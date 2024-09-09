Дети-инвалиды в коррекционной школе Москвы остались без необходимых лекарств

Как рассказал газете ВЗГЛЯД родитель одного из учеников школы № 1708, его ребенок с диагнозом «аутизм и легкая умственная отсталость» с 2018 года посещает школу, где в обычном режиме (12-часовой график) и в формате пятидневки (24 часа) обучаются порядка 1,2 тыс. детей школьного и дошкольного возраста из Москвы и области. 99% из них имеют статус ребенка-инвалида.

«Для моего сына, как и для других детей с подобным диагнозом, жизненно необходимо своевременно выдавать специальные лекарства, назначенные врачами. С 2018 по 2024 год всем детям лекарства выдавались должным образом, никаких проблем не было.

27 августа 2024 года школа через классных руководителей уведомила нас, что больше не имеет права выдавать детям лекарства, так как еще в ноябре 2023 года школу лишили медицинской лицензии. При отсутствии лицензии школа не может выдавать лекарства ни дошкольникам, ни школьникам. С ноября 2023 года по конец августа 2024 представители школы не предоставляли родителям обучающихся информацию о проблемах с медицинской лицензией», – отметил он.

По словам родителя ученика, школа № 1708 предлагает решение вопроса с отсутствием возможности выдавать лекарства сотрудниками школы двумя способами: или перевести всех обучающихся на 12-часовай режим обучения, или выдавать лекарства родителями самостоятельно. Он подчеркнул, что первый вариант не состоятелен, так как частота приема лекарств составляет меньше 12 часов, то есть детям нужно принимать их и днем. А второй невозможен для многих родителей, поскольку в школе обучаются дети из Москвы и «очень дальней области», «родители работают и не имеют возможности посещать школу по несколько раз в день».

Родители сообщили, что директор школы Евгений Ковалев на собрании 29 августа пообещал, что к первому учебному дню проблема с отсутствием медицинской лицензии у школы будет урегулирована. Однако уже на следующий день все родители получили уведомление, что вопрос к началу учебного года решен не будет. В итоге по состоянию на 2 сентября школу не посещает очень много детей.

Инициативная группа родителей 2 сентября направила обращения в районную прокуратуру района Черемушки, а 3 сентября – в Министерство образования и здравоохранения и требованием к школе получить медицинскую лицензию, а также обеспечить школу медперсоналом, уполномоченным выдавать лекарства.

«В текущей ситуации и обстоятельствах устроить в школу ребенка с аутизмом в начале сентября в Москве невозможно. Большинство наших детей не могут обучаться в обычных школах, а социализация для них крайне важна. Наша школа – шанс и для детей, и для нас жить обычную жизнь. В данный момент мы собрали более 100 подписей от родителей за сохранение нашей школы в том формате, в котором она существовала более 20 лет», – заключил родитель.