В московской школе избили мальчика с особенностями развития

В московской коррекционной школе избили десятилетнего ученика с особенностями развития

Tекст: Елизавета Шишкова

В московской коррекционной школе произошел инцидент с десятилетним мальчиком с особенностями развития.

Как сообщила MSK1.RU, мать ребенка обнаружила его с многочисленными травмами лица после занятий в школе. Мальчик не говорит, поэтому не может указать на виновного. Мать шокирована произошедшим и сообщила, что раньше ее сын был веселым и общительным.

Юлия, мать пострадавшего школьника, рассказала, что в понедельник привезла ребенка в школу в хорошем настроении, но после обеда ей вернули мальчика с синяками и ссадинами на лице. По ее словам, никто из педагогов не смог объяснить, что произошло. Она потребовала вызвать скорую, но медик так и не был вызван. В ожидании помощи мать обратилась и в полицию.

У ребенка обнаружены множественные ушибы на голове и спине, а также зафиксированы боли в области сердца. Юлия призналась, что не знает, кто мог нанести удары, так как ее сын только недавно начал посещать новый класс. Мать намерена обратиться в прокуратуру и суд для привлечения виновных к ответственности. Подруга Юлии выразила мнение, что удары были нанесены взрослым, но школа отказывается предоставлять записи с камер наблюдения.

Родители взволнованы этим случаем и возмущены отсутствием комментариев от руководства школы. В Морозовской больнице также подтвердили, что характер травм указывает на удары, нанесенные взрослым человеком.

Ранее стало известно о том, что в московской коррекционной школе № 1708 дети-инвалиды остались без необходимых лекарств.