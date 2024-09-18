Грузинский эксперт назвал путь к восстановлению отношений Тбилиси и Вашингтона

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«На мой взгляд, «Грузинская мечта» не дрогнет, американские санкции не заставят ее изменить позицию или, к примеру, отозвать законы «О прозрачности иностранного влияния» или о запрете пропаганды ЛГБТ. Но это не значит, что надо успокоиться и не работать с западными партнерами», – считает аналитик.

По его словам, «особенно актуально это в условиях, когда многие на Западе забыли или не знают об ужасах саакашвилевского режима, а во время кампании перед выборами в парламент 26 октября радикальные оппозиционеры будут устраивать провокации или утверждать о насилии над оппозицией».

«Внутри страны «Грузинская мечта» не должна поддаваться на провокации, а на внешнем фронте ей необходимо заняться проактивной дипломатией, разъясняя имеющиеся вызовы и собственную сбалансированную политику», – сказал Петрэ Мамрадзе.

«Российские танки, ракеты, артиллерия после 2008 года находятся в непосредственной близости от Тбилиси, всего в тридцати километрах. И если какие-либо действия Грузии в Кремле сочтут недружественными, американцы нам помогут? Или если в какой-то момент Россия решит удовлетворить просьбу Южной Осетии о присоединении, кто это помешает ей сделать? Вот об этом надо говорить с представителями Запада, разъяснять, убеждать, разжевывать буквально», – сказал он.

При этом эксперт назвал «возмутительными» обвинениями в адрес правительства Грузии в том, что он якобы «пророссийское».

«Достаточно напомнить даже только то, что «Грузия поддержала известное решение МУС в отношение президента России Владимира Путина, более того, была одним из инициаторов. О чем еще говорить?», – отметил он.

Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во принял посла США Робин Данниган и заявил, что санкции со стороны Вашингтона против граждан его страны, в том числе полицейских, «вызывают озабоченность», так как своими решениями американская сторона «приближается к критической черте».

Ираклий Кобахидзе сказал, что «в случае еще одного такого аналогичного решения со стороны Грузии возможен существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».