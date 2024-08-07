Украинские чиновники во время Минского процесса поднаторели в том, чтобы находить причины затягивать выполнение договоренностей и в конце концов нивелировать их с благословения западных хозяев. Возможный новый референдум – это подготовка для подобной игры.2 комментария
Мексика пригласила Путина на церемонию инаугурации президента Шейнбаум
Президент России Владимир Путин приглашен на церемонию инаугурации нового президента Мексики Клаудии Шейнбаум, сообщили посольства обеих стран.
В посольстве Мексики сообщили, что Путину направлено «приглашение России принять участие в инаугурации». Главе российского государства предстоит определить, намерен ли он сам принять участие в церемонии «или назначить другого высокопоставленного чиновника, который сделает это от его имени», пояснили в диппредставительстве. В российском посольстве в Мексике подтвердили, что российская сторона получила приглашение, пишут «Известия».
Издание указывает, что Мексика подписала Римский статут и на нее распространяется юрисдикция Международного уголовного суда. Также отмечается, что точный список гостей церемонии пока не был озвучен. Уже известно, что Мексика не пригласит Перу и Эквадор из-за дипломатического кризиса.
«Известия» считают, что Мексика при Шейнбаум, вероятно сохранит нейтральную политику в отношении украинского конфликта.
Напомним, Шейнбаум, кандидат от правящей в Мексике партии Morena, одержала уверенную победу на выборах президента страны. Нынешний лидер Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор – основатель Morena, Шейнбаум – его верная соратница. В период его президентства отношения Мехико и Вашингтона сильно ухудшились. Лопес Обрадор очень жестко дал понять, что не позволит втянуть свою страну в кризис вокруг Украины.
В марте 2023 года МУС в нарушение норм международного права выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Кремль назвал это решение ничтожным с правовой точки зрения, поскольку Москва не находится под юрисдикцией МУС.