Как быть с грузинской национальной травмой, связанной с потерей пятой части территории и сотнями тысяч беженцев? Есть ли у России, Абхазии и Южной Осетии причины и возможности для того, чтобы пойти навстречу Грузии?4 комментария
Грузинский эксперт назвал путь к восстановлению отношений Тбилиси и Вашингтона
Грузия должна заняться на Западе проактивной дипломатией для разъяснения стоящих перед ней вызовов, это поможет в том числе восстановить отношения с США, заявил газете ВЗГЛЯД известный грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«На мой взгляд, «Грузинская мечта» не дрогнет, американские санкции не заставят ее изменить позицию или, к примеру, отозвать законы «О прозрачности иностранного влияния» или о запрете пропаганды ЛГБТ. Но это не значит, что надо успокоиться и не работать с западными партнерами», – считает аналитик.
По его словам, «особенно актуально это в условиях, когда многие на Западе забыли или не знают об ужасах саакашвилевского режима, а во время кампании перед выборами в парламент 26 октября радикальные оппозиционеры будут устраивать провокации или утверждать о насилии над оппозицией».
«Внутри страны «Грузинская мечта» не должна поддаваться на провокации, а на внешнем фронте ей необходимо заняться проактивной дипломатией, разъясняя имеющиеся вызовы и собственную сбалансированную политику», – сказал Петрэ Мамрадзе.
«Российские танки, ракеты, артиллерия после 2008 года находятся в непосредственной близости от Тбилиси, всего в тридцати километрах. И если какие-либо действия Грузии в Кремле сочтут недружественными, американцы нам помогут? Или если в какой-то момент Россия решит удовлетворить просьбу Южной Осетии о присоединении, кто это помешает ей сделать? Вот об этом надо говорить с представителями Запада, разъяснять, убеждать, разжевывать буквально», – сказал он.
При этом эксперт назвал «возмутительными» обвинениями в адрес правительства Грузии в том, что он якобы «пророссийское».
«Достаточно напомнить даже только то, что «Грузия поддержала известное решение МУС в отношение президента России Владимира Путина, более того, была одним из инициаторов. О чем еще говорить?», – отметил он.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во принял посла США Робин Данниган и заявил, что санкции со стороны Вашингтона против граждан его страны, в том числе полицейских, «вызывают озабоченность», так как своими решениями американская сторона «приближается к критической черте».
Ираклий Кобахидзе сказал, что «в случае еще одного такого аналогичного решения со стороны Грузии возможен существенный пересмотр своей позиции в отношениях с Америкой».