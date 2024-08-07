Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум

Tекст: Антон Антонов

В посольстве Мексики сообщили, что Путину направлено «приглашение России принять участие в инаугурации». Главе российского государства предстоит определить, намерен ли он сам принять участие в церемонии «или назначить другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», пояснили в диппредставительстве. В российском посольстве в Мексике подтвердили, что российская сторона получила приглашение, пишут «Известия».

Издание указывает, что Мексика подписала Римский статут и на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. Также отмечается, что точный список гостей церемонии пока не был озвучен. Уже известно, что Мексика не пригласит Перу и Эквадор из-за дипломатического кризиса.

«Известия» считают, что Мексика при Шейнбаум, вероятно сохранит нейтральную политику в отношении украинского конфликта.

Напомним, Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одержала уверенную победу на выборах президента страны. Нынешний лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор – основатель Morena, Шейнбаум – его верная соратница. В период его президентства отношения Мехико и Вашингтона сильно ухудшились. Лопес Обрадор очень жестко дал понять, что не позволит втянуть свою страну в кризис вокруг Украины.

В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.

