На вопрос о том, есть ли место гуманизму в той картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить так: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой. Это, помимо прочего, означает, что мы собираемся перешагнуть через военное время и жить дальше. Этим солдат отличается от убийцы.0 комментариев
Столтенберг: Мир на Украине невозможен без переговоров с Россией
Для окончания конфликта на украинской территории необходим диалог с российской стороной, заявил руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», – заявил глава НАТО в интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, передает РИА «Новости».
Однако при этом мирное соглашение должно основываться на «силе Украины», заключил Столтенберг.
Ранее он заявлял, что НАТО и союзники недостаточно поддерживали киевский режим до 2022 года.