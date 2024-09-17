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    Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    17 сентября 2024, 11:38 Мнение

    Когда в российский футбол придут «правильные» деньги

    Основную часть российских команд до сих пор полностью или частично финансируют из бюджета регионов, тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет. Стоит ли ожидать финансового оздоровления российского футбола?

    Денис Миролюбов Денис Миролюбов

    Главный редактор InVoice Media

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    В ночь на 13 сентября в России закрылось летнее трансферное окно. Это период, в который клубы могут покупать и продавать игроков. Следующее окно, уже зимнее, будет открыто в России с 25 января по 22 февраля 2025 года, тогда как в других лигах (английской, испанской, итальянской, французской и немецкой) с 1-2 января по 1 февраля.

    Главный итог прошедшей кампании состоит в том, что отечественные клубы ожили в плане трансферов: это лето вышло одним из самых затратных за последние 10 лет. В общей сложности команды выкатили за новичков 131 млн евро – больше было только в 2019-м, когда питерский «Зенит» в одно лицо потратил больше 70 млн. Но и нынешние цифры выглядят солидно.

    На первом месте как в спортивном плане, так и в затратном расположился клуб с берегов Невы. «Зенит» потратил почти 32 млн евро, заработав на трансферах меньше восьми миллионов. И, как обычно, скупил лучших российских игроков на проблемные позиции, одновременно ослабив ближайших конкурентов.

    На втором месте по затратам оказался «Спартак», потративший 27 млн и неплохо укрепивший состав. За ним следует «Краснодар», отдавший за новичков 13 млн евро, но заработавший в общей сложности почти 30 млн (20 млн из них принес переход Матвея Сафонова в «Пари Сен-Жермен»).

    Остальные команды потратили немного, особенно по европейским меркам. Прежде всего ЦСКА, сумевший усилиться свободными агентами, «Локомотив», купивший только мексиканца Сесара Монтеса за шесть миллионов, и «Динамо», нашедшее в Бразилии нападающего Артура Гомеса за 5 млн евро.

    Самым громким трансфером, пожалуй, стал переход опального Артема Дзюбы в тольяттинский «Акрон», девиз которого – «Молодой и звонкий». Под первый эпитет 36-летний Дзюба не сильно подходит, но позвенеть он еще способен. А самым успешным в этом смысле клубом стали подмосковные «Химки», которые пополнились сразу двенадцатью свободными агентами, среди которых оказался и игрок сборной России Георгий Джикия. Свободный агент – это игрок, у которого закончился контракт и который не принадлежит никакому клубу.

    В итоге Российская премьер-лига заняла 10-е место по общим затратам на трансферы в мире, уступив по этому показателю, помимо топ-5 лиг, португальцам, бразильцам, второму английскому дивизиону и чемпионату Саудовской Аравии, в который вливают бесконечные государственные деньги.

    Естественно, некоторые сразу же заговорят о том, что 131 млн евро на покупки каких-то непонятных футболистов – не то, что сейчас нужно стране. И, возможно, будут правы. Но все же футбол, как и любой другой бизнес, живет по своим, в том числе финансовым, законам. К тому же наша Премьер-лига на фоне почти любой другой – пример скромности и экономии.

    Команды Английской премьер-лиги (АПЛ) потратили летом космические 2,33 млрд долларов, заработав на трансферах лишь 1,62 млрд. Один только «Челси», катящийся на дно после отъема клуба у Романа Абрамовича, пустил на ветер 239 млн евро. «Зенит», который в России принято не любить за излишнее богатство, занял в общеевропейском зачете только 55-е место, уступив даже скромной испанской «Жироне». А по меркам Английской премьер-лиги «Зенит» считался бы если не нищим, то как минимум кем-то, кто серьезно недоедает.

    Столь разные возможности европейских и российских клубов объясняются просто. Перед началом прошлого сезона РПЛ наконец-то заключила серьезные контракты с ключевыми партнерами. «Газпром-медиа» начал платить за право показывать матчи российской лиги 7,7 млрд рублей за сезон, титульный спонсор (платежная система «Мир») платит лиге 720 млн в год, а генеральный спонсор (букмекерская контора Winline) – еще 2,7 млрд в год. В результате между клубами распределяется немногим больше девяти миллиардов, в зависимости от их результатов. По итогам прошлого сезона «Зениту» досталось 815 млн рублей, а вылетевшему из лиги столичному «Торпедо», например, 311 миллионов.

    В то же время английские клубы получают от продажи ТВ-прав совершенно другие деньги. АПЛ платят более 3 млрд фунтов стерлингов за каждый сезон, а чемпиону достается почти 180 млн. Разница – космическая. И важно понимать, что эти деньги не сыплются с неба – их платят болельщики по всему миру, так как бесплатного футбола (как и другого спорта) в большинстве стран практически нет. А у нас – еще есть, хоть и не очень много. Поэтому затраты российских топ-клубов не стоит критиковать. Особенно учитывая, что их «демократически» отстранили от международных соревнований, которые приносили очень неплохой доход. К тому же клуб, участвующий в еврокубках, всегда получит от титульного спонсора гораздо более жирный контракт. А наши клубы в этом плане буквально обворовали – без права получить компенсацию в будущем.

    Другое дело, что основную часть российских команд до сих пор финансируют из бюджета регионов (полностью или частично), тогда как во всей Европе (даже в Румынии или Албании) такой практики просто нет.

    Английские клубы – особенное дело. Они не убыточны, потому их с удовольствием покупают богатеи, прежде всего американцы и арабы. Нечто подобное происходит и в Италии. В Германии же вообще нет министерства спорта, и купить футбольный клуб в принципе нельзя. Почти в каждой команде 50% плюс одной акцией владеют зарегистрированные фанаты (как и в Испании). А зарабатывают немецкие клубы на продаже атрибутики, пива и еды на стадионах, билетах, продаже ТВ-прав, призовых за участие в еврокубках и тех самых трансферах. То есть европейские команды вынуждены развивать все возможные направления (прежде всего работу с болельщиками), дабы быть в плюсе.

    Российские клубы в этом не сильно нуждаются. Зачем, когда бюджетные деньги и так упадут на счет? Безусловно, изменения уже есть – один только блестящий частный «Краснодар» Сергея Галицкого с лучшим стадионом Европы и прекрасной академией чего стоит. Но очевидно, что мы находимся только в начале правильного футбольного пути: РПЛ только-только становится привлекательной для инвесторов и спонсоров – а значит, в ближайшем будущем и в нее пойдут «правильные» деньги.

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