Tекст: Алексей Дегтярев

«Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», – заявил глава НАТО в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает РИА «Новости».

Однако при этом мирное соглашение должно основываться на «силе Украины», заключил Столтенберг.

Ранее он заявлял, что НАТО и союзники недостаточно поддерживали киевский режим до 2022 года.