армейскую бюрократию, без скандалов и огласки, – через 4 дня – оба двухсотые. Переводить некого. Эрнест и Гудвин были людьми чести и долга», – написал Грубник. Он также опубликовал кадры переписки, где Лысаковский высказывал мнение , что его «отправили в один конец».

    Дмитрий Лысаковский с 2014 года занимался сбором финансовой помощи и организацией доставок гуманитарных грузов в Донбасс. С октября того же года стал участником боевых действий, позже стал главой подразделения воздушной разведки. Стоял у истоков создания подразделений БПЛА.

    В 2019 году Лысаковского осудили в Москве за попытку рейдерского захвата здания на Гоголевском бульваре.

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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    13 сентября 2024, 18:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики

    Набиуллина: Исчерпание производственных мощностей и рабочей силы являются главным риском для экономики России

    Набиуллина назвала главный внутренний риск для российской экономики
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевым внутренним риском для экономики России является исчерпание производственных мощностей и рабочей силы, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «В такой ситуации любое дополнительное стимулирование спроса будет приводить исключительно к росту цен без роста производства», – пояснила она, передает ТАСС.

    Глава ЦБ также указала на сохраняющиеся инфляционные риски, связанные с геополитической напряженностью и возможным замедлением крупнейших экономик мира, что может вызвать снижение спроса на сырьевые товары и оказать давление на российский экспорт и рубль.

    Ранее Центральный банк России повысил ключевую ставку до максимального с апреля 2022 года значения в 19%.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    16 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    Токаев заявил Шольцу о непобедимости России
    @ REUTERS/Turar Kazangapov

    Tекст: Валерия Городецкая

    В военном отношении Россию невозможно победить, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем, находящимся с официальным визитом в Астане.

    «Фактом является то, что в военном отношении Россия непобедима», – сказал Токаев, говоря об урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что дальнейшая эскалация конфликта повлечет непоправимые последствия для всего человечества, всех стран, которые напрямую вовлечены в него.

    Ранее Токаев заявил, что ни одну проблему в мире нельзя решить без России.

    Коментарии (12)
    13 сентября 2024, 20:25 • Новости дня
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    Правительство с октября повысило утильсбор на автомобили
    @ Руслан Шамуков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабмин утвердил долгосрочную шкалу индексации сбора до 2030 года для легковых автомобилей, коммерческого транспорта, автобусов и спецтехники, сообщили в Минпромторге.

    Соответствующее постановление вступает в силу 1 октября этого года, передает ТАСС. На первом этапе утильсбор на автомобильную технику и прицепы вырастет в среднем на 70–85%, далее – на 10–20% ежегодно.

    Для транспортных средств, ввезенных в Россию до 1 октября 2024 года, при условии оформления документов до 1 ноября 2024 года будут действовать прежние ставки, отметили в Минпромторге.

    Индексация утильсбора для дорожно-строительной техники запланирована на 1 января следующего года с ежегодным увеличением ставки на 15%. При этом для экскаваторов и экскаваторов-погрузчиков, производство которых в России находится на начальной стадии, предусмотрена отсрочка индексации до 2026 и 2028 годов соответственно.

    Ранее в Минпромторге сообщили, что индексация утилизационного сбора в России не повлияет на стоимость отечественной автомобильной и специализированной техники за счет реализуемых мер господдержки.

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    15 сентября 2024, 11:14 • Новости дня
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    Казахстан предложил «добрые услуги» по организации переговоров России и Украины
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко подтвердил готовность его страны выступить в качестве посредника или предоставить площадку для переговоров между Россией и Украиной.

    Василенко в интервью Deutsche Welle (DW, признана в России СМИ-иноагентом), Астана с самого начала конфликта «предлагала свои услуги для мирного урегулирования ситуации». По его словам, «Казахстан придерживается нейтральной позиции» и уважает принципы Устава ООН, в том числе территориальную целостность государств. Василенко подчеркнул, что Астана поддерживает отношения как с Россией, так и с Украиной, и готова оказать содействие в любой момент, когда обе стороны проявят готовность к диалогу, передает ТАСС.

    «Мы рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне» – пояснил заместитель министра иностранных дел. Он отметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон. «Как только это желание будет, мы будем готовы», – подчеркнул Василенко.

    Ранее посол Казахстана в России Даурен Абаев сообщил о готовности Астаны создать условия для обсуждения урегулирования конфликта на Украине и предоставить площадку для соответствующих контактов.

    Напомним, президент России Владимир Путин ранее выдвинул инициативы по мирному урегулированию конфликта. Москва готова незамедлительно прекратить огонь и начать переговоры после вывода украинских войск с территории новых регионов России.

    Позже помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что предложения Путина по урегулированию на Украине остаются в силе, однако переговоры Москвы и Киева с учетом провокации украинских сил в Курской области невозможны.

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    13 сентября 2024, 18:10 • Новости дня
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    Москвичкам предложили бесплатно сдать анализ на фертильность
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Жительницам столицы предложили бесплатно сдать анализ крови на антимюллеров гормон (АМГ), который позволяет оценить репродуктивный потенциал женщины.

    Уведомления о возможности сдать анализ появились в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Сдать анализ можно в течение года с 11-12 сентября, передает ТАСС.

    Заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что Москва первой в России запустила программу по репродуктивному здоровью для женщин от 18 до 40 лет. По ее словам, проект был разработан совместно с ведущими специалистами в области репродуктологии и акушерства.

    В рамках программы женщинам предлагают не только сдать анализ на АМГ, но и при необходимости бесплатно заморозить яйцеклетки, а также воспользоваться процедурами ЭКО и генетической диагностики эмбрионов.

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    16 сентября 2024, 14:34 • Новости дня
    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих

    Путин увеличил штатную численность ВС России до 1,5 млн человек

    Путин увеличил численность Вооруженных сил на 180 тыс. военнослужащих
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Российской армии на 180 тыс. человек – до 1,5 млн военнослужащих.

    «Установить штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2 млн 389 тыс. 130 единиц, в том числе 1 млн 500 тыс. военнослужащих», – говорится в указе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.

    В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России на 170 тыс. человек – до 1 млн 320 тыс. военнослужащих.

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    13 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    FIDE отменила лишение членства Федерации шахмат России

    Российскую Федерацию шахмат вместо лишения членства FIDE оштрафовали на 45 тыс. евро

    Tекст: Денис Тельманов

    Апелляционная палата комиссии по этике Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР).

    В июне этого года FIDE лишила ФШР членства на два года из-за того, что российская организация включила в свой состав региональные федерации новых территорий России, передает ТАСС

    Апелляционная палата заменила лишение членства на штраф в размере 45 тыс. евро. Также было отменено решение о вынесении выговора президенту FIDE Аркадию Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.

    Напомним, 8 июня FIDE лишила Федерацию шахмат России членства в организации на два года за то, что ФШР включила в свой состав региональные федерации воссоединившихся с Россией территорий. Позднее ФШР оспорила решение FIDE.

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    15 сентября 2024, 13:04 • Новости дня
    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS

    Эксперт Анпилогов: Изучение ракеты HIMARS откроет России доступ к американским технологиям

    Эксперт: Российские инженеры изучат принципы работы ракеты HIMARS
    @ РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    До этого российские инженеры имели дело только с обломками ракет системы HIMARS. Теперь же мы получили возможность досконально их изучить, что значительно упростит процесс противодействия этим боеприпасам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS.

    «Системы HIMARS всегда отличались высокой точностью. Их коэффициент вероятностного отклонения (КВО) составлял всего один метр. Достигались подобные показатели за счет двух составляющих. Первая – качественный GPS-навигатор, установленный в головной части ракеты. Вторая – аэродинамические рули, используемые для корректировки полета боеприпаса», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «До этого мы не имели возможности подробно изучить данные компоненты. Проблема заключалась в том, что после попадания в цель ракета разрушалась. Получить подробную картину работы HIMARS из обломков нам не удавалось. На текущий же момент Россия, вероятно, отыскала относительно целый снаряд», – сказал он.

    «Возможно, ракета по ошибке попала в мягкий грунт или же попросту не сработал контактный взрыватель. Это событие крайне примечательно, поскольку теперь мы имеем возможность узнать радиочастоты работы боеприпаса и принцип их смены. Кроме того, наши инженеры смогут «выудить» информацию о расчете HIMARS траектории полета боеприпаса», – акцентирует эксперт.

    «Таким образом, собирается полная картинка «жизнедеятельности» ракеты. До этого схожая ситуация произошла со 155-мм снарядами Excalibur, на которые ВСУ также делали крупную ставку. Заполучив нетронутый экземпляр данной модели, мы сумели понять принципы ее работы и значительно скорректировать принципы противодействия ей», – полагает собеседник.

    «Даже западные наблюдатели признавали, что после этого эффективность применения Excalibur снизилась с 70% практически до одного. То есть высокоточное оружие превратилось в обычные 155-мм снаряды, производство которых, однако, стоило миллионы долларов. Соответственно, их дальнейшее применение стало попросту невыгодным», – добавляет он.

    «Вполне возможно, что HIMARS ждет схожая судьба. Кроме того, произошедшее стоит рассматривать и с точки зрения противостояния отечественной и западной школ военной инженерии. Ознакомиться с опытом противника всегда полезно и интересно. Мы получаем данные не просто о конкретной ракете, но о ходе мысли зарубежных конструкторов», – рассуждает эксперт.

    «Кроме того, разобрав снаряд и полностью осмотрев его, российская армия получает возможность привнести какие-либо инновации и в собственные будущие проекты. Это расхожая практика, начавшаяся еще во времена холодной войны. Узнав об удачной находке американских инженеров, мы часто пытались ее воссоздать, а затем и улучшить», – заключил Анпилогов.

    Ранее российские специалисты приступили к изучению головной части ракеты системы HIMARS. По словам источника РИА «Новости», именно в ней происходят технические процессы, отвечающую за работу всего боеприпаса. В распоряжении инженеров оказались ценные микросхемы и стабилизаторы.

    В настоящий момент происходит извлечение компонентов. После завершения подготовительного этапа, эксперты приступят к тщательному анализу полученных данных. HIMARS относится к системам залпового огня. Она была разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в период с 1996 по 2000 год.

    При этом массовое производство началось лишь в 2003-м. Орудие создано на базе трехосного колесного шасси FMTV, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов составляет 80 км.

    Напомним, США приняли решение о поставках РСЗО HIMARS еще летом 2022 года.

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    13 сентября 2024, 21:57 • Новости дня
    Захарова иронично отреагировала на новые нападки США на RT

    Представитель МИД Мария Захарова выступила с саркастическим предложением к американским властям

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МИД Мария Захарова иронично прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который вновь обвинил телеканал RT во вмешательстве во внутренние дела других стран.

    Захарова предложила американским властям учредить должность специалиста, который будет отслеживать санкции против России, чтобы они «хотя бы не повторялись», передает ТАСС

    «А то по второму кругу уже пошли с RT. «И снова седая ночь», как говорится», – написала дипломат в своем Telegram-канале.

    Напомним, что Госдепартамент США ужесточил правила работы в отношении RT и других российских СМИ.

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    13 сентября 2024, 19:18 • Новости дня
    МИД: Передача Португалией вертолетов Украине – враждебный шаг

    В МИД заявили, что передача Португалией вертолетов Украине углубляет кризис в отношениях между странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия рассматривает передачу Португалией шести российских противопожарных вертолетов Украине как враждебный шаг. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Рассматриваем факт передачи данной авиатехники киевскому режиму как очередной враждебный шаг в отношении нашей страны в русле преступного курса коллективного Запада по ведению гибридной войны против России и затягиванию конфликта на Украине», – сказала Захарова, сообщает ТАСС.

    По ее словам, действия Португалии свидетельствуют о «практически полной утрате внешнеполитической самостоятельности» и способствуют дальнейшему углублению кризиса в российско-португальских отношениях.

    Ранее власти Португалии объявили о завершении процесса передачи шести российских противопожарных вертолетов Украине.

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    13 сентября 2024, 21:11 • Новости дня
    Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет

    Минтранс: Ведомство разработало реестровую модель учета электросамокатов

    Минтранс предложил ставить электросамокаты на учет
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство транспорта РФ разработало законопроект, который предлагает ставить электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) на учет.

    «Минтранс России разместил на публичное обсуждение проект федерального закона, которым вводится реестровая модель учета средств индивидуальной мобильности (СИМ) с выдачей учетных знаков для их идентификации в целях возможности фиксации административных правонарушений в автоматическом режиме», – говорится в сообщении министерства, передает ТАСС.

    В Минтрансе объяснили, что учет СИМ позволит более эффективно контролировать соблюдение правил дорожного движения. Предполагается, что к участию в дорожном движении будут допускаться только те СИМ, которые есть в реестре. Кроме того, Минтранс предложил вносить в реестр и ставить учетные знаки на электровелосипеды и мопеды.

    Ранее Минтранс предложил ограничить скорость самокатов рядом с пешеходами. Проект постановления правительства предусматривает ограничение скорости самокатов и других СИМ до 10 км/ч при движении рядом с пешеходами.

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    16 сентября 2024, 14:23 • Новости дня
    В Кремле прокомментировали ситуацию с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина»

    В Кремле прокомментировали ситуацию с гибелью военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин»

    Tекст: Валерия Городецкая

    В обстоятельствах гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин» разбирается Министерство обороны, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о реакции Кремля на ситуацию.

    «Тема, которая все-таки касается больше Министерства обороны», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что глава Минобороны Андрей Белоусов проинформирован о случившемся, он уже дал поручения на этот счет.

    Ранее Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью «Эрнеста» и «Гудвина».

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    О чем МВФ начинает торговаться с Россией

    16 сентября впервые с 2021 года Международный валютный фонд (МВФ) возобновляет официальные контакты с Россией. Это уже вызвало возмущение целого ряда стран Запада. И действительно, зачем один из главных финансовых инструментов западного финансового господства планирует отослать в Москву своих представителей? О чем будут эти переговоры и что нужно МВФ от России? Подробности

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    Российские инженеры «обнулят» эффективность HIMARS

    Россия получила головную часть ракеты системы залпового огня HIMARS американского производства. Специалисты уже приступили к ее изучению, что потенциально может значительно снизить эффективность ее использования ВСУ. Данное событие может стать еще одним ударом по имеющимся у Украины высокоточным боеприпасам, которые за последний год понесли серьезные репутационные потери. Как именно отечественные специалисты сумеют повысить эффективность противодействия ракетам HIMARS? Подробности

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    «Самое важное для русского – возможность своеволия»

    «Россия – это уникальная страна, у которой никогда не было вечных, исторически сложившихся соседей, с которыми она не могла бы ничего поделать». Программный директор Валдайского клуба Тимофей Бордачев рассказал газете ВЗГЛЯД, как текущие отношения России и Запада обусловлены российской традицией внешней политики и событиями, которые происходили 800 лет назад. Подробности

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    Трампа пытались убить ради Украины

    На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено новое покушение. Его обстоятельства до сих пор в чем-то загадочны, но, к счастью, подозреваемого удалось взять живым. Этот человек интересен прежде всего яростной поддержкой киевского режима. И похоже, что это прямо связано с обстоятельствами покушения. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • В Германии ищут замену Шольцу

      Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

    • Раскрыт план Трампа по Украине

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что конфликт вокруг Украины нужно завершить как можно скорее, а президент Джо Байден ничего для этого не делает. Сам Трамп готов к переговорам с Владимиром Путиным – и у него есть план. Что это за план, рассказал кандидат Трампа в вице-президенты США Джей Ди Вэнс. Это не самый плохой план.

    • США подставили Британию под удар России

      Из России высылают шестерых британских дипломатов на фоне ожиданий того, что после встречи президента США и премьера Британии ВСУ получат разрешение на удары как минимум британскими ракетами по территории России. Так США подставляют британцев под ответный удар. Президент России Владимир Путин предупреждал, что это будет рассматриваться как прямое участие в войне с Россией.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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